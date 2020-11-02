Евро показал максимум с декабря 2014 года: на каких дрожжах растут курсы валют

Обновленные максимумы

Валютные торги на Московской бирже в понедельник начались с роста евро и доллара по отношению к рублю. Уже к 10 утра европейская валюта пробила отметку в 93,8 рубля впервые с декабря 2014 года, когда курс составлял более 100 рублей. В 10.47 курс евро на Мосбирже превысил отметку в 94 рубля.

Евро колеблется возле отметки в 93 рубля уже около месяца, 29 сентября он перевалил за нее и с этого времени особо не опускался.

Доллар же в течение дня приближался к отметке в 80,8 рубля и это тоже максимум за несколько месяцев.

Снижение рубля происходит на фоне падения цен на нефть. На сегодняшних торгах январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 3,1%. Цена барреля достигла $36,73.

Доллар по 85 рублей уже в этом году

Как пояснил «Реальному времени» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, рубль дешевеет вслед за нефтью. Он заявил, что не видит ничего феноменального в достижении очередных максимумов долларом и евро.

«Ничего неожиданного в этом не вижу. Все по-моему закономерно и предсказуемо», — подчеркнул эксперт, добавив, что ждет в этом году курса в районе 85 рублей за доллар.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ» Андрей Верников обратил внимание на несколько факторов, повлиявших на падение рубля. Локдаун, который вводят крупнейшие страны Европы, влечет за собой спад производства, а значит снижение спроса на углеводороды. Также российскому бюджету предстоят большие выплаты по внешнему долгу, и традиция наращивать бюджетные расходы в ноябре-декабре.



«И еще один фактор, про который почему-то мало говорят — это доля «налички» в обращении. После пандемии многие бизнесмены продали бизнес, (средний, малый бизнес) И это некие «горячие» деньги, которые могут направить на покупку долларов», — заметил Верников.

Чтобы остановить падение рубля Центробанк может применить валютную интервенцию. Есть у регулятора и другие инструменты.



«Сколько времени ЦБ может оборонять курс я не знаю. По моему мнению, это приблизительно два месяца. Если к тому моменту цены на нефть будут низкие, то ЦБ опустит руки и что будет дальше я не знаю», — сказал эксперт. Он добавил, что делать сейчас прогнозы нельзя: впереди выборы президента США.

В Кремле надежды не теряют

Президент России Владимир Путин практически предсказал достижение новых вершин или наоборот низин. Еще на прошлой неделе глава государства призвал граждан не обращать внимания на курс рубля.

Президент России Владимир Путин практически предсказал достижение новых вершин или, наоборот, низин. Фото kremlin.ru

«Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать», — сказал президент.

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал пояснил, что имел в виду Путин. Так, официальный представитель Кремля, рассказал журналистам, что подавляющее большинство граждан получают зарплату в рублях. При этом их зависимость от импорта сокращается, а значит курс национальной валюты не влияет на жизнь россиян.

«Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике — динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть — все это, конечно, оказывает свое влияние», — сказал Песков.

Евгений Калашников