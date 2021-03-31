Минниханов предложил зафиксировать льготы для бизнеса в законе о патентной системе

Президент Татарстана Рустам Миннихинов предложил зафиксировать льготы для бизнеса в законе о патентной системе. Об этом он заявил на встрече с общественными представителями Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Председатель совета предпринимателей, депутат Азнакаевского райсовета Анвар Зигангиров пожаловался, что переход на новую патентную систему ударил по сельским предпринимателям. Сумма их налога в среднем увеличилась в два раза.

Переход на новую патентную систему ударил по сельским предпринимателям. Фото: bizneszakon.ru

Минниханов в ответ поручил депутатам Госсовета РТ и сотрудникам Минэкономики Татарстана пересмотреть налоговую нагрузку:

— Мы, когда принимали закон, все моменты учесть не могли. Но наша задача была не ухудшить условия для той категории, которая использовала эту систему. Я пытался ее на три года сохранить, поддержки мы не получили. Поэтому вопрос: если мы где-то увеличили налоговую нагрузку, то надо посмотреть эти виды деятельности.



Председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин сообщил, что эксперты подготовили проект законодательных изменений по этому вопросу, и их рассмотрят на ближайшем заседании комитета, 13 апреля, а затем на сессии Госсовета РТ. По словам Якунина, налоговая нагрузка для сельских предпринимателей вернется на прежний уровень, соответствующий отмененному ЕНВД.



Леонид Якунин сообщил, что эксперты подготовили проект законодательных изменений по этому вопросу. Фото gossov.tatarstan.ru

Кроме того, в закон добавят 9 направлений предпринимательства (их число вырастет с 82 до 91), где можно будет использовать патент. Какие это направления, Леонид Якунин не уточнил — официальный документ он еще не видел, в Госсовет РТ проект поступит на днях. Кроме того, в проекте предлагают снизить доходную базу (потенциально возможный доход) по ряду направлений торговой деятельности. Для предпринимателей в сельских районах предположительно введут понижающий коэффициент для расчета налога по патенту 0,6.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении в Татарстане патентной системы налогообложения. Законопроект с поправками в закон о патентном налогообложении разработало Минэкономики Татарстана совместно с уполномоченным по правам предпринимателей, а также с Торгово-промышленной палатой РТ, УФНС и депутатским корпусом.



Екатерина Аблаева