«Странные люди у нас стали — пять человек помогают, остальные человек 50 стоят и снимают»

ЧП в Зеленодольске могут связать с халатностью сотрудников психдиспансера

Фото: Александр Артемьев

Трагедия в Зеленодольске — взрыв газа в жилом доме, унесший уже две жизни, могла оказаться следствием халатности работников психоневрологического диспансера. В заявлении республиканского Следкома говорится, что 87-летнего владельца квартиры, где произошел взрыв газа, родственники в тот вечер хотели поместить в психдиспансер, но в итоге вернули домой. Пенсионер якобы был пьян и угрожал подорвать жилище. У него недавно умерла жена, рассказывают местные жители, которые, впрочем, не замечали за ним странностей и тяги к алкоголю. Итог — две смерти, несколько разнесенных вдребезги квартир, 69 жителей, которые до сих пор не могут попасть домой. Подробности ночной трагедии — в репортаже «Реального времени».

Дом остается под оцеплением

Пешеходы на улице Ленина, центральной в Зеленодольске, утром 30 марта могли и не заметить последствий ночного взрыва газа в доме под номером 39а — об инциденте свидетельствуют лишь выбитые окна, небольшие пятна копоти на фасаде здания да двое дежурящих на углу полицейских. Но горожане, уже видевшие новость (а некоторые еще и слышавшие взрыв), проходя, поднимают глаза и останавливаются на несколько минут — смотрят на последствия.

Со стороны двора видно, что дом пострадал гораздо сильнее. Балкон квартиры на седьмом этаже, где и произошел взрыв, снесен начисто, фасад балкона над ним торчит под углом к стене дома. Житель одного из соседних домов рассказывает, что большую часть обломков во дворе уже успели убрать к утру — а ночью остатки балкона болтались на дереве.

Пострадали квартиры почти на всех этажах дома, даже на первом есть выбитые окна. Стекла выбило и в соседних домах, в основном на балконах и в старых оконных рамах.

«Автомобили пострадали несильно, волна-то верхом пошла. У моего товарища пострадал автомобиль, его машина стояла в четвертом ряду, ему лобовуху разбило», — рассказывает житель дома по адресу Шевченко, 3 — здание стоит перпендикулярно пострадавшему дому.

Ночью на месте работали спасатели, пожарные и чиновники во главе с Михаилом Афанасьевым. В девять утра к дому прибыли эксперты из «Татинвестгражданпроекта», а также свежие силы экстренных служб. Они расширили зону оцепления и зашли в дом, чтобы проверить, в каком он состоянии.

Взрыв газа произошел накануне в 22.44 в жилом доме по улице Ленина, который ввели в эксплуатацию в 1975 году. Ударная волна обрушила семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания, пожара при этом не последовало. Почти сразу на место приехали мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, а также зампрокурора республики Алексей Заика и прокурор Зеленодольска Сергей Егоров.

Афанасьев провел заседание оперативного штаба по поводу происшествия. «Все службы сработали на «хорошо» и «отлично», благодарю всех за слаженную работу. Большинство жильцов разъехались по родственникам и знакомым, остальные 18 человек размещены в санатории «Волга», обеспечены горячим питанием. После обследования здания будет понимание, можно ли туда заселять людей», — заявил он.



В доме проживают 96 человек, их всех сразу эвакуировали, в том числе 18 человек разместили в санатории.

Изначально сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. В больнице находились пять человек — 70-летняя женщина в реанимации в тяжелом состоянии, еще две девушки 27 и 26 лет, а также мужчины 29 и 27 лет — в состоянии средней тяжести. Ближе к 11 часам утра стало известно о смерти пенсионерки, здоровью других пострадавших ничего не угрожает.

Эвакуация заняла всего несколько минут

Экстренные службы сработали оперативно, заявили «Реальному времени» сразу несколько очевидцев трагедии.

— Я выбежал через три минуты после взрыва, тут уже были экстренные службы, помогали людям выходить, — рассказывает очевидец из соседнего дома. — Подъехала милиция, скорая, МЧС, стали выводить. Махом вывели, к 12 уже начался осмотр места происшествия. На верхних этажах дверь заклинило, у тех, кто был в левом крыле седьмого этажа (взрыв произошел в правом крыле, — прим. ред.), они выйти не могли. Эмчеэсовцы подбежали с инструментами, дверь вырезали.

Квартиры в пострадавшем доме расположены по коридорной схеме — общая дверь на лестничной клетке, затем по три двери в квартиры в каждый коридор. Житель квартиры в коридоре напротив той, в которой произошел взрыв, рассказывает: за две минуты до взрыва он поднимался на площадку, заходил в квартиру и не ощущал на площадке запаха газа.

Он же посетовал, увидев стоящую в сторонке молодежь:

— Я просто сразу «подорвался», у себя в квартире газ перекрыл, куртку накинул, штаны, ботинки — и побежал людям помогать. Странные люди у нас стали — пять человек мы выбежали сразу помогать, а остальные тут человек 50 молодежи стоят и снимают [на телефон]. Все в шоке, а им **** [наплевать], снимают.

Очевидец рассказывает, что одна из эвакуированных из дома — молодая мать, после произошедшего она вышла из дома с истерикой.

— Девчонка одна вышла, она то рыдает, то «ха-ха» ловит, то рыдает, то «ха-ха» ловит. Шок! Потом то ли родственник, то ли кто подошел, успокоили ее, — вспоминает житель дома.

«Нас дверь спасла»

«Ощущение, как петарду взорвали в коридоре. [...] Меня аж тряхануло, я подпрыгнул на диване. Смотрю в окошко — люди выбежали на улицу. К двери подбегаю — а открыть не могу», — описывает очевидец момент взрыва.

— Нас дверь спасла. У соседки со стороны лифта стены не стало вместе с дверью. У нас дверь железная, толстая, она приняла удар на себя, и дверь вогнуло. Но после ее заклинило, мы не могли выйти, пока МЧС петли не разрезало. Все это было быстро, минуты за три они приехали, пока поднялись — минут за десять. Может быть, и за пять даже, у нас шоковое состояние было, — рассказывает он.

В здании у эвакуированных жильцов остались почти все личные вещи, а у некоторых — и домашние животные. Сейчас жители собираются у разрушенного дома и ожидают от экстренных служб разрешения войти.

Квартира «дяди Миши»

В квартире, где произошел взрыв, проживал 87-летний пенсионер Михаил Тимохин. Местные жители называют его дядей Мишей и рассказывают, что он долгое время работал на судостроительном заводе имени Горького. Пенсионер из соседнего дома Гаяз-абый добавляет, что дядя Миша в праздничные дни надевал китель с большим количеством наград, и называет его ветераном боевых действий (информацию о статусе ветерана позже подтвердили в пресс-службе района). Он подолгу гулял на улице, рассказывают знавшие его местные жители, но временами мог по нескольку дней не выходить из дома. Известно, что у него есть родственники в городе — недавно к нему приезжал внук.

У погибшего около полугода назад умерла жена, сообщают корреспонденту «Реального времени» местные жители. Но мало кто из них верит в версию самоубийства Тимохина, а также в то, что он мог допустить неосторожность в обращении с газом из-за того, что был пьян, — тяги к алкоголю за ним по большей части не замечали.

«Старый человек, уже внимание не то, может, уснул, может, плиту водой залило из кастрюли. Не могу сказать, что он любитель выпить. Целыми днями гуляет как молодой», — говорят о нем местные жители.

Однако в эту версию верит житель одной из квартир на том же этаже, где находится квартира Тимохина. «Алкоголь для человека после 80 — алкоголь, сами понимаете», — выдвигает он свою версию. Он также рассказал «Реальному времени», что вечером в день взрыва, около 19.30, в квартиру к погибшему приезжала скорая.

Версия этого жителя сегодня нашла официальное подтверждение. Согласно сообщению Следкома по Татарстану, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации.

В итоге Следком возбудил уголовные дела уже по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, и еще одно — по статье «Халатность». В Минздраве Татарстана не стали комментировать сообщение об уголовном деле по этой статье.



1 / 22 Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

На восстановление дома уйдет от одной недели до месяца

Еще ночью было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и взято на особый контроль в прокуратуре РТ. Кинологи ночью обследовали зону обрушения квартир и выдали предварительную информацию, что под завалами больше никого нет. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, утром они были завершены — под завалами пострадавших не оказалось.

В городе ночью ввели режим ЧС муниципального характера. При необходимости жильцам будет предоставлено жилье из маневренного фонда (жилищного фонда для временного размещения людей, — прим. ред.), уточнили в пресс-службе Зеленодольского района. Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» приступили к предварительному осмотру повреждений конструкций дома — он, к слову, остается отключенным от электро- и газоснабжения.

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"Татинвестгражданпроект"

"Татинвестгражданпроект"

— Главной задачей является оценка состояния несущих конструкций для дальнейшей разработки перечня противоаварийных мероприятий. Далее предстоит обследовать и разработать план по восстановлению теплового контура, чтобы избежать промерзания коммуникаций, — сообщил главный инженер ГУП «Татинвестгражданпроект» Александр Луценко.

Сегодня специалисты подготовят справку по поводу ущерба. На восстановление дома, в зависимости от сложности повреждений, уйдет от одной недели до месяца.