Путин впервые с 2009 года выступил на экономическом форуме в Давосе и говорил о конце цивилизации

«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо»

Президент России Владимир Путин впервые с 2009 года, когда он еще был премьер-министром, выступил на экономическом Давосском форуме. Главная тема дискуссии — «новая глобальная ситуация», связанная с пандемией коронавируса, в связи с чем российский лидер рассказал об изменениях мира за это время. В том числе он предупредил о риске конца цивилизации и назвал выход из бедности основной задачей.

— Действительно, трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, которую Клаус (Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума, — прим. ред.) только что упомянул, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы. Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. И такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах.

В истории нет прямых параллелей со сложившейся ситуацией с коронавирусом, отметил Путин, но некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века: «С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются».

Однако, по мнению Путина, глобальный «горячий» конфликт (или попросту мировая война) все же невозможен.

— Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни.

«Посткризисное восстановление идет непросто»

Сейчас также, как заявил президент России, происходит усиление социального расслоения как в мире, так и в отдельных странах:

— Это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах. Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости.

По словам Путина, социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, «из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки». Выход из бедности — основная, как отмечает Путин, задача. Отсюда вытекает первый вызов, стоящий перед мировым сообществом, — социально-экономический.

— Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах, позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности. Так, если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось до менее 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. А в России — с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране по самому главному, кстати говоря, направлению.



При этом проблемы социального расслоения в развитых странах оказались еще более глубокими: по оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее 5,5 доллара в сутки в Соединенных Штатах Америки, например, в 2000 году проживало 3,6 миллиона человек, то в 2016-м — уже 5,6 миллиона человек. И касается это, по мнению Путина, и Европы.

— За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов.

Пандемия коронавируса обострила эти проблемы — в прошлом году падение глобальной экономики стало максимальным со времен Второй мировой войны.

— Потери рынка труда к июлю оказались эквивалентны почти 500 миллионам рабочих мест. Да, к концу года половину из них удалось восстановить. Но все-таки это почти 250 миллионов утраченных рабочих мест. Это большая и очень тревожная цифра. Только за первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти. А значит, растет и социальная напряженность в обществе, — сообщил Путин. — При этом посткризисное восстановление идет непросто. Если 20—30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики (так и делают, кстати говоря, постоянно до сих пор), то сегодня такие механизмы уже, по сути, исчерпали себя, не работают. Их ресурс практически исчерпан. Это не мои голословные утверждения.

«Опасная иллюзия, что проблемы можно проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол»

Еще один вызов — общественно-политический. По словам Путина, системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания,

— Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально. Потому что для людей причины быть недовольными заключаются на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого, каких бы взглядов, в том числе политических, человек реально ни придерживался. Или как он думает, что он придерживается. А вот реальные проблемы порождают недовольство.

Также он отметил, что более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты:

— Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборную кампанию. И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни.

«Деградирует и система глобальной безопасности»

Третий вызов, или, по словам президента России, угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии, — дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем.

— Ведь нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан. И мы это уже видим, мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных, управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер.

Есть и проблемы, которые касаются всех без исключения государств, заявил Путин:

— Пример тому — сотрудничество в области изучения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. За последнее время появилось несколько разновидностей, как известно, этого опасного заболевания. И мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходит, например, мутация коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы.

В этом случае нужно помогать нуждающимся странам, в том числе африканским, в наращивании тестирования и проведении вакцинации, что сейчас доступно развитым государствам, сказал президент России:

— На практике такое неравенство может означать общую угрозу, потому что, и это хорошо известно, много раз уже об этом сказали, эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги. Она не имеет границ. Поэтому нам нужно извлечь уроки из текущей ситуации, предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций.



— Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период, — завершил выступление Путин.

Дарья Пинегина, фото: kremlin.ru