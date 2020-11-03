Самый загруженный суд Казани переедет из хрущевки в семиэтажный особняк под небоскребом

Общая площадь нового здания Советского районного суда составит порядка 7 тысяч квадратных метров

Фото: Екатерина Аблаева

Как стало известно «Реальному времени», уже этой зимой самый загруженный казанский суд — Советский районный — может справить новоселье в семиэтажном здании на престижном пятачке недалеко от центра. Особняк храма Фемиды расположится по соседству с единственным в городе небоскребом «Лазурные небеса» и элитным ЖК «Гринвич». Новое здание было построено буквально за год. Оно закроет больной вопрос нехватки площадей у суда, который с 1960-х годов сидит на первом этаже жилого дома.

Архив — в подвале, зал совещаний наверху



Издали новостройка выглядит полностью готовой. Вблизи видно — часть оконных проемов еще ждут остекления, на аккуратной пешеходной дорожке вдоль объекта разместились стройматериал, биотуалет и вагончик строителей. С помощью крана рабочие заканчивают внешнюю отделку.

Территория близ здания практически благоустроена. За возведенным корпусом заасфальтирована парковка, справа, между новым зданием и Татвоенкоматом, есть еще одна.

С определенного ракурса новый храм для Фемиды кажется чуть ниже застекленной высотки ЖК «Лазурные небеса» в соседнем квартале. На самом деле здесь всего семь этажей, хотя визуально видны только пять. Еще один — технический — разместился на крыше, другой скрыт под землей. Там, по словам строителей, в будущем разместится архив Советского райсуда.

1 / 8 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

На первом этаже — просторный холл с колоннами. На пятом — огромное помещение под конференц-зал. Планировка второго, третьего и четвертого этажей не отличается, здесь свободные коридоры, множество кабинетов разной площади — вероятно, для судей и работников аппарата. Есть и большие светлые помещения для рассмотрения всех категорий судебных дел. Чтобы превратить их в судебные залы, требуется смонтировать системы видеоконференцсвязи и аудиопротоколирования, закупить мебель и флаги России и Татарстана, смонтировать «аквариумы» для арестованных.

В здании Фемиды будут и лифты, а еще раздельные зоны доступа для сотрудников суда, участников процесса и слушателей. Системы безопасности приняты серьезные — в соответствии со всеми нормами, предусмотренными для федеральных судов.

Практически все коммуникации в здание уже завели, есть водопровод и канализация. Сантехника пока отсутствует. А вот трубы отопления и батареи уже на месте. Строители, разгружавшие во дворе кабель, сообщили о своем фронте работ — электрика и вентиляция. Также внутри трудятся штукатуры и плиточники — на каждом этаже кипит работа.

1 / 6 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Статус суда новостройка пока не получила

Комментировать сроки сдачи начальник участка отказался. Среди простых рабочих согласия в этом вопросе нет. Одни говорят о декабре, другие считают — не раньше марта. Источник «Реального времени» в судейском сообществе назвал февраль.

Официальный ответ редакция получила лишь из Госжилфонда, причем в нем нет ни слова о целевом назначении новостройки: «Административное здание общей площадью 7 097, 04 кв. м, состоит из семи этажей (с учетом подвала). Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — IV квартал 2020 года».

На баннере за оградой стройке ГЖФ указан в качестве инвестора-застройщика проекта. Техническим заказчиком выступило ГИСУ РТ, а генподрядчиком «Евростройхолдинг+». На счету этого «короля госзаказов» — реконструкция здания присутственных мест в Казанском кремле, нового казанского зоопарка, здания НКЦ «Казань». Также в активе стройфирмы — реставрация Казанского цирка, ремонт двух ведущих театров республики и строительство собора Казанской иконы Божией Матери.

В паспорте «Административного здания на улице Патриса Лумумбы» датой начала работ указано 18 октября 2019-го, срок сдачи — 1 сентября 2020 года. Даже с учетом «ковидной» ситуации, отставание от графика незначительно.

На баннере за оградой стройке ГЖФ указан в качестве инвестора-застройщика проекта

Проект здания разрабатывался специально под нужды судебной системы ГУП «Татинвестгражданпроект». Сотрудники того же института ранее спроектировали новые дворцы правосудия для Набережных Челнов и Нижнекамска.

С учетом площади новый казанский суд будет самым большим по площади среди райсудов столицы республики. Объем затрат пока не озвучивают. Но говорят, работы обошлись дешевле, чем в Санкт-Петербурге и в Москве.

По данным «Реального времени», официально статус здания суда новостройка на Лумумбы получит лишь перейдя в собственность Судебного департамента. Так в свое время было с новым зданием, построенным для ФАСПО на улице Декабристов.

1 / 9 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

«Тесно, но суд свои задачи выполняет»

К скорому новоселью в Советском райсуде пока не готовятся. Хотя ждут его много лет. Ведь первый этаж в жилой хрущевке на улице Заря, 24 суд занимает примерно с 1962 года. Когда-то тут ютились сразу два районных суда Казани — Бауманский и Советский. Первый позже отселили, а затем отстроили для него новое здание на Лесгафта и переименовали в Вахитовский.

А Советский остался в хрущевке. Но ввиду значительного прироста дел — вскоре стал испытывать дефицит площадей. В 2003-м коллегию по уголовным делам суда отселили в соседнее здание бывшего детского сада на Попова, 4. Но и это проблему не решило. Рост дел продолжился. Поэтому и судей, и посетителей стали уплотнять — из рекреаций сделали кабинеты, отгородив их пластиком от коридора. Даже технические помещения переоборудовали в рабочие.

Больной вопрос — и место хранения судебных документов. С улицы можно увидеть, как за окном суда на подоконниках плотными стопками лежат бумаги и тома дел.

— Архив суда, который является частью Национального архива Республики Татарстан, пухнет как дрожжевое тесто, уже нет места, куда дела складывать. Документы храним в трех местах — часть архива в цоколе здания на Заре, но там подвал затапливает, часть — на улице Груздева, в бывшем здании мировых судей, а третью часть — на Космонавтов, 69... Тесно, безусловно, тесно, но суд тем не менее свои задачи выполняет, — рассказывал год назад «Реальному времени» бывший глава Советского райсуда Казани Радик Габдуллин, ныне работающий на посту зампреда в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Вопрос о строительстве нового здания обсуждался уже лет 10. Большая надежда была на целевую программу развития судебной системы страны на 2013—2020 годы. Однако казанский суд в нее не попал, больше повезло Чистопольскому, Зеленодольскому, Тукаевскому и уже упомянутым выше судам Челнов и Нижнекамска. Чтобы решить проблему пространства, рассматривали даже вариант с выкупом у муниципалитета либо республики уже имеющихся административных зданий Советского района. Однако под современные стандарты правосудия ни одно не подошло.



В итоге стройка началась на загодя подобранном участке на улице Патриса Лумумбы. Дата официального открытия пока не назначена. Но произойдет оно уже вскоре.