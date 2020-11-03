Аналитики сообщили о причастности исламистов к нападению в Вене

Фото: скриншот

Эксперты проекта SITE Intelligence Group проанализировали заявления в интернете и пришли к выводу, что террористическая атака в Вене устроена джихадистами. Скорее всего, причиной стало участие Австрии в коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).

Как передает «Интерфакс», число погибших в результате нападений достигло двух человек. Скончался один из раненных экстремистами. Также погиб один из нападавших. Ранее сообщалось о минимум 15 раненых.

Накануне вечером в Вене несколько человек устроили террористическую атаку. Нападения произошли почти одновременно сразу в шести местах. Экстремисты стреляли из ружей по прохожим. Операция по поимке преступников продолжается.

Первоначально многие СМИ предположили, что атаку организовали ультраправые экстремисты, поскольку она произошла в день годовщины «Хрустальной ночи» — масштабных еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году.