Умер Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Эту информацию ТАСС подтвердил его представитель Олег Сташкевич.

Причина смерти не уточняется.

В начале октября Жванецкий объявил о завершении своей карьеры из-за возраста и потери работоспособности.

Фото: wikimedia.org

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.

Михаил Жванецкий — один из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Он выступал с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям. Жванецкий писал фельетоны, репризы, миниатюры, монологи. Более 300 произведений сатирика исполнили Виктор Ильченко и Роман Карцев. Его тексты со сцены также читали Сергей Юрский, Любовь Полищук и другие артисты.