Мэрия Москвы разрешила барам и клубам работать по ночам

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. В частности бары, клубы и рестораны получили возможность работать по ночам.

«Однако эти заведения по-прежнему обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарный режим, установленные Роспотребнадзором», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также положение о переводе трети сотрудников столичных компаний на удаленку теперь будет лишь рекомендацией.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — приводит пресс-служба слова Сергея Собянина.

Напомним, в Татарстане заведениям общепита разрешено работать до 00.00. Ночью бары и рестораны не должны принимать посетителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции.