В Казани создадут Институт развития города
В татарстанской столице появится Институт развития города. Об этом на встрече с архитекторами — выпускниками Казанского государственного архитектурно-строительного университета сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
По его словам, для создания Института будут собраны лучшие архитектурные силы: «Мы только что одними из первых приняли новый генеральный план. Сейчас мы принимаем правила землепользования и застройки. Давайте соберем лучшие мысли выпускников, которые за рубежом».
Метшин добавил, что проект поддержало руководство республики: «У нас был «Казгражданпроект», но с новыми силами, содержанием мы создадим этот институт». Новое учреждение будет помогать в развитии территорий города.
Напомним, в четверг мэр Казани встретился со студентами и выпускниками КГАСУ и ознакомился с новыми разработками вуза.
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