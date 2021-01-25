Наставничество, общежития и митинги 23 января: о чем студенты КФУ и КГМУ спросили Путина

Студенты КГМУ попросили наставничества и «реновации общежитий»

Сегодня в честь Дня студента президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с учащимися вузов страны. В приветственной речи Путин заверил, что дистант в вузах — это временная мера, а также рассказал об увеличении числа бюджетных мест в университетах на 34 тысячи, преимущественно в регионах, по словам президента, претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ.

После этого студенты различных вузов получили возможность напрямую задать вопросы президенту России. Первыми слово получили студенты Казанского государственного медицинского университета.

С президентом говорила Сабина Мамедова — студентка третьего курса КГМУ, лауреат президентской стипендии.

— Огромное значение для студентов-медиков имеет практика. В КГМУ уже несколько лет для студентов выпускного курса существует возможность направляться для подготовки в такие города, как Альметьевск и Набережные Челны. Ребята, которые проходят практику таким образом, подключаются к семинарам и лекциям на образовательном портале университета, а так, в течение дня, они работают в поликлиниках и стационарах городов […] Мы со студентами и преподавателями обсуждаем возможность расширения такого формата подготовки с вовлечением других городов. Например, я сама из Бугульмы, но в моем городе нет возможности пройти такую подготовку, это связано в том числе с финансовыми ограничениями. Рекомендации Минздрава России о системе наставничества действуют только в отношении молодых специалистов. Владимир Владимирович, возможно ли в этот документ добавить и студентов тоже?



Мамедова пояснила, что если добавить студентов в этот документ, тогда врачи-наставники смогли бы претендовать на дополнительное материальное стимулирование. Путин, отвечая на этот вопрос, согласился с важной ролью наставничества в медицине.

— Думаю, что вопрос вами поставлен правильно, буду рекомендовать Министерству здравоохранения ввести этот институт наставничества в здравоохранении в целом широко, с определенным материальным стимулированием, — ответил Путин.

Студентка шестого курса КГМУ Алина Гараева рассказала Путину о новом общежитии КГМУ, в которое студенты еще не заехали, так как общежитие пока предоставили для медиков, работающих в «красной» зоне.

«Студенты с пониманием относятся к этой ситуации. […] Однако вопрос с общежитиями остается сложным. У нас в университете обучается много иностранных и иногородних студентов. У нас есть общежития разных исторических эпох. […] На наш взгляд, старые пятиэтажки бесполезно ремонтировать, но они имеют хорошую локацию. Может быть, для таких исторических университетов, как наш — ему 206 лет, имеет смысл создать специальную программу реновации общежитий?» — задала вопрос Алина.



Проблема общежитий стала даже более острой в последние годы, сказал Путин, так как система ЕГЭ (несмотря на критику) позволяют поступить большему числу студентов «с периферии» в ведущие вузы страны.

— Мы за последние годы 30 тысяч мест ввели новых в общежитиях. На 2019 и 2020 годы на эти цели направлено было свыше 12 млрд рублей. До 2024 года планируется свыше 27 млрд рублей. Но не уверен, что этих средств будет достаточно, — сообщил он.



Фото: kremlin.ru

Президент добавил, что средства на общежития надлежит привлекать из нескольких источников — как из федеральных и региональных бюджетов, так и через частно-государственное партнерство.

— Крупные наши компании, предприятия, которые заинтересованы в получении хороших специалистов, на мой взгляд, должны были бы подумать, в каких условиях они живут.



Студентка КФУ — о технопарках «как в Японии»

Ангелина Спиридонова, студентка первого курса магистратуры Института физики КФУ, также задалась вопросом получения студентами практических навыков.

— Во время практик на реальных производствах, даже в отсутствие коронавируса, студенты инженерных специальностей чаще всего не имеют возможности принять непосредственное участие в производственном процессе. Пандемия лишь усугубила ситуацию, так как многие предприятия просто закрыли двери перед практикантами, — посетовала студентка.

Спиридонова рассказала и о том, что студенты КФУ учатся по программе двойных дипломов с японским университетом, где их познакомили с местной моделью инженерного образования. Там у студентов есть доступ к университетским технопаркам, в которых они выполняют различные проекты на высокотехнологичном оборудовании — такие технопарки при поддержке государства Спиридонова предложила создавать и в России.



Путин продемонстрировал осведомленность — поинтересовался, идет ли речь о вполне конкретном технопарке в Осаке (это город- побратим Петербурга, так что тема оказалась знакома президенту еще со времен работы в Ленинградском государственном университете).

— У нас нет пока такого опыта, чтобы был технопарк полного цикла при вузе. В целом это хорошая практика, надо на нее посмотреть, надо посмотреть на финансовую сторону этого дела. Нужно активнее привлекать производственную базу тех предприятий, которые являются реципиентами рабочей силы, чтобы практическое освоение будущего производственного пространства шло параллельно с обучением в вузе, — ответил президент.

Фото: Максим Платонов

Казанская студентка спросила о митингах, уфимец задал вопрос о «дворце Путина»

Студентка первого курса Института международных отношений КФУ Софья Морозова спросила Путина о массовых акциях, прошедших 23 января в ряде городов, в том числе и в Казани.

— Это событие не осталось незамеченным со стороны молодежи как в соцсетях, так и в реальной жизни. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию?

Путин отвечал на этот вопрос долго и обстоятельно — так, он проводил исторические параллели с Октябрьской революцией и 1990-ми годами.

«У нас в истории нашей страны мы неоднократно сталкивались с тем, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», — заявил президент.

Еще Путин привел сравнение и с событиями не столь давними — штурмом Капитолия в США. «Ну вот смотрите, что в [Соединенных] Штатах произошло. Толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков. Прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно», — сказал президент.

Резюмировал Путин тем, что каждый имеет право высказывать свое мнение — но в рамках закона, и «ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних».

Фото: kremlin.ru

На встрече также прозвучал вопрос по связанной теме — о расследовании оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в список иноагентов) о «дворце Путина» — якобы принадлежащем президенту России огромном комплексе в Геленджике. Вопрос об этом задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Данил Чемезов.

Путин ответил, что само расследование он не смотрел, но пролистал видеоподборки по теме, которые ему подготовили помощники. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — заявил президент.

Путин добавил, что слухами о «его дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги». «Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан», — заключил он.

Александр Артемьев