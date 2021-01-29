Пандемия подняла продажи пива в Татарстане

Производители пива впервые продали свыше 21 млн декалитров, тогда как продажи водки просели на 12%

Фото: Максим Платонов

Ограничительные меры по посещению баров, кафе и ресторанов привели к взлету продаж пива в Татарстане — впервые с 2017 года его продажи поднялись до 21 млн декалитров. «Выросли почти на 5 млн декалитров — это почти годовой объем продаж алкогольной продукции», — радовался пивным рекордам руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на отчетной коллегии ведомства. Предпочтения татарстанцев меняются в сторону недорогих алкогольных напитков, но все больше пьют дешевую суррогатную водку, из-за чего «Татспиртпром» вынужден был снизить продажи водки — до 7,9 млн декалитров. «К сожалению, снижение продаж говорит о том, что население переходит на потребление нелегальной продукции», — заявил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, поручив усилить контроль за оборотом нелегального алкоголя.

Татарстан заливают самогоном из соседних регионов

Пандемия перевернула с ног на голову татарстанский алкогольный рынок. Вместо «белой» легальной водки и крепкого алкоголя потребители перешли на более доступные по цене напитки или даже на суррогатные продукты, которые по теневым каналам стекаются из соседних регионов — Нижегородской области и Удмуртской республики, констатировал сегодня глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на отчетной коллегии ведомства.

«Общий объем изъятого контрафакта составил 150 тыс. литров спирта, суррогата и самогона. Рост по сравнению с 2019 годом в десятки раз», — сообщил Ахметханов. Теневые каналы поставок огромного объема безакцизного алкоголя были пресечены отделом оперативного межмуниципального контроля, который был создан в прошлом году в подмогу Госалкогольинспекции Татарстана. По его словам, новая структура активизировала взаимодействие с МВД и ФСБ по выявлению точек контрафактного алкоголя не только на территории Татарстана, но и за его пределами, откуда идут немалые партии суррогата.

Общий объем изъятого контрафакта вырос по сравнению с 2019 годом в десятки раз

«Часовые» на границе: в каждой деревне по магазину

Для защиты приграничных районов Татарстана от проникновения нелегальной водки власти стимулируют открытие стационарных магазинов с минимальными розничными ценами.

«Сегодня в республике 1 160 населенных пунктов не имеют стационарных объектов торговли. 517 сельских населенных пунктов с численностью более 100 жителей не имеют торговых точек по продаже алкогольной продукции. И конечно, «теневые дельцы» используют эту ситуацию», — отметил Ахметханов.

Чтобы остановить поток дешевого суррогата, достигнута договоренность с «Татспиртпромом» об отгрузке алкогольной продукции по минимальной розничной цене. По его словам, нескольким профильным ведомствам — республиканским Минпромторгу и Минэкономики, Татпотребсоюзу и руководству исполкома — поставлена задача как можно быстрее открывать магазины в деревнях. «Это могут быть и модульные павильоны системы РАЙПО, и уже имеющиеся стационарные торговые объекты, и новые легкие постройки».

Чтобы остановить поток дешевого суррогата достигнута договоренность с «Татспиртпромом» об отгрузке алкогольной продукции по минимальной розничной цене

Пивные рекорды

Главный сюрприз на алкогольном рынке за время пандемии преподнесли производители пива. Как сообщил Жаудат Ахметханов, продажи пенного напитка на территории Татарстана выросли на 107% — до 21 млн декалитров.

«Выросли почти на 5 млн декалитров (с 2017 года, — прим. ред.) — это почти годовой объем продаж алкогольной продукции», — не скрывал он радости взятыми рекордами. По данным Госалкогольинспекции Татарстана, лидерами по объему производства стали казанский филиал «АБ ИнБев Эфес» с ростом в 118%, пивной завод «Белый кремль» «Татспиртпрома» — 160%. Всего татарстанские производители произвели 54,8 млн декалитров. Они обеспечили более половины всего поступившего акциза в казну РТ — 11,7 млрд рублей.

Продажи пенного напитка на территории Татарстана выросли на 107% — до 21 млн декалитров

Правда, их доля продаж на татарстанском пивном рынке составила 34%, так что есть к чему стремиться, отметил Ахметханов. По его мнению, меры регулирования отрасли направлены на максимальный сбыт пивной продукции на территории Татарстана.

Одним из инструментов является введение маркировки разливного пива. Как известно, с 1 апреля 2020 года по инициативе Госалкогольинспекции РТ началась реализация пилотного проекта по маркировке пивных кег с соответствующей фиксацией данных в ЕГАИС. Эксперимент поддержан на федеральном уровне. В настоящее время в эксперименте участвуют 109 предприятий-изготовителей — не только республиканских, но и российских. 40 предприятий уже заключили договоры с АО «Гознак» на получение специальных марок, 28 из них — произвели розлив маркированной продукции, в том числе основные игроки пивного рынка — АО «Татспиртпром», АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «Балтика», ООО «ОП Хейнекен», АО «Булгарпиво», ЗАО «ПЗ Лысковский» (Нижегородская область) и другие. Всего в адрес предприятий-изготовителей отгружено более 1,2 млн специальных марок.

В результате маркированное пиво предлагали потребителю более чем 60% торговых объектов, сообщил Ахметханов.

«Татспиртпром» срезали бутлегеры

Из-за смены потребительских предпочтений «Татспиртпром» снизил производство спирта до 3,3 млн дал, а водки — до 7,9 млн дал, сообщил Ахметханов. По его словам, это укладывается в рамки общей тенденции снижения продаж на 5% в среднем по стране. «Татспиртпром» обеспечил поступление свыше 11 млрд рублей акцизов. Всего производители алкоголя перечислили в казну 22 млрд рублей.

А для вытеснения с рынка контрафактной продукции Нигматуллин рекомендовал расширять ассортимент и обеспечить конкурентное преимущество по цене и узнаваемость у потребителя

«К сожалению, снижение продаж легального алкоголя, я думаю, не говорит о том, что население стало меньше потреблять алкоголя, а только лишь о том, что переходят на потребление нелегальной продукции», — прокомментировал результаты вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, высказав надежду на рост в будущем году.

При этом он призвал бороться с алкогольными отравлениями с летальным исходом. В Татарстане в 2020 году зафиксировано 465 случаев отравления алкоголем, или 11,9 случая на 100 тыс. населения. «Роспотребнадзор озвучил отрицательную динамику по ряду районов. Необходимо проработать».

А для вытеснения с рынка контрафактной продукции Нигматуллин рекомендовал расширять ассортимент и обеспечить конкурентное преимущество по цене и узнаваемость у потребителя. «С одной стороны хорошо, что подделывают нашу продукцию — значит, она пользуется спросом, но тут все равно надо совместно работать с правоохранительными органами», — добавил вице-премьер Татарстана.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов