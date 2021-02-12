В США на трассе столкнулись более 100 автомобилей
В США произошло массовое ДТП, в котором столкнулись более 100 автомобилей. По данным экстренных служб, пять человек погибли и 36 пострадали.
Полиция Техаса считает причиной аварии гололед на дороге, сообщает Dallas Morning News.
Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021
Представитель MedStar Mobile Healthcare Мэтт Завадски рассказал, что разбирать пробку из столкнувшихся автомобилей придется несколько дней.
Погодные условия грозят подобными авариями на протяжении выходных. Завадски призвал жителей Северного Техаса не пользоваться машинами без крайней необходимости.
Напомним, на прошлой неделе на трассе М-5 в Свердловской области столкнулись около 20 автомобилей. В результате масштабной аварии на дороге образовалась пробка длиной 3 километра.
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