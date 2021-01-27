«Последнего из могикан» ресторанной отрасли Татарстана забрал коронавирус

Фото: Роман Хасаев

«Сердце не выдержало»

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал COVID-19 — информацию об этом подтвердили «Реальному времени» в самой ассоциации.

Исполнительный директор Ассоциации Галина Шарафутдинова рассказала, что Залютдинов проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью. «Сердце не выдержало», — добавила Шарафутдинова.

Прощание с главой Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана назначено на 28 января. Оно начнется в 10.00 у казанской мечети «Марджани».

Начинал простым официантом

Ренат Залютдинов — уроженец Казани. Как рассказал «Реальному времени» предправления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов, они вместе начинали карьеру в сфере общепита еще в 70-х — 80-х годах — сначала простыми официантами, позже дослужились до метродотелей. Залютдинов даже ездил в командировку на Олимпийские игры в Москве, где работал директором кафе. Вместе с ним тогда ездил знаменитый татарстанский шеф-повар, идеолог татарской кулинарии Юнус Ахметзянов.

— Мы, наверное, два «последних из могикан» — специалистов ресторанной отрасли городов Казани со времен Советского Союза. Даже после того, как Союз распался, мы остались верны отрасли […]. Он отдавал все здоровье и все силы этой отрасли, — говорит Гаязов.

Ассоциацию рестораторов и отельеров Татарстана Гаязов и Залютдинов открыли в 2003 году — на тот момент она была одной из первых подобных организаций в регионах.

До последних дней Залютдинов активно участвовал в деятельности ассоциации, выступая за продвижение татарской кухни на федеральном масштабе. Не так давно, в декабре 2020 года, он вместе с Зуфаром Гаязовым презентовал новый рецепт приготовления вяленого гуся — создатели даже объявляли о намерении запатентовать этот рецепт.

В декабре 2020 года Ренат Залютдинов вместе с Зуфаром Гаязовым презентовали новый рецепт приготовления вяленого гуся. Фото: Салават Камалетдинов/tatar-inform.ru

— Даже в таком, достаточно пожилом возрасте он был инициативен во всех мероприятиях, которые позволяют продвигать татарстанскую кухню, — добавляет Гаязов.

Залютдинов являлся совладельцем и директором расположенного в центре Казани ООО «Брупер-Науруз», ранее ему также принадлежали и другие заведения общепита в Казани и Москве. У Залютдинова осталось двое детей и один внук.

Как добавляет Гаязов, Ренат Залютдинов был еще и одним из первых горнолыжников Татарстана — кататься он начал еще в 1985 году, а позже также принимал активное участие в развитии этого вида спорта в республике.

Александр Артемьев, Евгений Калашников