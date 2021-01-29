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Власти России не рассматривают возможность вхождения Донбасса в состав страны

12:39, 29.01.2021
Власти России не рассматривают возможность вхождения Донбасса в состав страны
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает вопрос о вхождении Донбасса в состав России «ни прямо, ни косвенно».

Он также подчеркнул, что власти страны занимают последовательную позицию по защите русскоязычного населения региона, передает «РИА Новости».

Фото: instagram.com/_m_simonyan_

Напомним, накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. Она призвала включить Донбасс в состав России.

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