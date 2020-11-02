Сергей Светлаков и Ко приедут в Казань открывать несколько ресторанов

Шоумен и его партнеры намерены запустить в городе три заведения: восточный Eshak, японский «Тануки» и рыбный «More&More»

Как стало известно «Реальному времени», популярный российский шоумен и продюсер телеканала СТС Сергей Светлаков скоро посетит Казань для запуска своего первого в городе бизнес-проекта. Артист вместе со своим другом, известным ресторатором Александром Орловым, откроют в нашем городе восточный ресторан Eshak в новом ТЦ KazanMall. На какую маржинальность в разгар коронакризиса рассчитывают владельцы заведения со среднем чеком в 2,5 тысячи рублей и каковы шансы других новых премиальных проектов партнеров в Татарстане — в нашем материале.



«Светлаков обязательно приедет»

Eshak — зародившийся в 2015 году совместный проект известного актера, продюсера, бывшего кавээнщика Сергея Светлакова и ресторатора Александра Орлова. Как признаются партнеры, они постарались объединить в своем детище «европейский шик и радушие Востока». Кухня представлена восточными, кавказскими и европейскими блюдами. Заведения были открыты в Москве — в Одинцово, на Новом Арбате и Рублевском шоссе; в Киеве, Дубае и Екатеринбурге.



Правда, запуск ресторана в столице Урала, родном городе Светлакова, не обошелся без скандала. В частности, представителям местной узбекской диаспоры не понравилось название точки, для них слово «ишак» имеет крайне негативный смысл. Возражения артиста, что он ассоциирует ишака с фольклорным персонажем Ходжой Насреддином, не помогли избежать конфликта. В результате шоумен закрыл этой весной заведение в Екатеринбурге под предлогом ограничений по коронавирусу. Появилась информация, что на его месте появится другой ресторан.

Как признаются партнеры, они постарались объединить в своем детище «европейский шик и радушие Востока». Фото: twitter.com

Между тем «Ишаки» в других городах продолжают свою работу. И, как выяснило «Реальное время», скоро ресторан этой сети появится и в Казани. Причем для одного из партнеров — это не первый проект в столице РТ. Два года президент холдинга Bulldozer Group Александр Орлов в сотрудничестве с сыновьями гендиректора ОАО «ХК «Татнефтепродукт» братьями Сабировыми развивает ресторан LETO в казанском парке Горького. Тогда же глава группы сообщал о планах по открытию в Казани ресторана под брендом «Тануки». А в конце минувшей недели ресторатор назвал «Реальному времени» примерные сроки запуска Eshak на площадке нового ТЦ KazanMall:



— Подтверждаю информацию о запуске Eshak в Казани. Открытие, скорее всего, мы сделаем либо в конце этого года, либо в начале следующего, то есть либо декабрь, либо январь. Светлаков обязательно приедет вместе со мной, — рассказал Орлов.

Размер инвестиций собеседник издания отказался озвучивать, пояснив, что «это закрытая информация». Сохранил в секрете и другие параметры ресторана, но поделился планами по запуску других своих премиальных проектов в столице Татарстана.

— Рядом с Eshak, в том же молле, мы открываем первый в Казани «Тануки». Помимо этого, в ноябре мы открываем в центре города — на улице Чернышевского — более премиальный рыбный ресторан «More&More», — заявил Орлов. — В целом мы выбрали Казань, поскольку это один из наиболее активно развивающихся городов России. И мы любим Казань.

«Это не история про доступную еду»

Казанский ресторатор Нурислам Шарифулин, хорошо знакомый с форматом Eshak, предупреждает, что «это не история про доступную еду». По его словам, средний чек ресторана в 2,5—3 раза выше, чем в чайхоне P.Love, но это «очень вкусно, с отличным интерьером и приятной атмосферой».

— Не знаю, будут ли они учитывать казанский средний чек (подозреваю, что нет). То, что они заходят в торговый центр — очень сложно, хотя, с другой стороны, в «Меге» есть «Чайхона №1» и все у них в порядке. Вопрос в конечной цели. Ключевая задача ТЦ — посадить сильных якорных арендаторов и, я считаю, они с этим прекрасно справились. Другая задача заключается в том, чтобы освоить весь трафик торгового центра и дать ему вкусную и понятную еду, за которой люди будут возвращаться. В целом на фудкорте этого торгового центра представлен не только премиум-сегмент, так что своего клиента Eshak точно должен найти, — прогнозирует Нурислам Шарифулин.

По мнению исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галины Шарафутдиновой, Eshak станет для Казани «еще одним ярким проектом, который будет держать всех в тонусе», при этом, так же как и у предыдущего эксперта, у Шарафутдиновой возникли вопросы к ценовой политике заведения, однако собеседница «Реального времени» выразила надежду на то, что перед приходом в Казань федералы «промониторили местную потребительскую способность» и, возможно, сделали для Казани другое меню.

В свою очередь, замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев уверен в том, что у приходящих в Казань федералов все будет нормально. Эксперт указывает на то, что «у них всегда четкие регламенты, все предусмотрено, просчитано и они знают, куда двигаться». Оценивать возможные инвестиции в проект собеседники «Реального времени» затрудняются — из-за отсутствия даже примерных параметров заведения.

«Спрос на рыбный формат есть, но цены кусаются»

Большой интерес у экспертов вызвал премиальный рыбный ресторан «More&More», который должен открыться уже в ноябре. В случае с этим проектом большие опасения у них также вызывает ценовая политика.



— Восток — близкая для нас тема, а что касается рыбного ресторана, то его было бы неплохо иметь, но тут встает вопрос цены. В Казани был рыбный ресторан Porto Maltese, но он очень дорогой. В целом ситуация такая, что спрос на этот формат есть, но цены кусаются, — констатирует Владимир Шайхиев.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани указывает на то, что морепродукты набирают все большую популярность у горожан. И если буквально 2 года назад «в Казани мало кто знал про устриц, а тех, кто их заказывал, можно было пересчитать по пальцам», то сейчас ситуация кардинально меняется, а рынок заметно вырос.



— Если они поступят разумно и сделают рыбный ресторан с адекватным ценником, то он будет очень востребован. Если же они будут продавать там морских ежей и всякую подобную историю, то, скорее всего, на старте люди придут, высоко оценят и на этом все закончится. Средний чек выше 2,5 тыс. рублей в Казани — это либо маленькое, камерное заведение, либо что-то неистово бомбезное, — резюмирует казанский ресторатор Нурислам Шарифулин.