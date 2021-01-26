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Песков: «дворцом» под Геленджиком владеют бизнесмены, но Кремль не может их называть

13:27, 26.01.2021 1
Песков: «дворцом» под Геленджиком владеют бизнесмены, но Кремль не может их называть
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы о фигурировавшем в расследовании Алексея Навального «дворце» под Геленджиком. Он заявил, что этим особняком владеют бизнесмены, но Кремль не вправе их называть.

«Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», — заявил Песков в эфире «Коммерсант FM».

Также пресс-секретарь президента перенаправил к ФСО и ФСБ вопросы про охрану «дворца» и бесполетную зону над имением. Компании, указавшие объект в списке резиденций Владимира Путина, он также предложил спрашивать напрямую.

Напомним, накануне президент России заявил, что не имеет отношения к этому «дворцу» и никто из его родственников или друзей не владеет им.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:55
    Кремль не может их называть, а враги России этим пользуются. Навальный действует не в интересах России. Запад нуждается в таких людях, чтобы ослабить Россию. Но ничего из этого не выйдет. Это не по плану Бога. В Библии сказано: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно» (Даниила 11:29а). А это в данном контексте означает укрепление позиций России и значительное ослабление США. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока покинут американскую сферу влияния и как блудный сын вернутся под крылья России. Для этого нужно также соответствующих людей на политической шахматной доске, с одной стороны - Путин, с другой - американский Ельцин. Коронавирус и то, что происходит в США и ЕС готовит почву для реализации этого сценария. А это случится внезапно, в то время, которое Бог установил. Возвращение России, то не мечта. Все предсказания из этого видения, а их много, сбываются эффектно, со 100% точностью, в хронологическом порядке, и это не совпадение. Бог говорит: «ведь Я бодрствую над Моим словом, чтобы его исполнить» (Иеремия 1:12).
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