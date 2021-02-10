История про Game Stop, или Как короткие продажи решили судьбу компании

Колонка финансиста — как частные инвесторы обыграли Уолл-стрит

Санкт-Петербургская биржа впервые в истории современной России обошла московскую с рекордным объемом торгов в 36,1 млрд долларов. Эксперты связали этот всплеск с «побочным эффектом феномена GameStop в США», когда в результате спекуляций частных трейдеров на платформе Reddit стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр взлетела в 24 раза. Поучительную и нестандартную историю, когда частные инвесторы обошли Уолл-стрит, разбирает в своей авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиуллин.

Сегодня будет интересная история из мира баталий на фондовом рынке. Многие из вас наверняка слышали в последние несколько недель новости о борьбе частных инвесторов с фондами с Уолл-стрит в попытке спасти компанию Game Stop. Давайте коротко пройдемся по деталям: ситуация очень интересная, нестандартная и показательно поучительная.

Как акции Game Stop попали в «шорт»

Итак, Game Stop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. Для интересующихся — стикер GME на NYSE (биржа Нью-Йорка). Компания берет свое начало в конце 90-х и достигла пика своего развития к 2014 году. Game Stop присутствует в каждом маломальском городке США, а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в ЕС. Сеть насчитывает 5 509 магазинов и является крупнейшей в мире.

В последнее время компания находится в упадке, вызванном сменой парадигмы развития рынка — рынок физических носителей видеоигр начал сокращаться с развитием цифровых сервисов дистрибуции Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo eShop и Steam. В 2017 году компания сообщила о снижении продаж на 16,4%, причинами которого назывались слабость игровой индустрии, снижение цен под давлением промо-кампаний и сократившийся трафик. Как следствие, с 2015 года акции компании плавно упали с 46 до 5 долларов.

Фондовый рынок США кишит акулами всех возможных размеров в виде фондов, инвестбанков, которые ищут любые возможности заработать — будь то на росте или падении котировок, благо инструментарий у этих игроков широчайший. Если сил не хватает — фонды объединяются в одной стратегии. Распотрошить какую-нибудь слабую компанию — любимое занятие беспринципных ребят с Уолл-стрит. В конце концов, их заботит больше всего годовой бонус, который может достигать до 10 млн долларов для особо отличившихся и возможность иметь пять новых рубашек на каждую рабочую неделю — по окончанию трудового дня рубашка идет в мусорный бак!

Акции Game Stop приглянулись крупным фондам с Уолл-стрит как объект для «короткой продажи» (так называемый «шорт»). Фонды играли против компании, делая ставку на дальнейшее падение котировок, открывая короткие позиции по акциям Game Stop.

Что такое «короткая продажа» или «шорт»? Под этим термином скрывается инвестиционная стратегия, которая заключается в том, что инвестор (фонд) занимает какое-то количество акций у другого участника рынка за комиссию, с обязательством вернуть то же количество акций в оговоренный срок. Затем инвестор (фонд) продает акции по текущей цене на рынке в ожидании, что, когда придет время возвращать акции владельцу, цена акций снизится. На цифрах это выглядит так — занимаешь акции у брокера, текущая цена их 200 рублей за штуку, продаешь незамедлительно, ожидая падения, через день-два-неделю покупаешь обратно уже по 180 рублей. Это и дает прибыль в 20 рублей с акции (необходимо вычесть издержки на комиссию владельцу — брокеру). Так поступают инвесторы, которые считают актив переоцененным.

Возвращаясь к Game Stop, все шло как по маслу для фондов, они методично уничтожали компанию, зарабатывая на снижении котировок. Но в дело вмешались частные инвесторы в виде геймеров, клиентов той самой Game Stop.

Пользователи проучили упрямых бумеров с миллиардами

В конце 2020 года в тематической ветке об инвестициях на форуме Reddit поднялась волна возмущения действиями фондов, пользователи обвинили воротил с Уолл-стрит в недооценке компании и ее перспектив, желании разорить компанию. По мнению пользователей: «Они кучка упрямых бумеров (люди старшего поколения, родившиеся после Второй мировой войны и до 1960—1964 годов, — прим. автора) с миллиардами. Эти бумеры думают, что цифровые консоли убьют Game Stop. Хотя дисковые консоли по-прежнему обеспечивают большую часть продаж». Пользователи Reddit решили «проучить» фонды, занявшие короткие позиции по отношению к компании, и показательно увеличить стоимость акций Game Stop, начав скупать акции.

Этот фактор вместе с обновлением руководства компании помог акциям Game Stop приблизиться к отметке 20 долларов. К 21 января они уже стоили 43 доллара. К концу января акции на пике стоили 467 долларов за штуку, а потери фондов составили порядка 20 миллиардов долларов.

«Короткое сжатие» для фондов

Что же произошло с фондами? Небольшой экскурс в детали «короткой продажи» позволит быстро понять, как небольшие убытки вначале превратились в снежную лавину. Произошло так называемое «короткое сжатие» (short squeeze), то есть резкий рост стоимости акций. Рост стоимости заставил фонды, которые ставили на снижение, покупать акции по любым возможным ценам (то есть закрывать короткие позиции, чтобы вернуть занятые акции) для предотвращения еще больших потерь. А потери получились гигантскими, так как за теми же акциями охотились и фонды, и частные инвесторы, что привело к еще большему росту котировок акций. На цифрах из примера выше — фонду приходилось бы откупать акции по цене вплоть до 4 000 рублей за штуку. Напоминаю, что продавали они их за 200 рублей, в надежде откупить за 180 рублей. Масштаб потерь становится вполне осязаемым. По результатам «короткого сжатия» фонды и банкиры подали заявления в правоохранительные органы, с целью найти виновных и наказать. Достаточно забавно наблюдать волков в овечьих тапочках.

И частные инвесторы могут двигать рынки

Данная история не имеет прецедентов в истории и показала, что частные инвесторы, объединенные одной целью, могут двигать рынки и достигать результатов, несмотря на сопротивление профессиональных участников рынка. Наш фондовый рынок, конечно же, даже мечтать об этом не может, в силу своего микроскопического размера и скромного количества средств частных инвесторов, обращающихся на рынке. Пока что драйвером аномальных движений на нашем рынке является инсайдерская информация, что само по себе незаконно. Инсайдерская торговля будет предметом отдельной статьи, благо имеется большое количество примеров на фондовых рынках мира, и в России тоже.

Что же касается компании Game Stop, события идут своим чередом, будет интересно понаблюдать за развитием этой истории в дальнейшем.

Артур Сафиуллин