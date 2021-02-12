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В Казани пробки достигли 10 баллов

17:31, 12.02.2021
В Казани пробки достигли 10 баллов
Фото: скриншот

Вечером в пятницу в Казани пробки достигли 10 баллов. К 17.30 загруженность дорог столицы Татарстана находится на максимальном уровне.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», особые проблемы с движением наблюдаются на улице Болотникова и Горьковском шоссе, на углу улиц Челюскина и Максимова, на улице Центральной поселка Николаевский, на улице Павлюхина, в Щербаковском переулке, на улице Патриса Лумумбы, улице Журналистов и улице Ломжинской.

Наиболее длинные заторы образовались на проспекте Победы, улицах Копылова и Ленинградской, улице Петра Витера, улице Николая Ершова и Оренбургском тракте.

АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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