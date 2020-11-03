Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем теракта в Вене

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем атаки террористов в Вене. Девушка рассказала, как все произошло.

По ее словам, вчера вечером все кафе и рестораны были открыты перед длительным карантином и поэтому большая часть жителей собралась в центре города. Гарифуллина тоже отдыхала в одном из ресторанов в компании друзей. В какой-то момент люди услышали стрельбу, а работники заведения стали громко кричать, чтобы все посетители зашли внутрь. Началась паника.

instagram.com/aidagarifullina

«В какой-то момент мы услышали стрельбу, и работники ресторана начали громко кричать, чтобы все срочно зашли внутрь!!! Началась паника!!! Люди искали, где спрятаться! Всех отправили наверх и запретили подходить к окнам. Через полчаса мы с друзьями поняли, что там уже было небезопасно находиться, мы уговорили полицию выпустить нас на улицу, чтобы перебежать 200 метров до квартиры наших знакомых. Это были самые длинные 200 метров в моей жизни и самые страшные», — написала артистка в своем Instagram.



Всю ночь она и ее друзья провели в ожидании новостей о том, что центр открыт и все спокойно. Вернуться домой она смогла только под утро.



Вчера в центре Вены неизвестный совершил нападение на синагогу, произведя несколько выстрелов. Также нападения были организованы по шести разным адресам. Согласно последним данным, жертвами теракта стали четыре человека, еще 17 пострадали.

