«Верующие пронизаны сомнениями»: создатели «Спутника V» убеждают муфтия Москвы в халяльности вакцины

Фото: Максим Платонов

В составе вакцины «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов. Об этом заявил на круглом столе по теме халяльности вакцин от коронавируса руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

Он добавил, что с составом препарата может ознакомиться любой. Среды, которые используются при разработке вакцины, полностью химически определены. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего, передает «РИА Новости» слова Гущина.

Перед началом встречи с мусульманами ученые посмотрели, какие компоненты ислам запрещает. В частности, это компоненты «мертвых животных, свиней, крови и прочего». Этого в составе «Спутника V» нет.

Духовенство намерено разобраться в безопасности вакцины и ее дозволенности с точки зрения ислама. Скриншот видео dumrf.ru

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что мусульмане с осторожностью относятся к вакцинам от COVID-19. Духовенство намерено разобраться в безопасности вакцины и ее дозволенности с точки зрения ислама.

«В целом верующие — а я общаюсь с огромным числом людей — пронизаны сомнениями. Пронизаны циркулирующими в интернете мнениями. И говорят, что подождут год или больше», — приводит его слова информагентство.

В конце января Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V» ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения. Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе заместитель председателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Совет улемов (богословов) ДУМ РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам можно будет прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе обнаружатся компоненты, которые нельзя употреблять верующим.



Татьяна Леухина