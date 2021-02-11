Новости технологий

23:45 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В России отменят цифру «8» при междугородних звонках

22:36, 11.02.2021
В России отменят цифру «8» при междугородних звонках
Фото: Максим Платонов (архив)

Минцифры РФ подготовило приказ, согласно которому в стране упразднят код «8» при междугородних звонках. Вместо него будет использоваться код «0».

При международных вызовах нужно будет набирать «00», сообщает «РИА Новости». Новые правила начнут действовать с 2025 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Проект приказа министерства «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации» опубликован на портале проектов нормативных актов.

В Минцифры уточнили, что проект разработали для закрепления номера «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также