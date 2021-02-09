Как антипрививочники штурмовали Общественную палату Татарстана
Антипрививочники из Самары, Санкт-Петербурга и Калининграда нагрянули в Общественную палату Татарстана
«Я, Алина, представляю международную «Ассоциацию независимых врачей». Вы предупреждаете население вашего региона, что они участвуют в эксперименте по вакцинации?» — с первых минут «сразила наповал» профессиональное медицинское сообщество молодая самарская антипрививочница, прорвавшаяся в Общественную палату Татарстана. Сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава ОП Зиля Валеева проводили экспертный круглый стол «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса», но оказались под перекрестным огнем провокационных вопросов приезжих врачей — активистов антипрививочного движения. Свидетелем перепалки стала корреспондент «Реального времени».
Независимые врачи за дверью
Общественная палата, которая всегда считалась «тихой политической гаванью» в бурном информационном потоке, сегодня оказалась настоящим рингом для поединка медицинского сообщества и движения российских антипрививочников. Еще на входе 10—12 молодых женщин в сопровождении видеооператора устроили шум с требованием пропустить их на заседание круглого стола. Сегодня здесь впервые собрались врачи из «красной зоны», эпидемиологи, представители Роспотребнадзора. Изначально профессиональное медицинское сообщество намеревалось подробно рассказать о защитном влиянии российской вакцины «Спутник-V» на здоровье человека и о результатах первого этапа вакцинации. Но запланированную программу первой профессиональной дискуссии полностью изменило нашествие антипрививочников.
Грубый и настойчивый стук в дверь зала раздался через 10—15 минут после начала заседания. К этому моменту глава Общественной палаты Зиля Валеева успела сделать лишь краткое вступление. Прежде всего, отметила она, сегодняшнее заседание не является «пропагандой вакцинации» и «не призывает отказываться от нее».
«Мы обсуждаем разные точки зрения, готовы выслушать разные суждения врачей-специалистов, которые напрямую встречаются со смертью (в больницах, — прим. ред.)», — пояснила она. По ее словам, вокруг применения и эффективности первой российской вакцины немало разных разговоров в обществе, а сама тема беспокоит граждан. И лучше всего, если на волнующие вопросы ответят врачи-эксперты, ученые. Но стоило заместителю министра здравоохранения Татарстана Владимиру Жаворонкову начать выступление, как его прервал шум за дверью.
Только глава Общественной палаты Татарстана подошла и открыла дверь, как с обратной стороны ее с силой потянули на себя, едва не вывернув руку Зиле Валеевой. Из коридора в зал ворвалась группа неизвестных молодых женщин в защитных масках, которые позже представились как члены международной «Ассоциации независимых врачей». Среди них были руководитель ассоциации Алина Лушавина, представившаяся врачом-неврологом из Самары, и Валерия Орлова, врач-терапевт из Санкт-Петербурга.
Всего в Казань в рабочий день приехали около 10—12 активистов антипрививочного движения, но в зал пустили только пять-шесть их представителей. Забегая вперед, скажем, что гостьи с первых минут перехватили инициативу у модераторов встречи, заставив на протяжении почти 2 с лишним часов отвечать на их вопросы, как на уличном митинге. Одним словом, тональность общения была далека от профессорского консилиума. Хотя вице-премьер Лейла Фазлеева не раз просила гостей держать себя в рамках приличий. «Я прошу всех понять, что работа круглого стола может состояться, если мы перестанем кричать», — предупреждала она.
О статье в журнале The Lancet
Первый раунд поединка пришлось отстоять замминистра здравоохранения Владимиру Жаворонкову. Он сообщил о ходе вакцинации в Татарстане. По его словам, в республике открыто 103 пункта для вакцинации, жителям предлагают записаться через портал госулуг: «Сейчас в амбулатории нет проблем с поставками вакцин. Сформированы листы ожидания, которые благополучно закрываются. Наша задача — сократить ожидание до минимума». При этом он назвал шесть противопоказаний для вакцинации, среди которых аллергия, беременность, обострение хронических болезней.
«И насколько она безопасна? Даете ли гарантии безопасности в случае последствий?» — вступила в полемику Алина Лушавина и больше не «отпускала» чиновника, задавая все больше провокационных вопросов.
Жаворонков ответил, что во время беседы с врачом проговариваются эти аспекты. «Но первичным здесь является отсутствие противопоказаний», — сохранял он деловой тон. «Нет, вы не ответили, — не унималась девушка. — Вакцина не прошла клинические испытания. Наше мнение: вакцина не прошла весь объем клинических испытаний. Предупреждаете ли вы людей вашего региона, что они участвуют в эксперименте?!» — назидательно спрашивала она.
Похоже, замминистра в тот момент еще не осознавал, какой курс задан беседе, и пытался сохранить диалог, указав на результаты эффективности вакцины, опубликованные в международном журнале The Lancet. Алина Лушавина отозвалась о ней скептически, заявив, что врачи мира отнеслись к публикации с недоверием.
«Вы показали свой интеллект и интеллигентность», — вступился один из ученых, намекая на прекращение разговора в таком тоне. Но вице-премьер РТ Лейла Фазлеева дала возможность высказаться всем. Ее терпение лопнуло, только когда девушка из Санкт-Петербурга предложила замглавы Роспотребнадзора Авдониной поклясться на Конституции, что к прививкам никого не принуждают.
Насильно не прививают
«Значит так, призываю к конструктивному, деловому разговору, который не содержит термины «поклясться», «дать клятву» — это первое. Второе: вакцинация не является обязательной на территории РФ», — поставила вице-премьер на место гостей.
По ее словам, сегодня в республике находится 81 122 дозы вакцины — это небольшое количество для населения в 4 млн человек. Нет задачи принудительно вакцинировать. «Если есть факты принудительной вакцинации: кто, где, когда и на каком предприятии, кого не взяли на работу — надо направить в оперштаб», — предложила она.
Завкафедрой медицинской и общей психологии КГМУ Владимир Менделевич заявил, что вакцина — вопрос личной ответственности и личного выбора. По его словам, он сначала ждал, когда пройдет третья фаза испытаний, но понял, что риск заболеть выше, чем риск от вакцины, поэтому вся его семья привилась и через 21 день готовится провести вторую прививку.
«Если факты принудительной вакцинации имеют место или вы владеете информацией о них, оперативный штаб республики принимает все эти замечания, предложения с конкретикой. Сегодня свою волю каждый изъявляет самостоятельно. Если человек не хочет делать вакцину, он имеет право об этом говорить: никто никого не заставляет», — подчеркнула Фазлеева.
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