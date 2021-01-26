Песков: «дворцом» под Геленджиком владеют бизнесмены, но Кремль не может их называть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы о фигурировавшем в расследовании Алексея Навального «дворце» под Геленджиком. Он заявил, что этим особняком владеют бизнесмены, но Кремль не вправе их называть.

«Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», — заявил Песков в эфире «Коммерсант FM».

Также пресс-секретарь президента перенаправил к ФСО и ФСБ вопросы про охрану «дворца» и бесполетную зону над имением. Компании, указавшие объект в списке резиденций Владимира Путина, он также предложил спрашивать напрямую.

Напомним, накануне президент России заявил, что не имеет отношения к этому «дворцу» и никто из его родственников или друзей не владеет им.