В США на трассе столкнулись более 100 автомобилей

В США произошло массовое ДТП, в котором столкнулись более 100 автомобилей. По данным экстренных служб, пять человек погибли и 36 пострадали.

Полиция Техаса считает причиной аварии гололед на дороге, сообщает Dallas Morning News.

Представитель MedStar Mobile Healthcare Мэтт Завадски рассказал, что разбирать пробку из столкнувшихся автомобилей придется несколько дней.

Погодные условия грозят подобными авариями на протяжении выходных. Завадски призвал жителей Северного Техаса не пользоваться машинами без крайней необходимости.

Напомним, на прошлой неделе на трассе М-5 в Свердловской области столкнулись около 20 автомобилей. В результате масштабной аварии на дороге образовалась пробка длиной 3 километра.



