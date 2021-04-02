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В Челнах родители с ночи выстроились в очереди, чтобы записать детей в первый класс Пушкинского пролицея

14:28, 02.04.2021 1
В Челнах родители с ночи выстроились в очереди, чтобы записать детей в первый класс Пушкинского пролицея
Фото: скриншот

Накануне в Набережных Челнах родители будущих первоклассников с ночи выстроились в очереди, чтобы записать своих детей в первый класс Пушкинского пролицея №78. Видео со столпившимися на входе челнинцами опубликовали в одном из городских сообществ «ВКонтакте».

«На 12 часов дня на видео 25% людей, остальные отогреваются в машинах», — написала местная жительница в описании к видео в соцсети.

Администрация Челнов отреагировала на публикацию комментарием, в котором напомнила, что прием заявлений, начавшийся 1 апреля, продлится до 30 июня:

«Заявление на поступление в 1-й класс можно подать через сервисы государственных или муниципальных услуг, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы всех подавших заявления приняты и зарегистрированы», — говорится в сообщении челнинских властей.

Начальник Управления образования Челнов Рустем Хузин заявил, что прием родителей в Пушкинском пролицее проводился с соблюдением «антиковидных» мер, и отметил, что прием заявлений проходил с двух входов учреждения.

«Видео, снятое у крыльца, показывает предположительное количество родителей, в пролицей проходили по 5—6 человек», — цитирует Хузина издание Сhelny-biz.ru. Он обратил внимание, что заявления приняли у всех родителей и с их стороны не было замечаний по процедуре.

Напомним, в этом году зачисление детей в первые классы общеобразовательных школ Татарстана пройдет по новым общефедеральным правилам: приоритет отдается тем, кто имеет постоянную прописку в микрорайоне, закрепленном за школой. В первую волну — с 1 апреля по 30 июня — будут приниматься дети по месту жительства, во вторую — остальные, на оставшиеся свободные места.

Ранее «Реальное время» писало, что новый порядок зачисления в первый класс может осложнить положение семей, проживающих в ЖК «Салават купере».

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:14
    А раньше туда принимали только по результатам трёх вступительных экзаменов после шестого класса. Проходили только лучшие. Лицей уже не тот...
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