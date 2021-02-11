В Казани создадут Институт развития города

В татарстанской столице появится Институт развития города. Об этом на встрече с архитекторами — выпускниками Казанского государственного архитектурно-строительного университета сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.



По его словам, для создания Института будут собраны лучшие архитектурные силы: «Мы только что одними из первых приняли новый генеральный план. Сейчас мы принимаем правила землепользования и застройки. Давайте соберем лучшие мысли выпускников, которые за рубежом».

Метшин добавил, что проект поддержало руководство республики: «У нас был «Казгражданпроект», но с новыми силами, содержанием мы создадим этот институт». Новое учреждение будет помогать в развитии территорий города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в четверг мэр Казани встретился со студентами и выпускниками КГАСУ и ознакомился с новыми разработками вуза.

Маргарита Головатенко