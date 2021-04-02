Мама «Мини Мисс Россия 2021»: «К победам Наиля относится просто — обрадовалась и дальше работать»

Что стоит за победой федерального фестиваля элегантности и талантов, и о чем мечтает обладательница Гран-при и титула Мини Мисс России

Фото: предоставлено Эльвирой Славиной

Юная жительница Казани Наиля Славина стала обладательницей Гран-при на Всероссийском фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2021». Финал большого ежегодного конкурса прошел в конце марта в Москве. Участниками состязания стали 55 детей и подростков в возрасте от четырех до 17 лет практически со всех регионов страны. Кроме главной награды, серебряной короны, инкрустированной драгоценными камнями, казанская школьница в 10 лет завоевала титул «Бриллиант России 2021» и серебряную медаль одного из этапов конкурса, в рамках которого жюри оценивало портфолио участников. Помимо Наили, победу в различных номинациях одержали еще три представительницы Татарстана. О том, какие испытания пришлось пройти Наиле в конкурсе, и о чем мечтает Мини мисс России из Казани — в материале «Реального времени».

Наряд от модельера и футболка с гербом Татарстана

Заявку на участие в фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России» Наиля Славина вместе с мамой Эльвирой подали еще в 2020 году, тогда же должен был состояться конкурс, но пандемия коронавируса вынудила организаторов перенести турнир на весну этого года. Зато времени на подготовку было достаточно.



Однако основная работа закипела буквально за месяц до важного события. Шли репетиции, готовили костюмы — по условиям конкурса участникам, которые съезжались в Москву со всей России, нужно было привезти четыре наряда, по одному на каждый выход.

На футболке участника должен был быть герб региона, который он представляет

Чтобы создать первый образ для fashion-выхода в стиле кэжуал Наиля с мамой Эльвирой решили прибегнуть к помощи профессионального стилиста. Создание этого образа осложнялось тем, что на футболке участника должен был быть герб региона, который он представляет. Футболку специально для Наили вышили и украсили национальными узорами в одной из фирм столицы республики. Еще один наряд для выхода в национальном костюме сшила известный модельер Лейсан Хазиева. А бальное платье и костюм для творческого конкурса Эльвира сшила сама.

«Наиля — очень творческая личность!»

Старания окупились сторицей: Наиля успешно выступила во всех пяти конкурсных испытаниях, обойдя более 50 конкурсантов, среди которых были довольно опытные и намного старше. Как говорит мама победительницы, на «сцене девочка чувствовала себя довольно уверенно». Вероятно, сказался опыт, поскольку прошедший конкурс для школьницы не первый — на сцене она с шести лет. Наилю можно назвать звездой «татарского МТВ» — она ведет передачу «Балалы солянка» на татарском музыкальном канале ТМТВ.

Но все же самым сложным стал творческий этап, где участникам предстояло продемонстрировать свои таланты строгому жюри: на выступление была всего пара минут, так что песню Эллы Фицджеральд «All of me», которую Наиля выбрала для конкурса, пришлось отдавать на аранжировку и сокращать. Но все равно джазовую композицию в исполнении маленькой жительницы Казани судьи оценили довольно высоко.

1 / 6 предоставлено Эльвирой Славиной

предоставлено Эльвирой Славиной

предоставлено Эльвирой Славиной

предоставлено Эльвирой Славиной

предоставлено Эльвирой Славиной

предоставлено Эльвирой Славиной

У Наили есть свой раскрученный аккаунт в «Инстаграм», там ее и заметили организаторы республиканского конкурса «Мини мисс Татарстан» и пригласили на кастинг. Попытка оказалась успешной — девочка завоевала титул «Мини-Мисс Казань 2020».



— Наиля у нас очень творческая личность, — делится ее мама Эльвира, — начинает сильно скучать, если некуда выплеснуть свою энергию.



Поэтому уже в 4 года Наилю отдали в небольшой ансамбль малышей Новосибирска, где в командировке жила семья Славиных. Главу семейства в Казани тоже хорошо знают — это бывший управляющий филиалом компании «Связной» в Татарстане Тимур Славин.



Мечта — попасть в шоу «Голос.Дети»

По возвращении в Казань занятия у девочки продолжились, но уже в музыкально-хоровой школе у педагога по вокалу Анжелики Горностаевой и еще в классе фортепиано музыкальной школы №1 им. Чайковского. Наиля в своем плотном графике находит время и на занятия в модельном агентстве «MT kids».

Наиля успешно выступила во всех пяти конкурсных испытаниях, обойдя более 50 конкурсантов

— К своим победам Наиля относится довольно просто — победила, обрадовалась и, как говорится, пошла дальше работать, — рассказывает мама «Мини мисс России», — Поэтому какой-то звездной болезни ни я, ни ее подруги не замечаем.

Семья Славиных многодетная: у Наили есть еще два брата семи и двух лет. Старший Данияр занимается спортом, имеет синий пояс по айкидо, а малыш Аскар уже проявляет задатки артиста, как старшая сестра, рассказывает его мама. Папа Тимур Славин — бизнесмен и сейчас руководит отделением крупной федеральной компании. Всегда с удовольствием поддерживает все творческие инициативы дочери.

Кстати, уже на следующей неделе Наиля Славина снова отправится в Москву. В этот раз на конкурс вокалистов «Твой голос», в жюри которого входят редакторы и продюсеры шоу «Голос» и его детского варианта. Участие в нем — заветная мечта девочки, и она много работает, чтобы ее воплотить.