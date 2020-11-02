В центре Вены произошло нападение на синагогу, могли погибнуть семь человек

В центре Вены неизвестный совершил нападение на синагогу, сделав несколько выстрелов. В полиции подтвердили информацию об инциденте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на австрийские СМИ.

Напавший с места преступления скрылся. Позже он совершил самоубийство. Остальные подозреваемые полицией участники инцидента сбежали.

Сообщается, что в ходе нападения был ранен сотрудник правоохранительных органов. По данным Kurier, еще семь человек погибли.

Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы происшествия.

RT ведет прямую трансляцию с места ЧП.

31 октября в Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь.

