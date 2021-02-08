На парковках Казани в тестовом режиме начали устанавливать новые комплексы фотофиксации номеров

В Казани на муниципальных парковках появились новые комплексы фотофиксации госномеров. Они позволяют отследить номера автомобилей в момент процесса парковки машины — до того момента, как водитель успеет прикрыть или снять их, чтобы не оплачивать парковку.

Устройства двух производителей — «Сова-М» белгородской «Фабрики информационных технологий» и «Страж» воронежской компании «Ангелы ай ти» работают в тестовом режиме с декабря 2020 года. С помощью них удалось выявить уже 8 нарушений.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперимент с данными камерами будет проходить до 1 мая 2021 года. По итогам тестирования будет принято решение о их дальнейшем использовании.

На сегодняшний день количество муниципальных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети в Казани составляет более 4 300 на 134 участках, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В январе власти Казани продлили льготный режим работы муниципальных парковок до 30 апреля 2021 года.



В конце 2020 года депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов предложил эвакуировать автомобили без номеров на платных парковках.



Татьяна Леухина