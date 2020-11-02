В центре Вены произошло нападение на синагогу, могли погибнуть семь человек
В центре Вены неизвестный совершил нападение на синагогу, сделав несколько выстрелов. В полиции подтвердили информацию об инциденте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на австрийские СМИ.
Напавший с места преступления скрылся. Позже он совершил самоубийство. Остальные подозреваемые полицией участники инцидента сбежали.
Сообщается, что в ходе нападения был ранен сотрудник правоохранительных органов. По данным Kurier, еще семь человек погибли.
Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы происшествия.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
RT ведет прямую трансляцию с места ЧП.
31 октября в Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь.
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