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Умер актер Василий Лановой

23:54, 28.01.2021
Умер актер Василий Лановой
Фото: wikimedia.org

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его супруга актриса Ирина Купченко.

2 января у Ланового и его жены диагностировали коронавирус. Актёра госпитализировали. Сегодня в СМИ появилась информация, что артист находится в реанимации.

Фото: wikimedia.org

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего полгода. Поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1957 году.

Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. Известен по ролям в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

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