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В Татарстане отменили госпошлину за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН

14:44, 26.01.2021 1
В Татарстане отменили госпошлину за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН
Фото: realnoevremya.ru

Минфин России поддержал инициативу Татарстана об отмене госпошлины в размере 350 рублей за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

По его словам, соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. Отмена действует уже с 29 декабря 2020 года, но распространяется лишь на недвижимость, права на которую зарегистрированы до 1997 года.

Фото: pixabay.com

Напомним, Аглиуллин сообщал, что в результате камеральных проверок в каждом районе Татарстана выявлены земельные участки и объекты капитального строительства с недостоверными или неполными характеристиками в ЕГРН.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:30
    Поясните пожалуйста о чем речь? Разве госпошлина не 2000 руб?
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