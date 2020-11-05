На фоне пандемии продажи недвижимости в пригороде Казани взлетели в два раза

Эксперты подвели итоги летнего сезона — 2020 в сегменте загородного жилья

Фото: Ирина Анисимова

Ситуация с коронавирусом повысила спрос на жизнь за городом повсеместно, в том числе и в Казани. Причем в столице Татарстана интерес к домам в пригороде в среднем вырос примерно на 60%, подвели итоги лета-2020 опрошенные «Реальным временем» эксперты рынка загородного жилья. По оценкам ряда агентств, продажи подскочили в два раза, что закономерно спровоцировало и рост цен на этот вид недвижимости до 30%. По прогнозам специалистов, с окончанием летнего сезона интерес к «загородке» не будет исчерпан. COVID-19 лишь усилил тренд на деурбанизацию, который наметился еще до пандемии. Некоторые из экспертов надеются, что зима не остановит сделки по индивидуальным домам.

За 9 месяцев построили больше, чем за прошлый год

Спрос татарстанцев на загородную недвижимость за год резко вырос — на 60% (октябрь 2020-го к октябрю 2019 года), сообщил «Реальному времени» руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Тренд усилился еще весной, с началом самоизоляции по коронавирусу. Поэтому наиболее существенную динамику показали апрель и май — в эти месяцы рост интереса составил 64% и 56% соответственно.

— Сегмент загородной недвижимости носит сезонный характер, что обусловливает ажиотажный спрос на такие объекты в начале лета и снижение интереса к ним осенью, — уверен Дмитрий Алексеев. — Однако события этого года усилили эффект повышенного спроса и закрепили дальнейший тренд на деурбанизацию. Стоит сказать, что интерес к загородным объектам рос и до пандемии благодаря государственным мерам поддержки — введению дачной амнистии с возможностью прописаться не только на землях для ИЖС, старту программы «Сельская ипотека», а также предоставлению права использования средств материнского капитала на строительство домов на садовых участках. Такие условия создают все перспективы для роста спроса на приобретение загородной недвижимости и в дальнейшем.

Повышенный спрос влечет и рост темпов строительства в ИЖС. Так, с января по сентябрь этого года в республике построили 8,7 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью почти 1,2 млн кв. метров, что составляет больше половины, 56,3%, от общей площади введенного жилья (2 млн кв. м), приводит данные Татарстанстат. При этом средняя площадь одного дома составила 134 «квадрата». И эти показатели за три квартала уже превысили цифры прошлого года: с января по декабрь 2019-го в Татарстане ввели в эксплуатацию 8,4 тыс. частных домов общей площадью 1,1 млн кв. метров, что составило 41,3% от общей площади жилья, введенного в республике.



Продажи выросли в два раза

Продажи в индивидуальном жилищном секторе в этом году, по мнению президента Гильдии риелторов РТ Андрея Савельева, подскочили практически в два раза. Уходило все: и дома, и дачи, и маленькие садовые домики, особенно в окрестностях Казани.

— Самое популярное — лаишевское направление. Снова возродился спрос на Куюки. Если 4—5 лет назад это направление практически умерло из-за «дороги жизни», как ее называли, то теперь дорогу расширили — и продажи выросли. Пользовалось спросом высокогорское и пестречинское направления. А зеленодольское отстает, опять же из-за сложностей в транспортной доступности, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию на рынке Андрей Савельев.

На такой подъем «загородки» и индивидуального жилья на окраинах Казани и вблизи нее повлияло несколько причин: снижение ставки по ипотеке, сельская ипотека и — один из главных трендов года — пандемия коронавируса, считает руководитель гильдии. Кроме того, он отметил, что часть покупателей ушли от банковских депозитов, стали перекладывать деньги в недвижимость.



Руководитель проекта «Примавера» (коттеджный поселок в Приволжском районе Казани) Павел Кострикин отмечал, что больше всего просмотров домов было в июле, а сделки как результат последовали уже в сентябре — октябре.

— Это было очевидно. Несмотря на то, что был такой сложный год с точки зрения эпидемиологической обстановки, для рынка недвижимости можно его назвать неожиданно удачным. Осознав преимущество жизни в собственном доме, люди делали выбор в нашу пользу, — описал ситуацию с продажами нашему изданию Павел Кострикин.

В целом, на его взгляд, спрос на индивидуальные дома в пределах Казани и ее окрестностях в среднем вырос до 30%.

В эти же рамки уложились и продажи компании HONKA, которая строит преимущественно в Лаишевском районе.

— Клиентская активность летом была высокая, по сравнению с прошлым годом примерно на 25% выше. Люди, оказавшись на вынужденной самоизоляции, раньше и интенсивнее занялись поисками загородного жилья. Говорить об окончании сезона преждевременно. Традиционно у компании перед Новым годом бывают специальные предложения на дома-бестселлеры, и продажи совершаем еще и в декабре, — рассказала нашему изданию директор казанского представительства компании HONKA Елена Галеева.

Специалист по загородной недвижимости компании «Флэт» Айдар Ганеев также не согласился с тем, что сезон в индивидуальном секторе заканчивается в октябре.

— Я и осенью, и зимой продаю. Если дом не в дачном товариществе и в поселке чистят дороги, есть газ, свет, вода, продажи идут круглогодично. Если бы себе подбирал дом, то смотрел бы именно зимой: летом можно не заметить изъяны, а в холодное время они все всплывают. Допустим, если в мороз в доме прохладно и при этом котел работает на максимуме, значит, есть проблемы с системой отопления, — посоветовал, на что нужно обращать внимание, Айдар Ганеев.

Спрос на индивидуальные дома в пределах Казани и ее окрестностях в среднем вырос до 30%. Фото: skyscrapercity.com

Спрос сохранится до тех пор, пока не ляжет снег, хотя этот интерес и будет уже не такой активный, уточнил Андрей Савельев.

По опыту минувшего теплого сезона у агентства недвижимости «Флэт» количество реальных сделок в индивидуальном секторе выросло на 8% по сравнению с прошлым годом. Клиенты, которые пока не созрели для покупки загородного дома, снимали для семей дорогие коттеджи, на которые раньше практически и не было спроса — ведь уехать отдыхать на большое расстояние от дома далеко не все решились, отметили в агентстве.

Цены поднялись до 30%



Хотя интерес к коттеджам и дачам у татарстанцев пробудился в апреле — мае, эксперты сошлись во мнении, что самым активным временем для просмотров и заключения договоров были июнь — июль.

Минувшим летом загородное жилье в Татарстане можно было приобрести в пределах 2 млн рублей за объект, заметил Дмитрий Алексеев. По его сведениям, цены на покупку таких домов увеличивались вслед за меняющимся спросом, однако более плавными темпами. Так, в годовом выражении (III квартал 2020-го к III кварталу 2019 года) рост стоимости составил 14%. А в течение III квартала 2020-го, на который приходится основная часть лета, цены подорожали на 11%.

— Положительная динамика цен во многом объясняется превышением спроса над предложением: в Татарстане, как и в большинстве регионов РФ, часть ликвидных объектов в начале пандемии успели разобрать, а другую часть владельцы решили использовать для собственных нужд на случай повторного локдауна, — пояснил Алексеев.

По данным Андрея Савельева, ценники этого лета очень разнились и зависели от типа постройки и направления, но в среднем цены выросли от 15 до 30%. Дом площадью 100—120 кв. м с 5—6 сотками земли в 15 км от Казани можно было купить в разгар отпускного сезона от 4,5 млн до 5,5 млн рублей. В прошлом году — от 3,7 млн до 4 млн рублей, привел пример собеседник. Среднестатистический дом подорожал на 1 млн рублей.

Проект «Примавера» активно стартовал прошлым летом, а в этом году он завершается. В коттеджном поселке сейчас распродаются остатки. Задача компании — завершить проект к Новому году, поэтому в конце сезона она не повышает цены, но и особых акций не предлагает, поскольку дома пользуются спросом, и на большую часть из непроданных осталось лишь документально оформить сделку. В течение сезона коттеджи в поселке подорожали в пределах 15%.



Как таковых повышений цен у компании HONKA не было: на сколько евро вырос, на столько и цена поднялась, отметила Елена Галеева.

— Такова особенность этого сезона. У нас продукт — импортный и, соответственно, зависит от колебаний курса евро. Однако продажи в Москве идут до сих пор очень активно. В работе более 70 объектов. В нашем регионе ситуация отличается, поэтому компания предусмотрела индивидуальные схемы по оплате платежей, в том числе и рассрочке. Дом выбирается сейчас, подписывается контракт, а оплата может пройти в комфортном для клиента периоде: перед Новым годом или даже весной вместе с поставкой, — объяснила руководитель компании.

В компании «Флэт» отметили рост цен в частном секторе за последний год в пределах 10%. Айдар Ганеев обратил внимание, что к частному жилью на фоне ковидной ситуации людей потянуло еще весной, но далеко не все за полгода созрели для покупки. Он надеется, что зародившееся настроение принесет свои плоды в ближайшую зиму.