«Будем держать, пока хватит сил»: хлебозаводы «пробили» потолок цены на социальный хлеб

В ожидании федерального субсидирования казанские хлебопеки подняли отпускные цены на 2 рубля — ровно столько им обещает компенсировать Минсельхоз РФ

Федеральные власти впервые за последние 10 лет вводят меры финансовой поддержки по стабилизации розничных цен на хлеб в регионах. В обмен на обязательство заморозить цены Татарстан получит 114,2 млн рублей, которые пойдут на прямое субсидирование мукомольных предприятий и хлебопеков из расчета 2 рубля на килограмм реализованного хлеба. В ожидании субсидий правительство Татарстана было вынуждено с января приостановить республиканское субсидирование, которое составляло от 3 до 4,5 рубля на социальные виды хлеба, сообщил источник в отрасли. «Пока нет ни тех, ни других [денег]», — подтвердил «Реальному времени» глава БКК Булат Кутдусов. Между тем стоимость социального хлеба в казанских магазинах «пробила» потолок, приблизившись к дорогим сортам хлеба.

114,2 млн для стабилизации цен на татарстанский хлеб

Татарстан наряду с остальными российскими регионами готовится подписать с Минсельхозом РФ соглашение о стабилизации цен на хлеб как на социально-значимый продукт номер один. Как следует из постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным в эту субботу, республика получит 114,2 млн рублей для погашения выпадающих доходов хлебопекарной отрасли от фиксации отпускных цен.



Согласно документу, 65,9 млн рублей будут направлены на помощь мукомольным предприятиям РТ, которые в обмен должны будут отпускать муку по фиксированной цене производителям хлеба.

Как уже писало «Реальное время», оптовые цены на муку в прошлом году достигли рекордной величины. Еще 48,3 млн рублей получат хлебопеки, которые обязуются выпекать и отпускать хлеб в розницу также по «твердой» рекомендованной цене. Эта помощь рассчитана на первый квартал 2021 года. По сумме субсидий Татарстан получил больше остальных субъектов — впереди лишь уральские регионы (города федерального значения Москва и Санкт-Петербург не вошли).

Какие сорта хлеба и хлебобулочных изделий будут субсидироваться федеральным бюджетом, решать самому производителю, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхоза. Но есть обязательное условие, прописанное в постановлении правительства РФ. Субсидируемая продукция должна быть недлительного хранения: со сроком годности не более 5 дней. Проще говоря, хлебозаводы получат субсидии только за свежий хлеб.

Субсидируемая продукция должна быть недлительного хранения: со сроком годности не более 5 дней. Проще говоря, хлебозаводы получат субсидии только за свежий хлеб. Фото: realnoevremya.ru

Федеральная субсидия оказалась вдвое меньше республиканской

Компенсации будут выделяться из расчета 2 рубля на 1 кг проданного, а не просто произведенного хлеба, пояснили в Минсельхозпроде РТ. Чем больше продаст хлебозавод, тем большую сумму субсидий получит из общего республиканского котла. Производители должны будут подкреплять заявки на целевую субсидию показателями продаж. Иначе говоря, федеральная поддержка нацелена не на узкий ассортимент социальных хлебов, как было ранее, а на наиболее популярные сорта хлеба разных производителей. Но зато она оказалась в полтора-два раза меньше республиканской: 3—4,5 рубля на 1 кг. Круг получателей пока не определен.



— Обсуждаются разные варианты: выделять ли субсидии только производителям социального хлеба или распространить их и на частные пекарни, которые раньше не могли ими пользоваться, — сообщили в пресс-службе ведомства.



В любом случае, получатель федеральных субсидий обязан будет зафиксировать действующие отпускные цены на хлеб. Так, казанский хлебозавод №3 намерен заявить на субсидирование новый хлеб под названием «Туристический», сообщил «Реальному времени» гендиректор Джавидин Кафаров.

По его словам, от его выпуска завод получает больше всего убытка и намерен получать ежемесячно до 3,6 млн рублей федеральных субсидий. По его словам, розничная цена для покупателей не изменится.



Минсельхозу России дается 20-дневный срок для заключения соглашения с высшими исполнительными органами власти субъектов РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов, говорится в постановлении РФ. Вчера руководство федерального ведомства провело первое установочное совещание с Татарстаном.



— На моей памяти федеральные власти впервые за последние 10 лет вводят меры финансовой поддержки отрасли, — отметил в разговоре с «Реальным временем» глава объединения «Союз Хлеб РТ» Ильдар Никифоров.

Путин: «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания»



Идея о замораживании цен на продукты первой необходимости охватила федеральные власти в разгар предновогоднего ажиотажного спроса на продукты питания. Но привычную предпраздничную пляску цен остановила гневная отповедь Кремля. За 2 недели до Нового года глава государства провел совещание с экономическим блоком правительства, где в пух и прах раскритиковал правительство за небывалый рост цен на продукты ежедневного потребления. Особенно вызывающим оказался 30-процентный рост на сахар и растительное масло.

— Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! — рассердился Владимир Путин. — В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь, — остановил он отчет министра экономического развития Максима Решетникова.



За 2 недели до Нового года глава государства провел совещание с экономическим блоком правительства, где в пух и прах раскритиковал правительство за небывалый рост цен на продукты ежедневного потребления. Фото: kremlin.ru

Спустя несколько дней после резкой критики федеральные ведомства объявили о готовности ввести регулирование цен на продукты с установлением максимально допустимых. По предположительным расчетам правительства, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм, а в рознице — 45 рублей за килограмм. Подсолнечное масло должно стоить не более 95 рублей и 110 рублей соответственно.

И хотя новогодние праздники остались позади, цены на полках магазинов слегка «утихомирились», но поручение президента осталось в силе. Правда, идея замораживания цен шагнула далеко вперед, обойдя производителей сахара и масла. Еще 18 декабря стало известно о подготовке правительством РФ радикальных мер по возмещению затрат на производство хлеба в связи с ростом цен на яйца, сахар и масло.



Субсидия в 2 рубля была взята исходя из расчета того, что хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал на 6%, а из пшеничной — на 4%, что достаточно нивелировать этой суммой. По расчетам Минсельхоза РФ, для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями.

18 декабря стало известно о подготовке правительством РФ радикальных мер по возмещению затрат на производство хлеба в связи с ростом цен на яйца, сахар и масло. Фото: bkk.ru

Временно заморозили выдачу внутренних субсидий

Пока на федеральном уровне искали золотую формулу стабилизации цены на хлеб, татарстанский Минсельхозпрод вынужден был заморозить механизм республиканского субсидирования хлебопечения.



— С введением федеральных субсидий были отменены республиканские, — сообщил «Реальному времени» источник, близкий к Минсельхозпроду.



Речь идет о выделении компенсаций в размере от 3 до 4,5 рубля за выпуск трех сортов социальных хлебов «Сельского», «Дарницкого» и «Пшеничного». Отпускная цена производителей на 10% ниже, чем по другим сортам хлеба. Информацию о прекращении с 1 января республиканского субсидирования «Реальному времени» подтвердили сразу несколько руководителей отрасли.



— В данный момент нет ни тех, ни других [мер поддержки], — сообщил гендиректор Булочно-кондитерского комбината и депутат Госсовета РТ Булат Кутдусов, — В прошлом году были республиканские, и это было прекрасно.

По его словам, БКК производит в сутки до 60 тонн социального хлеба, который доступен широкому потребителю с небольшими доходами. Гендиректор Васильевского хлебозавода Александр Марченко добавил, что в прошлом году их завод получал республиканские субсидии из расчета 3 рубля за кг социального хлеба (выпускает в сутки 2 тонны).



Хлеб подорожал на 2 рубля — ровно на сумму федеральной помощи

Как стало известно «Реальному времени», в преддверие отмены республиканских субсидий татарстанские производители были вынуждены увеличить отпускные цены на хлеб на 2 рубля или почти на 10%. Так, с 28 декабря «Сельский хлеб» весом 650 граммов подорожал с 32 до 34 рублей, «Украинский», выпекаемый из ржаной муки, с 36 до 38 рублей. В последний раз цены повышались в марте этого года: с 30 до 32 рублей. Причем отпускные цены без торговой наценки действуют лишь в фирменных магазинах хлебопроизводителей. В остальных торговая наценка может достигать от 15 до 50%.



— Мы подняли цены еще в ноябре, как только резко подскочила мука, — рассказал «Реальному времени» Александр Марченко, правда добавив, что Васильевский хлебозавод держался до последнего и не менял отпускные цены в течение трех последних лет, — Мы еле-еле сводили концы с концами. Понимая, что хлеб — продукт первой необходимости, держали цены. Но почему-то по социальным ценам его покупают и те, кто бедствует, и те, кто ездит на «Мерседесе».

После декабрьского повышения цен на 10% татарстанские производители обещают больше их не трогать. Как минимум на полгода. Фото: zen.yandex.ru

Спикер обозначил социальную несправедливость, предложив вводить адресную помощь. Глава БКК Булат Кутдусов заявил, что отпускные цены на социальные хлеба менялись в зависимости от объемов, которые закупал сбытовой партнер:



— У нас более 2 тысяч покупателей, кому мы отгружаем хлеб на реализацию. И них разные отпускные цены в зависимости от объемов отгрузки. Чем больше партия, тем ниже цена, — пояснил он.



По его словам, для крупных торговых сетей цены «точно не поднимали», а «по частным может быть». «У федеральных торговых сетей сейчас заморозка. Могут принять от нас по одной цене, а у себя снизить. Мы такое видели, — поразился он, — В целом по городу мы видим наценку от 5 до 50%. Вижу 20 разных цен на нашу продукцию. Даже не знаю, как они ставят. Знаю, что самая низкая торговая наценка в «Ашане» — это 5%. Они реально ее держат, иногда даже ноль. А все остальные, видимо, ориентируются по рынку. Но мы не влияем на цену на полке». В свою очередь глава Васильевского хлебозавода также посетовал, что розничные цены потребителю диктуют сети, а не производители.

Булат Кутдусов, БКК: «Будем держать полгода точно»

После декабрьского повышения цен на 10% татарстанские производители обещают больше их не трогать. Как минимум на полгода.



Отпускные цены без торговой наценки действуют лишь в фирменных магазинах хлебопроизводителей. В остальных — торговая наценка может достигать от 15 до 50%. Фото: yandex.ru

При этом он исходил из того, что возвращать республиканские субсидии не станут. «Вместе (федеральные плюс республиканские), конечно, не будет. Я на это не рассчитываю. Нам обещают только эти федеральных два рубля», — говорит Булат Кутдусов.

Между тем вчера вечером в пресс-службе Минсельхозпрода РТ заверили, что федеральная субсидия будет выделяться на условиях софинансирования от регионов, а значит Минфину все-таки придется распаковывать финансовые резервы.



— Ее объем пока согласовывается — прокомментировали в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.



Правда, «откатить» назад розничные цены уже не получится. Глава объединения «Союз Хлеб РТ» Ильдар Никифоров считает, что федеральные субсидии стоит направить на поддержку крупных хлебозаводов, которые производят до 40% социальных хлебов. По его словам, в Казани их осталось всего 3 из 7, остальные обанкротились. «Частные хлебопекарни могут закрываться и снова открываться, чтобы избежать налогов. Мы же работаем «в белую», — поддерживает его Александр Марченко.