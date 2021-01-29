Пандемия подняла продажи пива в Татарстане
Производители пива впервые продали свыше 21 млн декалитров, тогда как продажи водки просели на 12%
Ограничительные меры по посещению баров, кафе и ресторанов привели к взлету продаж пива в Татарстане — впервые с 2017 года его продажи поднялись до 21 млн декалитров. «Выросли почти на 5 млн декалитров — это почти годовой объем продаж алкогольной продукции», — радовался пивным рекордам руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на отчетной коллегии ведомства. Предпочтения татарстанцев меняются в сторону недорогих алкогольных напитков, но все больше пьют дешевую суррогатную водку, из-за чего «Татспиртпром» вынужден был снизить продажи водки — до 7,9 млн декалитров. «К сожалению, снижение продаж говорит о том, что население переходит на потребление нелегальной продукции», — заявил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, поручив усилить контроль за оборотом нелегального алкоголя.
Татарстан заливают самогоном из соседних регионов
Пандемия перевернула с ног на голову татарстанский алкогольный рынок. Вместо «белой» легальной водки и крепкого алкоголя потребители перешли на более доступные по цене напитки или даже на суррогатные продукты, которые по теневым каналам стекаются из соседних регионов — Нижегородской области и Удмуртской республики, констатировал сегодня глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на отчетной коллегии ведомства.
«Общий объем изъятого контрафакта составил 150 тыс. литров спирта, суррогата и самогона. Рост по сравнению с 2019 годом в десятки раз», — сообщил Ахметханов. Теневые каналы поставок огромного объема безакцизного алкоголя были пресечены отделом оперативного межмуниципального контроля, который был создан в прошлом году в подмогу Госалкогольинспекции Татарстана. По его словам, новая структура активизировала взаимодействие с МВД и ФСБ по выявлению точек контрафактного алкоголя не только на территории Татарстана, но и за его пределами, откуда идут немалые партии суррогата.
«Часовые» на границе: в каждой деревне по магазину
Для защиты приграничных районов Татарстана от проникновения нелегальной водки власти стимулируют открытие стационарных магазинов с минимальными розничными ценами.
«Сегодня в республике 1 160 населенных пунктов не имеют стационарных объектов торговли. 517 сельских населенных пунктов с численностью более 100 жителей не имеют торговых точек по продаже алкогольной продукции. И конечно, «теневые дельцы» используют эту ситуацию», — отметил Ахметханов.
Чтобы остановить поток дешевого суррогата, достигнута договоренность с «Татспиртпромом» об отгрузке алкогольной продукции по минимальной розничной цене. По его словам, нескольким профильным ведомствам — республиканским Минпромторгу и Минэкономики, Татпотребсоюзу и руководству исполкома — поставлена задача как можно быстрее открывать магазины в деревнях. «Это могут быть и модульные павильоны системы РАЙПО, и уже имеющиеся стационарные торговые объекты, и новые легкие постройки».
Пивные рекорды
Главный сюрприз на алкогольном рынке за время пандемии преподнесли производители пива. Как сообщил Жаудат Ахметханов, продажи пенного напитка на территории Татарстана выросли на 107% — до 21 млн декалитров.
«Выросли почти на 5 млн декалитров (с 2017 года, — прим. ред.) — это почти годовой объем продаж алкогольной продукции», — не скрывал он радости взятыми рекордами. По данным Госалкогольинспекции Татарстана, лидерами по объему производства стали казанский филиал «АБ ИнБев Эфес» с ростом в 118%, пивной завод «Белый кремль» «Татспиртпрома» — 160%. Всего татарстанские производители произвели 54,8 млн декалитров. Они обеспечили более половины всего поступившего акциза в казну РТ — 11,7 млрд рублей.
Правда, их доля продаж на татарстанском пивном рынке составила 34%, так что есть к чему стремиться, отметил Ахметханов. По его мнению, меры регулирования отрасли направлены на максимальный сбыт пивной продукции на территории Татарстана.
Одним из инструментов является введение маркировки разливного пива. Как известно, с 1 апреля 2020 года по инициативе Госалкогольинспекции РТ началась реализация пилотного проекта по маркировке пивных кег с соответствующей фиксацией данных в ЕГАИС. Эксперимент поддержан на федеральном уровне. В настоящее время в эксперименте участвуют 109 предприятий-изготовителей — не только республиканских, но и российских. 40 предприятий уже заключили договоры с АО «Гознак» на получение специальных марок, 28 из них — произвели розлив маркированной продукции, в том числе основные игроки пивного рынка — АО «Татспиртпром», АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «Балтика», ООО «ОП Хейнекен», АО «Булгарпиво», ЗАО «ПЗ Лысковский» (Нижегородская область) и другие. Всего в адрес предприятий-изготовителей отгружено более 1,2 млн специальных марок.
В результате маркированное пиво предлагали потребителю более чем 60% торговых объектов, сообщил Ахметханов.
«Татспиртпром» срезали бутлегеры
Из-за смены потребительских предпочтений «Татспиртпром» снизил производство спирта до 3,3 млн дал, а водки — до 7,9 млн дал, сообщил Ахметханов. По его словам, это укладывается в рамки общей тенденции снижения продаж на 5% в среднем по стране. «Татспиртпром» обеспечил поступление свыше 11 млрд рублей акцизов. Всего производители алкоголя перечислили в казну 22 млрд рублей.
«К сожалению, снижение продаж легального алкоголя, я думаю, не говорит о том, что население стало меньше потреблять алкоголя, а только лишь о том, что переходят на потребление нелегальной продукции», — прокомментировал результаты вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, высказав надежду на рост в будущем году.
При этом он призвал бороться с алкогольными отравлениями с летальным исходом. В Татарстане в 2020 году зафиксировано 465 случаев отравления алкоголем, или 11,9 случая на 100 тыс. населения. «Роспотребнадзор озвучил отрицательную динамику по ряду районов. Необходимо проработать».
А для вытеснения с рынка контрафактной продукции Нигматуллин рекомендовал расширять ассортимент и обеспечить конкурентное преимущество по цене и узнаваемость у потребителя. «С одной стороны хорошо, что подделывают нашу продукцию — значит, она пользуется спросом, но тут все равно надо совместно работать с правоохранительными органами», — добавил вице-премьер Татарстана.
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