Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центральный банк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Соответствующее решение сегодня принял Совет директоров регулятора.

Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта, сообщается на сайте Банка России.

В Центробанке отметили, что рост цен в декабре и январе в России сохранился на повышенном уровне. «Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее», — говорится в сообщении.

Прогноз Банка России по инфляции на текущий год повышен до 3,7–4,2%. «В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%», — отмечается в сообщении.

Фото: cbr.ru

Напомним, предыдущее решение по сохранению ключевой ставки на уровне 4,25% Совет директоров Центробанка принял в декабре прошлого года.

Татьяна Демина