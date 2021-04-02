Очереди на запись в школу начались с лицея в Набережных Челнах

Новые правила должны были избавить от очередей…

С 1 апреля в России начался первый этап зачисления детей в первые классы школ — с этого года установлены единые сроки, а заявление на первый этап могут подать только те, кто прописан в микрорайоне, закрепленном за той или иной школой, а также люди с преимущественным правом поступления.

На этот этап отводится три полных месяца. Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений — то есть после 30 июня.

Как ранее описывали ситуацию «Реальному времени» в администрации одной из казанских школ, такой порядок должен поспособствовать тому, чтобы родители не выстраивались с ночи в очереди с заявлениями на прием ребенка в первый класс.

В Минобрнауки Татарстана также не прогнозировали сложностей с зачислением в первые классы. Об этом же говорила и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. «Могут быть проблемы при электронной подаче документов, но это не связано с переносом приема на 1 апреля. В прошлые годы мы наблюдали ситуацию, когда родители ждали 00 часов 00 минут, чтобы подать заявление в электронном виде. Из-за большого количества одновременно поданных заявлений система зависала», — говорила она.

В Минобрнауки Татарстана также не прогнозировали сложностей с зачислением в первые классы. Об этом же говорила и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Фото: tatarstan.ru

В Татарстане также заработала горячая линия по вопросам приема в первый класс. В Минобрнауки уточняют: в приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в выбранной школе. В этом случае следует обратиться в районные отделы образования за направлением в другую образовательную организацию.

…но в Челнах они все равно есть

Без ночных очередей обойтись не удалось: накануне родители выстроились в линию, чтобы подать документы в Пушкинский лицей в Набережных Челнах (он же лицей №78). О ситуации рассказала челнинка Инна Мануилова, также она опубликовала видео «стояния» у школы.

— Пушкинский лицей. Родители стоят на улице под дождем с часа ночи и посейчас, в лицей не пустили даже утром. Таковы правила поступления в лицей, тестирование отменили, кто успел — того и запишут. На 12 часов дня на видео 25% людей, остальные отогреваются в машинах, — написала Мануилова в соцсетях.

В комментариях местные жители хорошо отзываются о качестве образования в этой школе. «В эту школу и под дождем не грех постоять», — пишет один из комментаторов. Другие высказывают предположение, что дело как раз в популярности лицея, а не в недостатке мест в школах для жителей района в целом — в соседних кварталах расположены еще два учебных заведения. Ранее «Реальное время также сообщало, что новый порядок приема вызовет трудности для семей, проживающих в казанских микрорайонах новой застройки, где детей больше, чем мест в школах. Однако здесь сыграл иной фактор.

Также в комментариях отреагировал официальный аккаунт администрации Набережных Челнов — из его ответа следует, что стоять в очередях в общем-то совсем необязательно. «Заявление на поступление в 1-й класс можно подать через сервисы государственных или муниципальных услуг, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы всех подавших заявления приняты и зарегистрированы», — говорится в сообщении администрации.

Рустем Хузин утверждал: прием был организован согласно «антиковидным» мерам безопасности. Фото: kazanfirst.ru

В Минобрнауки Татарстана также обратили внимание на опубликованное сегодня заявление начальника Управления образования Набережных Челнов Рустема Хузина. Правда, тот говорил уже об эпидемиологической стороне вопроса и утверждал: прием был организован согласно «антиковидным» мерам безопасности. «Организация приема прошла без замечаний со стороны родителей, заявления приняты у всех желающих», — добавлял Хузин.

Интересно и другое: сегодня «Вечерняя Казань» рассказала, что ряд школ в городе де-факто начали кампанию еще до 1 апреля. Они организовали запись на прием документов заранее — создали что-то вроде собственных виртуальных очередей.

Александр Артемьев