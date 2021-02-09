Как антипрививочники штурмовали Общественную палату Татарстана

Антипрививочники из Самары, Санкт-Петербурга и Калининграда нагрянули в Общественную палату Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

«Я, Алина, представляю международную «Ассоциацию независимых врачей». Вы предупреждаете население вашего региона, что они участвуют в эксперименте по вакцинации?» — с первых минут «сразила наповал» профессиональное медицинское сообщество молодая самарская антипрививочница, прорвавшаяся в Общественную палату Татарстана. Сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава ОП Зиля Валеева проводили экспертный круглый стол «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса», но оказались под перекрестным огнем провокационных вопросов приезжих врачей — активистов антипрививочного движения. Свидетелем перепалки стала корреспондент «Реального времени».

Независимые врачи за дверью

Общественная палата, которая всегда считалась «тихой политической гаванью» в бурном информационном потоке, сегодня оказалась настоящим рингом для поединка медицинского сообщества и движения российских антипрививочников. Еще на входе 10—12 молодых женщин в сопровождении видеооператора устроили шум с требованием пропустить их на заседание круглого стола. Сегодня здесь впервые собрались врачи из «красной зоны», эпидемиологи, представители Роспотребнадзора. Изначально профессиональное медицинское сообщество намеревалось подробно рассказать о защитном влиянии российской вакцины «Спутник-V» на здоровье человека и о результатах первого этапа вакцинации. Но запланированную программу первой профессиональной дискуссии полностью изменило нашествие антипрививочников.

Грубый и настойчивый стук в дверь зала раздался через 10—15 минут после начала заседания. К этому моменту глава Общественной палаты Зиля Валеева успела сделать лишь краткое вступление. Прежде всего, отметила она, сегодняшнее заседание не является «пропагандой вакцинации» и «не призывает отказываться от нее».

Сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава ОП Зиля Валеева проводили экспертный круглый стол «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса»

«Мы обсуждаем разные точки зрения, готовы выслушать разные суждения врачей-специалистов, которые напрямую встречаются со смертью (в больницах, — прим. ред.)», — пояснила она. По ее словам, вокруг применения и эффективности первой российской вакцины немало разных разговоров в обществе, а сама тема беспокоит граждан. И лучше всего, если на волнующие вопросы ответят врачи-эксперты, ученые. Но стоило заместителю министра здравоохранения Татарстана Владимиру Жаворонкову начать выступление, как его прервал шум за дверью.

Только глава Общественной палаты Татарстана подошла и открыла дверь, как с обратной стороны ее с силой потянули на себя, едва не вывернув руку Зиле Валеевой. Из коридора в зал ворвалась группа неизвестных молодых женщин в защитных масках, которые позже представились как члены международной «Ассоциации независимых врачей». Среди них были руководитель ассоциации Алина Лушавина, представившаяся врачом-неврологом из Самары, и Валерия Орлова, врач-терапевт из Санкт-Петербурга.

Всего в Казань в рабочий день приехали около 10—12 активистов антипрививочного движения, но в зал пустили только пять-шесть их представителей. Забегая вперед, скажем, что гостьи с первых минут перехватили инициативу у модераторов встречи, заставив на протяжении почти 2 с лишним часов отвечать на их вопросы, как на уличном митинге. Одним словом, тональность общения была далека от профессорского консилиума. Хотя вице-премьер Лейла Фазлеева не раз просила гостей держать себя в рамках приличий. «Я прошу всех понять, что работа круглого стола может состояться, если мы перестанем кричать», — предупреждала она.

Первый раунд поединка пришлось отстоять замминистра здравоохранения Владимиру Жаворонкову

О статье в журнале The Lancet

Первый раунд поединка пришлось отстоять замминистра здравоохранения Владимиру Жаворонкову. Он сообщил о ходе вакцинации в Татарстане. По его словам, в республике открыто 103 пункта для вакцинации, жителям предлагают записаться через портал госулуг: «Сейчас в амбулатории нет проблем с поставками вакцин. Сформированы листы ожидания, которые благополучно закрываются. Наша задача — сократить ожидание до минимума». При этом он назвал шесть противопоказаний для вакцинации, среди которых аллергия, беременность, обострение хронических болезней.

«И насколько она безопасна? Даете ли гарантии безопасности в случае последствий?» — вступила в полемику Алина Лушавина и больше не «отпускала» чиновника, задавая все больше провокационных вопросов.

Жаворонков ответил, что во время беседы с врачом проговариваются эти аспекты. «Но первичным здесь является отсутствие противопоказаний», — сохранял он деловой тон. «Нет, вы не ответили, — не унималась девушка. — Вакцина не прошла клинические испытания. Наше мнение: вакцина не прошла весь объем клинических испытаний. Предупреждаете ли вы людей вашего региона, что они участвуют в эксперименте?!» — назидательно спрашивала она.

Похоже, замминистра в тот момент еще не осознавал, какой курс задан беседе, и пытался сохранить диалог, указав на результаты эффективности вакцины, опубликованные в международном журнале The Lancet. Алина Лушавина отозвалась о ней скептически, заявив, что врачи мира отнеслись к публикации с недоверием.

Алина Лушавина вступила в полемику и больше не «отпускала» чиновника, задавая все больше провокационных вопросов

«Вы показали свой интеллект и интеллигентность», — вступился один из ученых, намекая на прекращение разговора в таком тоне. Но вице-премьер РТ Лейла Фазлеева дала возможность высказаться всем. Ее терпение лопнуло, только когда девушка из Санкт-Петербурга предложила замглавы Роспотребнадзора Авдониной поклясться на Конституции, что к прививкам никого не принуждают.

Насильно не прививают

«Значит так, призываю к конструктивному, деловому разговору, который не содержит термины «поклясться», «дать клятву» — это первое. Второе: вакцинация не является обязательной на территории РФ», — поставила вице-премьер на место гостей.

По ее словам, сегодня в республике находится 81 122 дозы вакцины — это небольшое количество для населения в 4 млн человек. Нет задачи принудительно вакцинировать. «Если есть факты принудительной вакцинации: кто, где, когда и на каком предприятии, кого не взяли на работу — надо направить в оперштаб», — предложила она.

«Значит так, призываю к конструктивному, деловому разговору, который не содержит термины «поклясться», «дать клятву» — это первое. Второе: вакцинация не является обязательной на территории РФ», — поставила вице-премьер на место гостей

Завкафедрой медицинской и общей психологии КГМУ Владимир Менделевич заявил, что вакцина — вопрос личной ответственности и личного выбора. По его словам, он сначала ждал, когда пройдет третья фаза испытаний, но понял, что риск заболеть выше, чем риск от вакцины, поэтому вся его семья привилась и через 21 день готовится провести вторую прививку.

«Если факты принудительной вакцинации имеют место или вы владеете информацией о них, оперативный штаб республики принимает все эти замечания, предложения с конкретикой. Сегодня свою волю каждый изъявляет самостоятельно. Если человек не хочет делать вакцину, он имеет право об этом говорить: никто никого не заставляет», — подчеркнула Фазлеева.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов