Новости происшествий

07:27 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Аналитики сообщили о причастности исламистов к нападению в Вене

06:29, 03.11.2020
Аналитики сообщили о причастности исламистов к нападению в Вене
Фото: скриншот

Эксперты проекта SITE Intelligence Group проанализировали заявления в интернете и пришли к выводу, что террористическая атака в Вене устроена джихадистами. Скорее всего, причиной стало участие Австрии в коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).

Как передает «Интерфакс», число погибших в результате нападений достигло двух человек. Скончался один из раненных экстремистами. Также погиб один из нападавших. Ранее сообщалось о минимум 15 раненых.

Накануне вечером в Вене несколько человек устроили террористическую атаку. Нападения произошли почти одновременно сразу в шести местах. Экстремисты стреляли из ружей по прохожим. Операция по поимке преступников продолжается.

Первоначально многие СМИ предположили, что атаку организовали ультраправые экстремисты, поскольку она произошла в день годовщины «Хрустальной ночи» — масштабных еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем