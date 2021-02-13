События недели: «отмена» масочного режима, антипрививочники в ОП РТ и татарский Netflix

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Удмуртия и Чечня объявили об отмене обязательного масочного режима. Однако в итоге Ижевск сдался под напором укоров из Москвы и других регионов. В Казани противники вакцинации от коронавируса прорвались на заседание Общественной палаты РТ и устроили скандал. В Татарстане решили создать национальный стриминговый сервис, который будет показывать фильмы и сериалы татарского производства. В США из-за гололеда столкнулись более 100 машин, в Челнах маршрутка загорелась прямо на ходу, а Казань стала гастрономической столицей России.

«У нас масочный»?

В среду, 10 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок.

Он пообещал, что с пятницы масочный режим в регионе перестанет действовать. Также губернатор анонсировал ослабление некоторых других ограничений.

Следом за Удмуртией об отмене масочного режима заговорили и в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров отменил в регионе ограничения по передвижению через границы и распорядился не штрафовать за отсутствие масок. При этом рекомендация носить средства защиты остается.



Фото: vk.com/ramzan

На это довольно быстро отреагировал федеральный центр: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регионы не должны торопиться с отменой таких базовых ограничений. Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже счел решение властей Удмуртии об отмене масочного режима поспешным.

В итоге Бречалов отказался от идеи разрешить жителям республики не носить СИЗы. Однако остальные послабления приняты: снят запрет на работу театров, музеев и концертных залов, разрешены спортивные мероприятия.



Антипрививочники прорвались на круглый стол

Общественная палата Татарстана организовала круглый стол на тему вакцинации от коронавируса. На мероприятие попали представители «Ассоциации независимых врачей», которые на деле оказались группой антипрививочников.

Поговорить о достоинствах и минусах российской вакцины «Спутник-V» пришли врачи из «красной зоны», эпидемиологи и представители Роспотребнадзора. Туда же прорвалась группа активисток , среди которых были руководитель Ассоциации Алина Лушавина, представившаяся врачом-неврологом из Самары, и Валерия Орлова, врач-терапевт из Санкт-Петербурга. Они активно спорили с медиками, требуя доказать эффективность и безопасность вакцины.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева дала возможность высказаться всем. Ее терпение лопнуло, только когда девушка из Санкт-Петербурга предложила замглавы Роспотребнадзора Авдониной поклясться на Конституции, что к прививкам никого не принуждают.



Фото: Ринат Назметдинов

Татарский Netflix

Телеканал ТНВ намерен создать кинокомпанию «Татарстан-XXI век», которая уже снимает татарский сериал.

Одновременно с созданием собственной кинокомпании ТНВ запустит и онлайн-кинотеатр, где и будет транслировать свой продукт.

На сегодня двумя ключевыми задачами проекта являются мощная маркетинговая кампания и создание контента. Производством последнего занялся главный режиссер ТНВ Алмаз Акберов, который станет и главным режиссером кинокомпании. Саму кинокомпанию возглавит нынешний директор Дирекции утреннего вещания ТНВ и студии «Пирамида» Леонард Давлетшин.



Статистика аварий

В минувшем году на дорогах Татарстана произошло 4 017 ДТП, погиб 331 человек, 4 898 получили ранения, рассказал на правительственной комиссии начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. По сравнению с прошлым годом число аварий уменьшилось.

Фото: realnoevremya.ru

Статистика показывает, что каждый третий погибший в аварии в республике — пешеход. Каждый четвертый погибший попал в аварию по вине пьяных водителей. На месте каждого второго ДТП отмечены недостатки зимнего содержания дорог.



Вице-премьер республики Шамиль Гафаров поручил вовремя заключать договоры на зимнее обслуживание трасс, а тех, кто сел за руль в нетрезвом виде, показывать по местному ТВ не менее недели.



В татарском ТЮЗе сменился директор

Гузель Сагитова покинула пост директора татарского ТЮЗа имени Кариева, проработав на этом месте два с половиной года.

«Реальное время» выяснило, что она переходит в мэрию Казани. В качестве замруководителя исполкома Сагитова будет курировать вопросы социальной сферы.

Фото: sntat.ru

На место директора театра пришла давняя подруга Сагитовой — Луиза Янсуар. До этого она занимала должность директора Дома татарской книги.



Москва перестанет компенсировать капзатраты фермеров

Федеральный бюджет свернет программу субсидий на возмещение капитальных затрат для сельхозпредприятий.

Получить деньги можно будет только в этом году, рассказал глава Департамента растениеводства Минсельхоза России Роман Некрасов. Решение принято из-за нехватки средств.

Татарстанский Минсельхоз вслед за российским трансформирует механизм выделения государственной поддержки, но только для убыточных хозяйств. С будущего года убыточные хозяйства будут получать субсидии по итогам финансового аудита, проводимого межведомственной экспертной комиссией.



Госсовет Татарстана против зоопарков

Депутаты Госсовета Татарстана поддержали инициативу своих башкирских коллег по запрету передвижных зоопарков и дельфинариев.

Фото: Максим Платонов

Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике республиканского парламента рекомендовал принять поправки в соответствующий закон.



«Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в маленьких клетках, которые являются, по сути, тюремными камерами для животных. Они лишены надлежащего ухода, питания, ветеринарного обслуживания», — пояснил позицию комитета депутат Тахир Хадеев.



Ремонт бывшего Дворца пионеров

В Казани закроют на реставрацию Дворец детского творчества им. Алиша.

Планируется провести большой объем работ, вплоть до укрепления фундамента. Объекту вернут слуховые окна, дверные проемы и исторические колонны.

Как следует из проекта реставрации, объект культурного наследия будет приспособлен под современные функции. Там полностью заменят изношенные коммуникации, восстановят подлинную калориферную систему. Планируется произвести понижение грунта до исторической отметки земли, укрепить фундамент, устроить отсечную гидроизоляцию и отмостку вокруг здания.



Фото: Элеонора Рылова

Экономист о феномене GameStop

На прошлой неделе история о том, как мелкие трейдеры объединились и обыграли крупных акул с Уолл-стрит, стала одной из самых главных тем финансовой среды.

Экономист Артур Сафиулин в своей авторской колонке для «Реального времени» подробно объяснил, как «Робингуды» подняли цену на бумаги розничной сети по продаже видеоигр в 24 раза.



Цены на бензин в Татарстане

В правительстве Татарстана контролируют рост цен на бензин на заправках республики, рассказал начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.

Фото: Ринат Назметдинов

Он подчеркнул, что в стране дорожает не только бензин, а все товары, и предложил адресовать вопросы об обоснованности роста цен федеральному правительству. Гилязиев также назвал неверной формулировку об «историческом максимуме» в отношении цен на бензин: «Если смотреть в ретроспективе — что было 5 лет назад, 10 лет назад, то тогда бензин стоил и 15, и 20 рублей за литр. Но тогда и валютные курсы, биржевые цены — все было иным».



ДТП в Техасе, халяльность вакцины и сгоревшая маршрутка

В Техасе более 100 автомобилей столкнулись на трассе из-за гололеда. По данным экстренных служб, пять человек погибли и 36 пострадали. После массового ДТП власти сообщили, что убирать машины с дороги придется несколько дней.



В НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи встретились с представителями мусульманского духовенства и заверили их в халяльности вакцины «Спутник V». В составе препарата нет каких-либо вытяжек, сывороток и прочего, полученных из животного сырья.

В Челнах маршрутка вспыхнула прямо на ходу. Микроавтобус Ford Transit сгорел на остановке «Челныгорстрой». Никто не пострадал. Оказалось, что загорелась маршрутка из-за двух подростков. В прокуратуре Татарстана сформулировали причину как неосторожное обращение с огнем. Позже выяснилось, что один из ребят приходится братом скандально известной Агине Алтынбаевой.



Власти Казани собираются создать Институт развития города. Он должен объединить архитекторов для решения задач планирования города. Идею уже поддержали власти республики.



Казань признана гастрономической столицей России. Этот товарный знак уже официально зарегистрирован. В республике надеются, что такой бренд привлечет в столицу РТ больше туристов.



В Казани появились новые камеры, которые будут фиксировать нарушителей на парковках. Эти комплексы должны помочь в борьбе с водителями, которые прикрывают номера, чтобы не платить за стоянку.



Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В ЦБ отметили, что рост цен в декабре и январе в России сохранился на повышенном уровне.



Минцифры РФ подготовило приказ, согласно которому в стране упразднят код «8» при междугородних звонках. Вместо него будет использоваться код «0».

