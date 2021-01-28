Умер актер Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его супруга актриса Ирина Купченко.
2 января у Ланового и его жены диагностировали коронавирус. Актёра госпитализировали. Сегодня в СМИ появилась информация, что артист находится в реанимации.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего полгода. Поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1957 году.
Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. Известен по ролям в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.
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