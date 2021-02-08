Казань официально признана гастрономической столицей России

Казань признана гастрономической столицей России, на днях официально зарегистрировали этот товарный знак. Об этом объявила директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова на «деловом понедельнике».

Она заявила, что такое звание будет способствовать увеличению турпотоков в Татарстан. 80% туристов полагают, что национальная кухня погружает глубже в историю региона, привела данные директор комитета.



Фото: realnoevremya.ru

В 2020-м в Казани насчитывалось 2 045 заведений общепита, а в 2019 году — 2 241. В то же время гастрономическая карта города пополнилась 11 новыми ресторанами и кафе.



В 2019 году Казани появился новый гастрономический символ — халяльный торт из чак-чака, кырта и сухофруктов.