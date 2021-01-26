Пожар на площадке КВЗ вскрыл «суперЧОП» сына экс-замглавы МВД и секретный металл вертолетчиков

Следком нашел подозреваемого в деле о гибели 5 человек, а вертолетчики лишились права «добывать» металл на своей бывшей территории

Фото: Ирина Плотникова

В уголовном деле о пожаре в бывшем офисе Казанского вертолетного завода появилась подозреваемая. Директору и учредителю ЧОО «Агентство безопасности» Наиле Ждановой инкриминируют причинение смерти по неосторожности 5 охранникам, которые официально трудоустроены не были. Как выяснило «Реальное время», «Агентство» Ждановой имеет тесные связи с другой охранной фирмой, бенефициаром которой является сын бывшего замглавы МВД Татарстана Тимур Нугуманов. Кроме того, оказалось, что на брошенной вертолетчиками площадке погибшие охраняли в том числе зарытый в землю металл, гоняя охотников за ним — бомжей и наркоманов.

«Серая» охрана и госконтракты на 45 миллионов



Со дня пожара в Адмиралтейской слободе, унесшего 5 жизней, прошло уже 2,5 месяца. Обычно в случае массовой гибели людей сразу за ЧП следуют задержания и аресты. Однако в данном деле следователи торопиться не стали. Буквально в первые часы расследования вскрылось — дежурившие в ночь на 10 ноября 2020 года в бывшем офисе КВЗ охранники обнаружили пожар, но испугались не за свою жизнь, а за то, что их накажут — решили потушить огонь сами и погибли. Об этом силовикам рассказал единственный выживший, который покинул горящее здание в надежде найти средства тушения в других зданиях. Это его и спасло.

В день трагедии сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) в отношении неустановленных лиц. На допросы пригласили старых и новых собственников территории, коллег погибших и их руководство.

Дежурившие в ночь на 10 ноября 2020 года в бывшем офисе КВЗ охранники обнаружили пожар, но испугались не за свою жизнь, а за то, что их накажут — решили потушить огонь сами и погибли. Фото: Ирина Плотникова

Тут-то и выяснились неожиданные детали — все пятеро погибших и выживший приезжали в Казань на работу из Кукмора, но никто не был ознакомлен с правилами техники безопасности при пожаре и не прошел обучение перед трудоустройством в качестве частного охранника. У них не было даже обязательных для этой работы удостоверений! А производственный опыт с кукморской фабрики валенок да хлебозавода не сильно пригодился. Как уверяют источники «Реального времени», официально отношения погибших с нанимателем — ЧОПом почему-то не оформлялись. Тогда как фронт охраны был обозначен вполне официально договором одной из связанных с собственником земли «Джи-Групп» компанией и частной охранной организацией «Агентство безопасности».

Директор и владелица данного ЧОО Наиля Жданова получила статус подозреваемой в деле о трагедии. Организация существует пять лет, штатная численность — 12 человек (данные «Спарк-Интерфакс» из отчета-2019). Однако на счету ЧОО — 85 госконтрактов с объемом поставки на 45 млн рублей. Среди крупнейших заказчиков — Бугульминская райбольница, Чистопольский сельхозтехникум, Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а также КНИТУ-КАИ им Туполева и Камско-Устьинский исполком.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020-го в офисном здании на бывшей проходной вертолетного завода произошло замыкание проводки. Выживший рассказал, что возгорание началось с холодильника. Одной из его причин могла стать нагрузка на сеть вследствие использования самодельных нагревательных приборов. Выделенный для проживания и дежурства сотрудников объект не был оборудован пожарной сигнализацией и извещателями. Не было и средств тушения, зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна были наглухо блокированы металлическими решетками. В результате пятеро человек погибли.

Выделенный для проживания и дежурства сотрудников объект не был оборудован пожарной сигнализацией и извещателями. Не было и средств тушения, зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна были наглухо блокированы металлическими решетками. Фото: Ирина Плотникова

Завидные объемы нугумановских «барсов»

Подозреваемой — 34 года. Ранее Наиля Жданова выступала директором и совладельцем в ныне ликвидированных компаниях «Геоэкотех» (добыча руд прочих цветных металлов), «Омега+" (аренда и управление недвижимым имуществом). В последней организации ранее соучредителем выступал Роберт Жданов — вероятно отец Наили Робертовны, ранее владевший долями еще 10-ти коммерческих организаций, включая парикмахерские «Вика» и стройфирму «Димель».

Офис ЧОО «Агентство безопасности» находится в ЖК «Калуга» на улице Центральная Калинина в помещении 1030. Любопытно, что в том же помещении работает ЧОО «Барс», где директором числится Римма Зайнуллина, а единственным бенефициаром с 2018-го является Тимур Рафилович Нугуманов — сын бывшего замглавы МВД Татарстана и экс-депутата Госсовета РТ. Сейчас отец бизнесмена Рафил Нугуманов занимает пост общественного уполномоченного по реализации экономической амнистии в РТ и зампреда Общественной палаты РТ.

Сейчас отец бизнесмена Рафил Нугуманов занимает пост общественного уполномоченного по реализации экономической амнистии в РТ и зампреда Общественной палаты РТ. Фото: Максим Платонов

«Барс» зарегистрирован 10 лет назад — уже после ухода генерал-майора Нугуманова в отставку. Официально в ЧОО числятся 21 человек (данные «Спарк-Интерфакс»). Однако объемам госзаказа нугумановских «барсов» позавидует любая коммерческая организация. За суперЧОПом числятся 365 бюджетных контракта всего на 342 млн рублей. Самым крупным заказчиком был футбольный клуб «Рубин» (заказы на 150 млн рублей), в десять раз скромнее объемы закупок спортшколы «Ак Буре», Минлесхоза и клиники медуниверситета. Только за 2020-й «барсы» ЧОО отработали контракты на 58 млн рублей — охраняли спортшколы «Ак Буре» и «Динамо», здания вуза КНИТУ-КАИ и главный офис татарстанских судебных приставов, республиканский центр СПИД и еще ряд клиник, а также исполкомы Заинска, Чистополя, Рыбной Слободы и т.д.

Важный нюанс — разделившие один офис «Агентство безопасности» Ждановой и «Барс» Нугуманова де-факто являются самыми частыми соперниками на торгах. По данным открытых источников две, казалось бы, посторонние компании пересекались в конкурсных процедурах аж 166 раз. Знакомые с внутренней кухней двух организаций делятся информацией, что в их работе усматриваются признаки аффилированности: на две компании — один кадровик и одна внутренняя служба безопасности. В день гибели охранников в «Барсе» подтверждали, что «Агентство безопасности» входит в данную группу предприятий.

Любопытно, что на ряде объектов «Агентства безопасности» дежурство вместе с его официальными неофициальными сотрудниками одновременно несли их коллеги из «Барса» и наоборот. В день ноябрьской трагедии в группе компаний «Барс» подтверждали неофициальную информацию, что «АБ» входит в состав группы.

Официально в ЧОО числятся 21 человек. Однако объемам госзаказа нугумановских «барсов» позавидует любая коммерческая организация. Фото: bars-kzn.ru

«Реальному времени» удалось связаться с офисом подозреваемой, однако желания прокомментировать свое уголовное преследование у директора-учредителя пока нет. Максимальное наказание по ч.3 ст. 109 УК РФ — 4 года лишения свободы. Что до компании Тимура Нугуманова, то пообщаться с ним лично не удалось. А на официальный запрос редакция ждет ответа... с ноября.

Люди погибли за «неучтенный» металл?

Пообщавшись с близкими и друзьями погибших, журналисту «Реального времени» удалось выяснить — чем была вызвана необходимость дежурства бригады из шести охранников на бывшей территории Казанского вертолетного завода. Оказывается, после того, как данный объект перестал быть режимным, а земля под ним была реализована под коммерческую застройку, на площадке активизировались кражи.

Казанские бомжи повадились лазить через забор и добывать на территории бывшего завода металл — пилить брошенные металлоконструкции и доставать из-под земли зарытые еще в советские времена «сокровища» — бракованные отливки, заготовки и прочее...

Добычей этого металла до пожара занимались и сотрудники вертолетного завода — приезжали почти каждый день на грузовиках с табличками «металл» и вели разработку. Порой на ночь выставляли и собственную охрану. Однако вскоре после трагедии в Росреестре завершилась процедура перехода прав на эту землю, после чего новый собственник ворота для вертолетчиков закрыл.

После того, как объект перестал быть режимным, а земля под ним была реализована под коммерческую застройку, на площадке активизировались кражи. Фото: Ирина Плотникова

Как утверждают источники «Реального времени», качать права руководители оборонного предприятия не стали. Ведь закопанный металл, стоимость которого произвольно оценивают в сотни миллионов — официально на балансе предприятия не числился. В противном случае, его бы не бросили при переезде. Впрочем, по данным наших собеседников, добычей металла занялись структуры, близкие к новому собственнику. После предварительной разведки местности с помощью спецтехники.

В ближайшее время погоревшую площадку в Адмиралтейке ждет тотальная зачистка, снос зданий, рекультивации земли. Задача — подготовить объект к началу строительных работ. Напомним, на месте промышленной зоны запланирован новый жилой микрорайон с двумя детсадами и двумя подземными паркингами.

По данным «Реального времени», в числе брошенных ценностей вертолетного оказался промышленный раритет — гигантский станок производства 30-х годов прошлого века, завезенный в Казань из Германии. Габаритами этот механический пресс с трехэтажный дом — один «этаж» скрыт под землей, два возвышаются пока еще не в снесенном цехе. Со слов старожилов предприятия, немецкий раритет находится в рабочем состоянии, однако в современном вертолетном производстве не используется. Говорят, в мире таких конструкций почти не осталось, поэтому несколько лет назад в Казань якобы поступало предложение о выкупе станка некими меценатами с его исторической родины.

В числе брошенных ценностей вертолетного оказался промышленный раритет — гигантский станок производства 30-х годов прошлого века, завезенный в Казань из Германии

Впрочем, подтвердить или опровергнуть данную информацию на «Казанском вертолетном заводе» за неделю после запроса «Реального времени» так и не смогли. Столь же серьезные затруднения и необходимость многоступенчатого согласования почему-то вызвал простой вопрос — числится ли зависший пресс на балансе предприятия и представляет ли он, по мнению руководства предприятия, историческую, технологическую, культурную либо иную ценность.

В то же время у представителей компании-девелопера «Джи-Групп» никаких планов использования станка не имеется. Так что велик шанс, что в ближайшее время его могут просто распилить и сдать на металлолом.