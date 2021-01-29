Власти России не рассматривают возможность вхождения Донбасса в состав страны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает вопрос о вхождении Донбасса в состав России «ни прямо, ни косвенно».
Он также подчеркнул, что власти страны занимают последовательную позицию по защите русскоязычного населения региона, передает «РИА Новости».
Напомним, накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. Она призвала включить Донбасс в состав России.ОбществоВласть
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