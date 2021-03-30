За овец ответил: в Казани арестовали замглавы Пестречинского исполкома

Фото: «Реальное время»

Под домашний арест до 17 мая отправлен 25-летний замглавы исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин. Такое решение сегодня вынес Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Байгильдина подозревают в хищении 1,43 млн рублей — средств бюджетного гранта на поддержку начинающих фермеров. По версии СК, по условиям договора с Минсельхозпродом РТ в 2016 году тогда еще фермер Байгильдин обязался приобрести за счет своих и бюджетных средств 161 овцу и заняться их разведением. В министерство ушли бумаги, что закупка состоялось в КФХ Рахимова, однако в Следкоме считают документы подложными.

Сам подозреваемый в афере сегодня утверждал, что животные были приобретены и даже проходили вакцинацию.

Следователь 2-го отдела Следкома по РТ просил отправить Байгильдина в СИЗО, райсуд счел возможным избрать домашний арест.

Напомним, задержали чиновника еще на прошлой неделе, в субботу, 27 марта, суд продлил срок его задержания на 72 часа.