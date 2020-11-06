«Голоса из городов идут за Байдена, а из пригородов — за Трампа»

Как мир отреагирует на результаты выборов в США, к чему приведет раскол общества в Америке и что ждет российский рубль

Весь мир следит за ходом выборов 46-го президента США, где идет подсчет голосов избирателей, поступивших почтой. По предварительным результатам с небольшим отрывом лидирует Джозеф Байден. Дональд Трамп уже заявил, что подаст иски к властям штатов, где выиграл его конкурент. Борьба развернулась нешуточная, что обеспечило невиданную за 120 лет явку избирателей. В выборах приняли участие 160 млн человек — это почти 67% от общего числа американцев с правом голоса. Между тем, накал страстей вокруг президентской гонки нарастает, в ряде городов Америки прошли акции протеста. Какого исхода ждать от главного политического события в Штатах, как отреагирует на результаты выборов мировая экономика и российская валюта в интервью «Реальному времени» рассказал доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, политолог-американист Максим Сучков.



Качели Байден — Трамп могут раскачиваться до декабря

— Максим Александрович, каков ваш прогноз по итогам выборов президента США, к какому варианту вы склоняетесь?

— Мой прогноз не изменился. За неделю вышла статья с броским заголовком: «Головой мы понимаем, что Байден, но интуиция говорит, что Трамп». Склонен полагать, что мы все придерживаемся этого мнения. Это емкое резюме. Трамп сделал большой шаг к победе, «взяв» второй и третий штаты по числу голосов — штаты Флорида и Техас. Да, он уступил в Висконсине, по последней информации. Но в двух других крайне важных штатах — Мичигане и Пенсильвании, которые дают 16 и 20 выборщиков, соответственно, голоса по 36 выборщикам будут считать. А в Пенсильвании по решению суда разрешено принимать решения в течение пяти суток после закрытия избирательных участков. Поэтому до конца этой недели маловероятно, что мы можем точно узнать победителя выборов в США.

Та социология, которая поступает, она немного лукава, потому что считают сначала голоса, которые набраны на избирательных участках в больших городах. Они, конечно, в своем большинстве идут за Байдена, а голоса из пригородов идут потом — они, собственно, за Трампа.

Фото: rossaprimavera.ru

Считают сначала голоса, которые набраны на избирательных участках в больших городах. Они, конечно, в своем большинстве идут за Байдена, а голоса из пригородов идут потом — они, собственно, за Трампа

Я думаю, эти качели мы будем еще долго наблюдать. Очевидно, потому, что мы видим — три вещи: первое, это крайне большой раскол в США вне зависимости от того, кто победил, по большому счету он получает только легитимность направления от одной части Америки — не важно, кто это будет — Трамп или Байден. Второй момент — я думаю, что в социологии, которая приходит, специально так подтасовывали данные или что, но в ней был один элемент, о котором я писал еще в августе, и этот вопрос поднимали в Америке еще некоторые исследователи, что большое количество людей не говорили правду. То есть это так называемое запуганное большинство или «стесняющееся» большинство — это 68% — по опросам признавались, что они не говорят правду, когда их в соцопросах спрашивают, за кого они будут голосовать.

То есть, боясь социального порицания, люди не хотели говорить, что отдадут голос за Трампа, потому что вся эта информационная кампания, она как бы выдавала идею о том, что Трамп крайне неприятен и неприемлем для Америки.

Сейчас получается, что — я не говорю, что все наоборот, посмотрим — но как минимум это не оправдалось, потому что была вот эта серая зона, языком автомобилистов, «слепая» зона, из-за которой Трамп выскочил. Пока он по этой полосе «слепой» зоны и едет. Мое личное ощущение, это более такое интуитивное, что он это преимущество удержит, но, я думаю, что будет большая битва в судах, особенно если будет небольшой разрыв. Единственный способ избежать столкновений на улицах и тяжбы в судах, если будет какой-то существенный задел — то есть сотни тысяч голосов именно в этих штатах. Пока по общему числу избирателей Трамп лидирует, хотя меньше где-то на миллион он выигрывает, но по выборщикам, по штатам, я думаю, будет если задел достаточно большой, чтобы его нельзя было оспорить.

Потому что есть прецеденты, так в 2000 году Буш и Гор судились, когда во Флориде был очень маленький перевес — 10 тысяч голосов. Если будет такой небольшой разрыв голосов между Трампом и Байденом, то, конечно, нас ждет долгая тяжба в судах.

Фото: Tom Brenner / REUTERS / iz.ru

Если будет такой разрыв голосов между Трампом и Байденом, то, конечно, нас ждет долгая тяжба в судах

«Рубль упадет чуть больше в случае победы Байдена»

— Когда это может произойти?

— Есть два таких условных дедлайна. Первый — 8 декабря, когда уже выборщики из всех штатов должны поехать и проголосовать в Вашингтоне. Это день, когда официально объявляются результаты американских выборов и до 8 декабря будет шанс что-то оспорить. А второй, если не удастся все до этого времени разрешить, — это 20 января. Это инаугурация будет, когда президент приходит к присяге.

Важно еще и другое, почему я сказал, что Трамп победит — это не только интуитивные ощущения, но я смотрю на результаты, там еще и другие выборы идут — в Конгресс, и в Сенат, и в Палату представителей. И некоторая часть губернаторского корпуса переизбирается и у республиканцев — очень хорошие показатели.

Пока они лидируют в сенат, сейчас это 47, для большинства нужен 51 голос. Они очень неплохо выступают в Палате представителей, хотя это орган, который сейчас демократы контролируют, и вероятнее всего они выберут, но они сократили свое отставание, которое у республиканцев было на протяжении двух лет. И по губернаторскому корпусу — губернаторы от республиканцев тоже в большинстве штатов побеждают. Для меня это показатель того, что эта трамповская повестка не так уж чужда американцам, как об этом говорили в СМИ, но это ладно. Самое, наверное, печальное, что это на самом деле говорили демократы.

— Часть экспертов считает, что после подведения итогов выборов в США курс рубля упадет еще больше. Что вы думаете по этому поводу?

— Я думаю, что рубль упадет в любом случае, но, скорее, на фоне неопределенности. Но, я считаю, он чуть больше упадет в случае победы Байдена — в ожидании новых потенциальных санкций и такой конфронтационной линии с Москвой. При Трампе, я думаю, рубль опять же в краткосрочной перспективе может упасть, от еще большей неопределенности — а что дальше?

Насколько крепкой будет внутриполитическая стабильность в Америке, такой, собственно, курс и будет дальше. Потому что все планы и рынка, и многих инвесторов во многом были сверстаны под Байдена, на основе этой социологии, а сейчас получается такой вот разворот. Скажем: так и так рубль упадет, но посмотрим, что будет.

Фото: eadaily.com

Я думаю, что рубль упадет в любом случае, но скорее на фоне неопределенности. Но, я считаю, он чуть больше упадет в случае победы Байдена — в ожидании новых потенциальных санкций и такой конфронтационной линии с Москвой

Германия опасается Трампа, а Ближний Восток приветствует

— Каких-то еще серьезных потрясений стоит ждать, как будут реагировать биржи?

— Сложно. Но я видел несколько противоречивых заявлений от Германии, что кто-то из руководства страны сказал, что это безобразие, как это так, еще 4 года Трампа мы не вынесем, это удар по трансатлантической солидарности. Я думаю, это тоже в определенной степени нервирует рынки. Правда потом, спустя пару часов вице-канцлер исправился сказал: ну что делать, придется иметь дело с тем, кто есть.

Пока довольно мирно реагируют в Европе. На Ближнем Востоке большинство государств, те же саудиты, аравийские монархи, Израиль — скорее всего приветствовали бы переизбрание Трампа, потому что его политика им скорее благоволит. Китай довольно мирно на это реагирует, возможно это скажется на рынке. Потому что для Китая 4 года Трампа — это еще новая глубина или новое дно, большое давление возможно и новые тарифы какие-то, новые препоны с Китаем, еще больше протекционистских мер со стороны Трампа в отношении крупных технологических корпораций.

Но я, кстати, думаю, что если будет еще 4 года Трампа, то возможен большой раздел технологических компаний — Facebook и Tweеtter, потому что они, по мнению республиканцев и Трампа, очень нехорошо себя ведут, используют свою информационную монополию на рынке для того, чтобы подтапливать, скажем так, республиканцев и, я не исключаю, что если он переизберется, то республиканцы придумают какое-нибудь антимонопольное законодательство, которое потребует как-то подробить эти компании.

Фото: bbc.com

Я вижу здесь возможные федеральные столкновения — на уровне штатов, их полномочий

— Насколько масштабными могут быть столкновения на улицах США в случае победы того или иного кандидата? Как вы считаете, не могут ли эти протесты перерасти во что-то более глобальное?

— Уровень насилия всегда сложно прогнозировать — они могут быть, и я вижу, что действующая администрация Трампа сделала выводы на основе событий, которые этим летом по всей стране происходили. И вот по тем сообщениям, которые сейчас поступают из разных штатов, ситуация — да, неспокойная, но полиция быстро реагирует на это жестко, и если видят что-то, то сразу хватают, арестовывают, увозят. То есть в этих в штатах, которые сильно качали, — Орегон, Вашингтон, Филадельфия — там полиция больше не ждет.



Но проблема в том, что там губернаторы — демократы и им, конечно, такие действия не нравятся. Я вижу здесь возможные федеральные столкновения — на уровне штатов, их полномочий.