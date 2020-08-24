МАУ СОК Трудовые резервы

Общая информация

Стадион «Трудовые резервы» был основан в 1962 году. После проведенной реконструкции, завершившейся в 2007 году, стадион приобрел свой современный облик.

Здесь для посетителей работает прокат инвентаря (зимой — коньки, лыжи, летом — ролики, велосипеды) по очень приятным ценам. Рядом со стадионом расположен парк, где зимой можно покататься на лыжах, а летом на роликовых коньках и велосипедах. Также можно арендовать зал или поле для групповых мероприятий. Круглогодично работает тренажерный зал.

На территории стадиона расположены здания и сооружения, где работают Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Грация» и «Детско-юношеская спортивная школа» Вахитовского района г. Казани

Основным зданием является здание трубун и подтрибунных помещений. Его общая площадь 7560м.кв.

Руководитель — Минабутдинов Руслан Габдуллович.

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