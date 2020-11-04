«Автодор» закажет проектирование и строительство седьмого этапа трассы Москва — Казань за 42,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет директоров госкомпании «Автодор» одобрил заключение сделки на проектирование и строительство седьмого участка трассы М-12 Москва — Казань. Контракт будет подписан с ООО «ДЗОК», его максимальная цена — 42,67 млрд рублей.

За проголосовали все восемь присутствовавших членов совета, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Седьмой участок будет проходить через Чувашию и Татарстан. Он протянется от 586-го км дороги до 663-го км: от пересечения с трассой A-151 Цивильск — Ульяновск до пересечения с трассой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

Работы должны быть выполнены до 30 июня 2024 года.

Ранее уже сообщалось, что «Автодор» приступил к подготовке территории для строительства первого этапа трассы М-12. Также руководство компании утвердило документацию с третьего по шестой этап строительства трассы.