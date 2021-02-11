В России отменят цифру «8» при междугородних звонках
Минцифры РФ подготовило приказ, согласно которому в стране упразднят код «8» при междугородних звонках. Вместо него будет использоваться код «0».
При международных вызовах нужно будет набирать «00», сообщает «РИА Новости». Новые правила начнут действовать с 2025 года.
Проект приказа министерства «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации» опубликован на портале проектов нормативных актов.
В Минцифры уточнили, что проект разработали для закрепления номера «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».ТехнологииТелекоммуникации
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