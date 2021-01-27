В ФСБ объяснили необходимость бесполетной зоны в районе Геленджика

В ФСБ рассказали, почему в районе Геленджика введена бесполетная зона. По данным ведомства, соответствующий режим действует из-за пограничной заставы.

В последнее время наблюдается «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», цитирует ответ спецслужбы РБК. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.

В ведомстве подчеркивают, что отряд ФСБ занимается только защитой границы. Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.

Отдельно в службе отметили, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подробно ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о «дворце Путина». Вопросы о бесполетной зоне и госохране он переадресовал в ФСБ и ФСО.