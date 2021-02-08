Роберт Гилязиев: «Вопрос обоснованности повышения цен на бензин нужно адресовать правительству России»

Глава управления рационального использования ТЭР — о причинах подорожания бензина на АЗС республики и страны

В правительстве Татарстана взяли под контроль ситуацию с подорожанием моторного топлива, цены на которое растут вторую неделю подряд. При этом Казань последней в округе подняла ценники на АЗС — в других городах Поволжья они повышаются с начала года. С начала февраля популярные марки бензина в Татарстане заметно подорожали: за литр 92-го в Казани сейчас надо отдать 42,9 рубля, за тот же объем 95-го — 46,3 рубля. Но это все равно дешевле, чем в соседних регионах. Насколько ожидаемым и оправданным было повышение цен на топливо в стране и в чем причины роста — в интервью «Реальному времени» рассказал Роберт Гилязиев, начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ».

«Повышения цен ожидали с конца декабря»

— Роберт Файзиевич, повышение цен на моторное топливо взбудоражило автовладельцев. Как по-вашему, насколько ожидаемым и обоснованным оно было и чем вызвано?

— Вопрос обоснованности повышения цен моторных топлив, да и цен на другие товары в России, наверное, нужно адресовать правительству Российской Федерации. А вот что касается того — было ли ожидаемо повышение цен на моторные топлива в России и, в том числе, в Республике Татарстан, могу сказать — да. Этот рост был ожидаем.

Роста цен на моторное топливо в целом по России ожидали уже с конца декабря 2020 года. Фото: Рината Назметдинова

Дело в том, что еще в начале декабря российские (подчеркиваю — российские) эксперты неоднократно, в том числе на страницах средств массовой информации и в интернете, стали прогнозировать, что в России в ближайшем будущем, будет происходить повышение цен на моторные топлива, причем резкое. При этом они ссылались на рост мировых цен на нефть. Иными словами, в декабре началась массированная подготовка перед повышением цен. Данная информация, очевидно, дошла до президента России. И, наверное, неслучайно 22 декабря, когда у него на приеме был вице-премьер Александр Новак, президент ему задал вопрос: «что же будет с ценами на моторное топливо в России?». Новак ответил, что резкого повышения цен моторных топлив, очевидно, имея ввиду и биржевых, и отпускных, и, как следствие, розничных, не будет. В правительстве для этого разработаны и есть все необходимые механизмы. А если повышение будет, то в пределах инфляции.

На встрече с президентом России, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что резкого роста цен на моторные топлива не будет. Фото: kremlin.ru

Мы (ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», — прим. ред.) ведем практически ежедневный мониторинг цен (отпускных, биржевых, розничных) и начали замечать, что уже во второй половине декабря на нефтеперерабатывающих заводах начали повышаться отпускные цены и, как следствие, цены на бирже. К концу декабря — началу января, цены на бирже выросли на бензины — в среднем порядка на 5 тыс. рублей за тонну, а на дизельное топливо зимнее — в пределах 3 тыс. рублей за тонну. Розничные цены формируются от биржевых оптовых цен, иначе быть не может, ведь розничные продавцы сами нефть не добывают и не перерабатывают — они покупают на бирже, на заводах. Как следствие, начали расти розничные цены на автозаправках по всей России, в том числе на АЗС ПФО. Рост цен начался уже где-то после 10 января. К концу месяца, в среднем, в регионах ПФО они выросли в пределах от 50 копеек до рубля за литр.

Отмечу, что в нашей республике до конца января цены на бензины и дизельное топливо оставались неизменными. Предыдущее повышение цен на моторные топлива в Татарстане было 21 июля, и с того момента они оставались неизменными. Но и Татарстан, в силу того, что происходило с отпускными ценами от НПЗ и котировками на бирже, был вынужден отреагировать, и с 30 января 2021 года в республике розничные цены на моторное топливо повысились. Но минимально: и на бензин, и на дизельное топливо — на 30 копеек за литр.

Говорить об «историческом максимуме» цен на топливо — некорректно

— Некоторые аналитики отмечают, что цены на бензин в Татарстане обновили «исторический максимум». О чем идет речь?

— Сама постановка вопроса не совсем правильная. Что они хотели этим сказать? С исторической точки зрения — действительно, такой стоимости бензина не было. Но не было ни в одном регионе России. Если смотреть в ретроспективе — что было 5 лет назад, 10 лет назад, то тогда бензин стоил и 15, и 20 рублей за литр. Но тогда и валютные курсы, биржевые цены — все было иным. Нет такого понятия у стоимости, как «исторический максимум» или «исторический минимум». Цена меняется.

Опять же, если сравнивать по регионам, то в Татарстане 92-й бензин стоит сейчас 42 руб. 90 коп. за литр, а в Перми — 44 руб. 90 коп. Некорректно говорить только об одном Татарстане, нужна картина по округу, по России в целом.

По ценам на моторное топливо Татарстан — ниже средних величин по ПФО

— А как мы выглядим сегодня на фоне других регионов ПФО?

— Как я уже говорил, мы ежедневно ведем мониторинг цени и еженедельно готовим анализ состояния рынка. 2 февраля — сразу после повышения цен и другими регионами, и нашей республикой, мы также подготовили такой отчет.

Данные предоставлены ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ»

Согласно обобщенным данным по розничным ценам на моторное топливо, полученным из всех регионов ПФО, в Республике Татарстан стоимость 92-го бензина составляет 42 руб. 90 коп., в Перми — 44 руб. 90 коп., в Самаре — 42 руб. 60 коп. Проанализирована ситуация в 14 регионах, информация разбита на уровни по ценам, где максимальный уровень цен — первый. В случае с 92-м бензином, это цена 44 руб. 90 коп. Минимальный, 12-й уровень, — 42 руб. 60 коп. Татарстан, с ценой 42 руб. 90 коп., — на 10-м уровне. Это показатель значительно ниже среднего. В сравнении с другими регионами мы выглядим относительно благополучно.

Теперь 95-й бензин. У нас — 46 руб. 30 коп., в Перми — 48 руб. 10 коп. Минимальная цена — 45 руб. 70 коп. — в Республике Башкортостан. По уровню цен — здесь 13 уровней, мы — на 10-м месте. Здесь тоже мы выглядим неплохо.

Данные предоставлены ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ»

Дизельное топливо. У нас в республике цена после повышения стала 48 рублей. Максимальный уровень в ПФО — 50 руб. 80 коп. Минимальная — 47 руб. 45 коп. Здесь по ценам 14 регионов сформировали девять уровней. Мы находимся на пятом уровне. По дизельному топливу мы на уровне средней цены. А по бензинам — даже ниже среднего уровня.

Данные предоставлены ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ»

Теперь — по газу. Сжиженный газ. Пропан. Здесь по Республике Татарстан цена 24 рубля, а максимальная цена — 26 руб. 90 коп. Минимальная — 23 руб. Средняя цена — 24 руб. 71 коп. У нас — ниже среднего уровня цена по округу.

Данные предоставлены ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ»

Метан — 19 руб. литр. Максимальная — 20 руб. В Кировской области и еще четырех регионах. Минимальная — 18 руб. 40 коп. — в Республике Мордовия. Мы — на четвертом уровне по цене. Тоже — ниже среднего уровня. Так что мы сегодня, даже после повышения цен, находимся не на каком-то максимальном, а даже ниже среднего уровня в целом по округу. В Республике Татарстан — да, произошло повышение цен, но не такое резкое, каким могло бы быть. Рост на 30 копеек — это по 95-му бензину, составило примерно 0,65%, по 92-му — 0,7%, по дизельному топливу — 0,6%. Можно уверенно сказать: по повышению цен Татарстан точно не лидер.

Данные предоставлены ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ»

Решение о коррекции розничной цены принималось рабочей группой

— Получается, что Татарстан одним из последних в ПФО поднял цены?

— Совершенно верно. Могу сказать, что вопрос повышения цен рассматривался на заседании рабочей группы 29 января. На тот момент по уровню цен мы были на минимальном уровне в ПФО. Только после того, как было проанализировано происходящее повышение биржевых и оптовых цен, и четкого понимания того, что действительно розничная торговля не может оставаться на этом уровне, на заседании рабочей группы было принято решение о том, что возможно повышение. Но не на рубль-два, а на данном этапе — на 30 копеек. После повышения цены у нас далеко не самые высокие в ПФО.

— Можно сказать, что речь шла о спасении розницы от убытков?

— Я не могу сейчас сказать — работали ли они в убыток. Но могу сказать точно, что любая организация, любая розничная торговля — не важно, чем она занимается: торгует парфюмерией, или это аптека, ведет свой бизнес для того, чтобы за счет надбавок покрыть все свои расходы и заработать какую-то прибыль. А прибыль нужна и для развития, и для выплаты заработной платы сотрудникам, и для оплаты налогов и текущих расходов. Объем прибыли стал падать, так как цены закупки выросли, и они (розница, — прим. ред.) уже не могли остаться на этом уровне. Чтобы не работать убыточно, они вынуждены повышать цены. Это нормально для любого вида торговли. Если правительство Российской Федерации не будет контролировать отпускные и биржевые цены — не только для бензинов, а для любой группы товаров, зависящих от этих котировок, розничные цены также будут расти.

— Что в Татарстане делается для недопущения необоснованного роста цен на моторное топливо? И какова в этой работе роль управления?

— Для того, чтобы в республике цены на моторное топливо не повышались необоснованно, анархично, у нас еще в 2008 году была выработана схема и образована группа по мониторингу цен моторных топлив. В состав рабочей группы входят представители всех субъектов нефтепродуктообеспечения, розничной торговли — это и «Татнефть АЗС», и ТАИФ, и ЛУКОЙЛ, и Ассоциация, и представители органов государственной власти. Повышение розничных цен происходит только после всестороннего рассмотрения вопроса на заседании этой рабочей группы.

В республике с 2008 года разработана схема недопущения необоснованного роста цен на моторные топлива. Фото: tatarstan.ru

Рабочая группа принимает во внимание всю имеющуюся информацию: результаты наших еженедельных мониторингов, дающих картину по состоянию уровня отпускных цен на моторное топливо от производителя, биржевых цен и цен на АЗС республики и ПФО, а также обращения от субъектов ведения топливного бизнеса. Они высказывают свои предложения о размере повышения розничных цен. Причем розничная торговля может говорить о необходимости и довольно значительного повышения цен. В последний раз одна из организаций просила повысить цены сразу на 2 рубля за литр топлива.

Наше управление готовит аналитические материалы, и на заседании рабочей группы рассматривается этот вопрос. При этом обязательно учитываются такие важные моменты, как: первое — интересы потребителей. Резкое повышение цен может, мягко говоря, вызвать среди автовладельцев недовольство. И это понятно: пенсии и заработные платы так резко и сразу не растут. Кроме того, мы обязаны учитывать, что розничная торговля не может работать убыточно. У нас в республике более 200 владельцев автозаправочных станций и свыше 1000 самих АЗС. Это и рабочие места, и заработная плата, и налоги в бюджет. Вот эти два момента мы учитываем и ищем «золотую середину» — чтобы и розница могла нормально работать, и учесть интересы автовладельцев. Если процессы ценообразования не контролировать, если каждый будет повышать цены насколько сочтет необходимым — получится анархия.

— То есть решение принимается коллегиально, после всестороннего рассмотрения вопроса?

— Могу уверенно сказать, что в республике не допускается анархичного необоснованного повышения цен. И руководители компаний — производителей нефтепродуктообеспечения, и сети реализации, и руководство республики это понимают.

Качество моторных топлив в республике — под жестким контролем

— Управление занимается не только вопросами ценообразования, но еще и качества моторных топлив. Какая работа в этом направлении уже проведена с начала года? Что можно сказать о качестве реализуемого в Татарстане моторного топлива?

— Наше управление, в соответствии с госзаказом ведет постоянную планомерную работу по мониторингу качества моторных топлив. Мы еженедельно отбираем пробы как по госзаказу, так и по обращениям и жалобам потребителей, по обращениям органов прокуратуры, МВД. Проводим анализы в объемах контрольного требования.

В прошлом году мы отобрали 1 681 пробу на 880 АЗС и восьми нефтебазах. По итогам 2020 года около 50 проб по отдельным показателям не соответствовало требованиям ГОСТа. Это примерно 3%.

С начала 2021 года на АЗС республики уже отобрано более 100 проб моторных топлив. Три показали отклонения от нормы. Фото: Ринат Назметдинов

В этом году мы уже в январе отобрали 128 проб. Пока выявили, что три пробы не соответствуют требованиям ГОСТа. Это не говорит, что они полностью не соответствуют. Но по некоторым показателям — кинематическая вязкость, температура вспышки — лабораторией зафиксированы отклонения. От общего объема проб это — менее 3%. Динамика прошлого года по результатам сохраняется — 97% отобранных проб полностью соответствует требованиям ГОСТа и технического регламента. Это очень неплохой показатель по сравнению с другими регионами ПФО.

Я говорил и снова повторюсь: в 2015 году более 100 АЗС в Татарстане открыто торговали судовым дизтопливом с содержанием серы свыше 10 тыс. миллиграммов на килограмм. В 2019 году таких было всего 20. По итогам прошлого года добились того, что их остались единицы. Качество реализуемых в республике моторных топлив — под жестким контролем. Активное участие в этой работе принимают прокуратура и правоохранительные органы Республики Татарстан. И в этом году, по нашим данным, они также ведут работу. Средства массовой информации республики также активно освещают материалы по данной теме. Будем и дальше стараться не допускать нарушений.