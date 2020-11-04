«Это конфуз» — Трамп обвинил Байдена в мошенничестве и заявил о победе на выборах

Победитель определится позднее, чем в прошлый раз

В США прошел основной день голосования на выборах президента. Несколько недель из-за пандемии коронавируса миллионы американцев голосовали удаленно, например по почте.

Кто выиграл президентскую гонку, станет известно позднее, чем на предыдущих выборах, когда к этому часу победитель уже определился. Однако в этот раз после закрытия последних избирательных участков на Аляске и Дональд Трамп, и Джозеф Байден сохраняют шансы на успех. Причем оба кандидата уже заявили, что уверены в своей победе. При этом Трамп обвинил Байдена в попытке фальсифицировать результаты.

— Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах, — заявил он перед камерами.

Действующий президент уличил демократов в «крупном мошенничестве», ссылаясь на замедлившийся подсчет голосов. Те в ответ заявили о собственной победе на выборах и намерении идти в суд добиваться обработки всех бюллетеней надлежащим образом.

Демократы считают, что Трамп попытается помешать обработке бюллетеней, а его заявление об искусственной остановке подсчета голосов «возмутительно и ошибочно». Фото facebook.com/joebiden

«Если президент осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх», — говорится в заявлении избирательного штаба Байдена.

Демократы считают, что Трамп попытается помешать обработке бюллетеней, а его заявление об искусственной остановке подсчета голосов «возмутительно и ошибочно».

Интрига в «колеблющихся штатах»

По предварительным результатам, Байден пока лидирует: у него 224 из 270 необходимых голосов выборщиков, а у действующего президента США — только 213. Впрочем, исход выборов еще не определен в «колеблющихся штатах»: Аляска (три голоса), Висконсин (10), Джорджия и Мичиган (по 16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15) и Мэн (один). Сначала по итогам подсчета примерно двух третей голосов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании с небольшим перевесом лидировал Трамп. И если бы он удержал это лидерство, сохранил бы и свой пост. Однако после обработки 95% голосов в Висконсине вперед вырвался Байден.

Дональд Трамп обошел оппонента в таких штатах, как Флорида (29 голосов), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (шесть). Эксперты не ожидали его успеха в Мичигане (16), вопреки опросам. Также он лидирует в Техасе (38) и Джорджии (16), хотя в последние годы эти штаты также примкнули к «колеблющимся».

Джозефа Байдена неожиданно поддержали в Миннесоте (10) и Аризоне (11) — обычно здесь выбирали республиканцев.

Результаты станут известны к концу недели?

Как выяснилось, подсчет голосов в наиболее важном с точки зрения исхода выборов штате Пенсильвания может затянуться до конца недели — об этом заявил местный губернатор Том Вулф. По его словам, предстоит обработать еще более миллиона бюллетеней, поступивших по почте.

Подводить итоги досрочного голосования в штате начнут только в среду утром по местному времени (в Америке оно только наступило). Причем, по оценкам Вулфа, «это может затянуться до конца недели».

По информации Fox News, к этому часу нет ясности по итогам голосования и в штатах: Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

— За неделю вышла статья с броским заголовком: «Головой мы понимаем, что Байден, но интуиция говорит, что Трамп». Склонен полагать, что мы все придерживаемся этого мнения. Это емкое резюме. Трамп сделал большой шаг к победе, взяв штаты Флорида и Техас. Да, он уступил в Висконсине, по последней информации. Но в двух других крайне важных штатах — Мичигане и Пенсильвании, которые дают 16 и 20 выборщиков, соответственно голоса по 36 выборщикам будут считать. А в Пенсильвании по решению суда разрешено принимать решения в течение пяти суток после закрытия избирательных участков. Поэтому до конца этой недели маловероятно, что мы можем точно узнать победителя выборов в США, — заявил доцент кафедры прикладного анализа международных проблем (ПАМП) МГИМО, политолог-американист Максим Сучков.

— Похоже, что Трамп все-таки победил, вопреки всем прогнозам. Конечно, штаб Байдена будет максимально ослаблять эффект от этой победы, может быть даже будут какие-то волнения с участием BLM. Но не думаю, что это перерастёт в какую-то активную фазу противостояния, как у нас надеялись — в «гражданскую войну». Но может быть и вариант Б, что под Байдена все-таки досчитают бюллетени, и тогда победа «подвиснет», хотя все в итоге будет зависеть от выборщиков. В общем понятно, что ничего не понятно. Скорее всего, подсчет закончится так, как уже озвучено — победой Трампа. Но если начнутся суды, а за ними и уличные выступления в поддержку проигравшего кандидата, ситуация может серьезно осложниться, особенно на фоне пандемии, — считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Василя Ширшова