Новости общества

11:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань официально признана гастрономической столицей России

11:05, 08.02.2021 2
Казань официально признана гастрономической столицей России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань признана гастрономической столицей России, на днях официально зарегистрировали этот товарный знак. Об этом объявила директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова на «деловом понедельнике».

Она заявила, что такое звание будет способствовать увеличению турпотоков в Татарстан. 80% туристов полагают, что национальная кухня погружает глубже в историю региона, привела данные директор комитета.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020-м в Казани насчитывалось 2 045 заведений общепита, а в 2019 году — 2 241. В то же время гастрономическая карта города пополнилась 11 новыми ресторанами и кафе.

В 2019 году Казани появился новый гастрономический символ — халяльный торт из чак-чака, кырта и сухофруктов.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:14
    гастрономическая - Питер. вот где вкусно. вот где высокая кухня
    Ответить
  • Анонимно 11:17
    Все никак не успокоятся...все им столица мерещится...АХАХАХААХ...что тут есть...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также