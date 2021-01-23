Массовая акция в поддержку Навального в Казани прошла с задержаниями участников и СМИ

Фото: Екатерина Аблаева

«Кого-то очень сильно скрутили, меня просто под руки взяли»

Сегодня в Казани, как и в большинстве городов России, прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Мероприятие прошло в два часа дня на улице Баумана, куда уже с самого утра стянули спецтехнику и силовиков.

Еще до начала акции на месте начались массовые задержания, в том числе представителей СМИ. Некоторые из них заблаговременно получили жилеты с надписью «Пресса» в агентстве Татмедиа специально для освещения этих событий. Жилетов хватило не всем, впрочем, как выяснилось позднее, они нисколько не помогли в работе прессы.

Так, уже в половине второго дня были задержали журналисты нескольких казанских изданий: телекомпании «Эфир», ИА «Татар-информ», «ПРОгород», KazanFirst, ТНВ, а также главного редактор «Казанского репортера» Антона Райхштата. Задержанных доставили в отдел полиции Савиново.

Позднее часть журналистов освободили, в частности, отпущен корреспондент ТНВ, сообщили нашему изданию в руководстве телеканала. Однако остальные все еще в участках полиции. Как рассказал «Реальному времени» один из задержанных — главный редактор издания «Казанский репортер» Антон Райхштат, он и еще несколько сотрудников местных СМИ до сих пор остаются в ОП «Савиново» без объяснения причин.

— Как только я пришел на Баумана, за полчаса до начала запланированной акции, омоновцы уже забирали людей, всех подряд. Так получилось, что я оказался в автобусе, где кроме меня была еще куча журналистов: ТК «Эфир», «Прогород», «Казанфест», ИА «Татар-Информ». Причем, многие из них были в жилетах «Пресса», которые раздавали в Татмедиа, но как видимо, это тоже не помогло. Ничего нам не объяснили до сих пор. Нас сейчас здесь человек 15-20, которых привезли в ОП «Савиново». Ждем непонятно чего, никто не говорит ни наш статус, ни причину нахождения здесь. Полицейские просто говорят: «Не мы вас задерживали, мы просто привезли вас сюда».

Служебные удостоверения, прессе также не помогли, в том числе редакционные бейджи — полиция на них никак не реагировала. По словам Райхштата, задерживали их по-разному: «Я знаю, что кого-то очень сильно скрутили — оператора одной из телекомпаний. Ему достаточно болезненно вывернули руки. Про себя не могу сказать, что попал под жесткие силовые действия. Меня просто под руки взяли, сказали, что задерживают и все». Позднее представителей СМИ отпустили без предъявления протокола.

«Люди должны открыто выражать свою точку зрения»

Саму улицу Баумана к началу акции заблокировали силовики. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», выехавший на место. Со стороны ТЦ «Кольцо» дежурили шесть машин полиции и два автобуса. Пересечение Баумана с Астрономической перекрыли двухэтажным туристическим автобусом. По словам людей, выходящих из метро на площади Тукая, в поездах объявляют, что на станции «Кремлевская» остановки не будет.

Близлежащие к Баумана кварталы оцеплены сотрудниками полиции и Росгвардии, а также автомобилями МВД, ГИБДД. По этой причине у места акции образовались пробки на дорогах.

Некоторые правоохранители дежурили с собаками. На улице были припаркованы фургоны военных, которые, видимо, подвезли бойцов Росгвардии — они в касках и с дубинками перемещались по улицам в направлении к Баумана.

На пересечении с другими дорогами путь прохожим, желающим пройти на Баумана, преграждали полицейские, выставленные в ряд.

На площади Тукая росгвардейцы выстроились плотно в ряд со щитами, не пропуская участников акции. Под часами на Баумана собралась толпа. Среди них в основном молодежь и люди среднего возраста. Есть подростки и даже семейные пары с маленькими детьми.

Толпа на площади у часов не слишком плотная, но и не уменьшается. В какой-то момент собравшиеся начали скандировать: «Пропускай!». Росгвардейцы стоят, не двигаясь. Двое молодых парней фотографируют, их явно веселит происходящее. Сказали, что пришли посмотреть. Константин, мужчина лет 40, так пояснил свое участие в акции:

— Люди должны открыто выражать свою точку зрения. И тогда руководство страны увидит это. Таким образом можно добиваться своих требований, чтобы, например, отпустили на свободу Навального. Самосознание растет, но народу сегодня собралось немного.



Недалеко от него трое мужчин примерно такого же возраста. Один из них, Евгений, поделился, почему вышел сегодня на «прогулку»: «Пришли посмотреть, что сегодня происходит, оценить, сколько народу пришло. Поддерживаем митинг. Но для перемен этого недостаточно».



МВД: «Каждый факт провокаций получит правовую оценку!»



Еще одна часть акции — перестрелка снежками — произошла у здания кабмина Татарстана. Здесь, как сообщил источник «Реального времени», казанские подростки закидали снежками полицейских.

В МВД по РТ, куда «Реальное время» обратилось с запросом узнать о количестве задержанных на акции в Казани, обещали предоставить эту информацию позднее. В Минздраве РТ отрицают поступление в больницы пострадавших в ходе протестов.

Между тем, в МВД России уже пообещали проверить все провокации в ходе протестов. Полиция даст правовую оценку каждому факту на несанкционированных акциях в городах страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



— Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку, — предупредила она.



Напомним, сегодня в 23 городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо» на 13:50 по московскому времени, всего по стране задержаны 369 человек.



Екатерина Аблаева, Василя Ширшова