В причастности к теракту в Кукморе подозревают целую группу

Новые подробности по делу о покушении на теракт в Кукморском отделе полиции. Накануне Следком просил райсуд о водворении в СИЗО шестерых подозреваемых в этом преступлении, однако суд арестовал лишь Марата Замалиева — отчима застреленного подростка, ранее судимого за подрыв газопровода, сообщают источники «Реального времени».



Еще пяти задержанным по делу суд 1 ноября продлил срок задержания на 72 часа. За этот срок силовики должны представить доказательства их причастности к преступлению.

Все заседания проходили в закрытом режиме. Имена задержанных в правоохранительных органах не сообщают. По делу работает большая следственная группа.

Напомним, в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение.

Известно, что погибший исповедовал ислам, носил мусульманскую одежду, однако мечети в Кукморе не посещал. При обыске в его доме нашли религиозную литературу экстремистского толка.

Родной отец мальчика рассказал, что еще в 2018-м его сын был атеистом, но после переезда в Башкирию все изменилось.