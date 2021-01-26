В Татарстане отменили госпошлину за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН

Минфин России поддержал инициативу Татарстана об отмене госпошлины в размере 350 рублей за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.



По его словам, соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. Отмена действует уже с 29 декабря 2020 года, но распространяется лишь на недвижимость, права на которую зарегистрированы до 1997 года.

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Напомним, Аглиуллин сообщал, что в результате камеральных проверок в каждом районе Татарстана выявлены земельные участки и объекты капитального строительства с недостоверными или неполными характеристиками в ЕГРН.

Маргарита Головатенко