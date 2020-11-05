В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента

Законопроект, дающий неприкосновенность бывшему главе государства, уже внесен на рассмотрение Госдумы.

«Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий», — приводит «РИА Новости» слова одного из авторов инициативы, сенатора Андрея Клишаса, возглавляющего комитет по конституционному законодательству Совета Федерации.

Новый документ гарантирует экс-президенту свободу от уголовного преследования не только за преступления, совершенные в период его правления, но и в любые другие годы.

Фото: council.gov.ru

Законопроект изменит и процедуру лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

Эта норма отменяет действующую, по которой лишить экс-президента неприкосновенности можно при обвинении его в тяжком уголовном преступлении. Запустить всю процедуру может председатель Следственного комитета.

Согласно законопроекту, сообщил Клишас, выдвинутое Госдумой обвинение экс-президента в госизмене или «другом тяжком преступлении» должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.