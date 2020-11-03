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Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем теракта в Вене

14:23, 03.11.2020 1
Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем теракта в Вене
Фото: instagram.com/aidagarifullina

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем атаки террористов в Вене. Девушка рассказала, как все произошло.

По ее словам, вчера вечером все кафе и рестораны были открыты перед длительным карантином и поэтому большая часть жителей собралась в центре города. Гарифуллина тоже отдыхала в одном из ресторанов в компании друзей. В какой-то момент люди услышали стрельбу, а работники заведения стали громко кричать, чтобы все посетители зашли внутрь. Началась паника.

instagram.com/aidagarifullina

«В какой-то момент мы услышали стрельбу, и работники ресторана начали громко кричать, чтобы все срочно зашли внутрь!!! Началась паника!!! Люди искали, где спрятаться! Всех отправили наверх и запретили подходить к окнам. Через полчаса мы с друзьями поняли, что там уже было небезопасно находиться, мы уговорили полицию выпустить нас на улицу, чтобы перебежать 200 метров до квартиры наших знакомых. Это были самые длинные 200 метров в моей жизни и самые страшные», — написала артистка в своем Instagram.

Всю ночь она и ее друзья провели в ожидании новостей о том, что центр открыт и все спокойно. Вернуться домой она смогла только под утро.

Вчера в центре Вены неизвестный совершил нападение на синагогу, произведя несколько выстрелов. Также нападения были организованы по шести разным адресам. Согласно последним данным, жертвами теракта стали четыре человека, еще 17 пострадали.

ОбществоКультураПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:41
    вирусы и шанкры, тащат всякие бабенки сюда из за бугра,народ страдает.
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