За участие в несогласованной акции в поддержку Навального в Казани оштрафовали более 140 человек

Фото: Екатерина Аблаева

Вахитовский районный суд Казани в прошедшие выходные рассмотрел 144 административных дела в отношении участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Салову, было наложено 143 штрафа, а еще одно дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.

На данный момент официальной информации от МВД по количеству задержанных в Казани нет.

Фото: Ирина Плотникова

23 января в Казани, как и во многих других российских городах, произошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С самого начала акции улица Баумана была оцеплена. Несмотря на массовые задержания, в том числе журналистов нескольких изданий, акция в столице Татарстана прошла относительно спокойно. Подробнее — в материале «Реального времени».