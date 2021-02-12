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В Удмуртии не стали отменять масочный режим

14:25, 12.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Удмуртии не стали отменять масочный режим
Фото: realnoevremya.ru

В Удмуртии внесли изменения в указ о смягчении ковидных ограничений — отмену масочного режима в республике в итоге не включили в документ. Указ опубликован на сайте правительства республики.

Так, пункт об обязательном ношении масок в общественных местах, действующий в республике с 11 сентября, оставили без изменений. Тем не менее послабления, о которых Бречалов сообщал ранее, все же прописаны в указе: снят запрет на работу театров, музеев и концертных залов, разрешены спортивные мероприятия. Родители смогут посещать мероприятия в школах и детсадах.

Фото: pixabay.com

Напомним, во вторник, 9 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. Масочный режим должен был перестать действовать с пятницы, 12 февраля.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:50
    И правильно. Кашлюны в общественных местах угробят вас простудами и гриппами побыстрее любого ковида.
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