Товарищи по «Серебряному озеру»: чиновники Зеленодольского района перестарались в содействии инвестору
Активисты требуют остановить стройку элитного коттеджного поселка в заповеднике Татарстана
Жители села Ильинского в Зеленодольском районе обратились в редакцию «Реального времени» с просьбой рассказать о том, как они уже год безуспешно бьются против застройки охранной зоны Волжско-Камского государственного заповедника. Сначала здесь вырубили деревья и кустарники и засыпали приток реки Сумки, строя дорогу к элитному коттеджному поселку, затем закатали в асфальт родник, а теперь изменили генплан, запроектировав строительство жилых комплексов и торгового центра. Главу района и его подчиненных ругают за чрезмерное содействие инвестору, который решил вместо пары десятков домов на берегу озера построить поселок на 150 участков с торговым центром.
Строительная техника в охранной зоне
Накануне, в праздничный день, строители закатали в асфальт дорогу, ведущую к детскому лагерю им. Джалиля, которая проходит по территории Волжско-Камского государственного заповедника. Хотя днем ранее жители села Ильинского получили официальный ответ на свое обращение от руководства заповедника, в котором утверждалось, что никаких работ по укладке асфальта не ведется, а на этом участке ремонтировали волоконную линию. К такой «двойной системе координат» местные жители уже привыкли: им говорят одно, а делают совершенно другое.
Началось все год назад, в октябре, когда по окончании дачного сезона жители заметили строительную технику на противоположном берегу озера Ильинского. Рабочие сняли верхний слой почвы, закопали приток реки Сумки, в том месте, где она впадает в озеро, вырубили деревья и кустарники и сделали разметку, напоминающую межевые колышки. Народ забил тревогу, не понимая, как можно что-то строить в охранной зоне заповедника. Активисты написали жалобы в различные инстанции.
— Официальная версия главы поселения звучала так: мы ни о каком строительстве не знаем, дорогу разрыли и закопали реку какие-то хулиганы, а деревья срубили вообще в целях санитарной рубки леса. А власти Зеленодольского района упорно твердили, что разрешения на строительство у них никто не запрашивал. Через некоторое время обращения в госорганы дали свои плоды: выяснилось, что строит дорогу и тянет коммуникации ООО «Серебряное озеро» к своему будущему коттеджному поселку, который расположится прямо на водно-болотных угодьях. И они бы даже достроили ее, если бы не прошли по территории Волжско-Камского заповедника, — рассказала «Реальному времени» одна из авторов обращений Анастасия Логинова.
Когда одно из таких писем в конце прошлого года попало к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, он поручил разобраться прокуратуре.
36 га «Новой Швейцарии»
Застройщик элитного клубного поселка ООО «Серебряное озеро» поначалу утверждал, что его жилой массив будет небольшим — чуть более 20 участков, но сейчас, как видно на генплане, на продажу предлагается уже 148. Из них 24 уже куплены. Предложение можно назвать уникальным — поселок расположен всего в 15 минутах езды от Казани, рядом с заповедником, на берегу озера. «36 гектаров «Новой Швейцарии», «20 гектаров реликтового леса», описываются преимущества места на сайте поселка.
Застройщик обещает «в пакете» детскую и спортивную площадки, магазин, оборудованный пляж с лодками, въездную группу, КПП, видеонаблюдение по периметру поселка, высокоскоростной интернет, индивидуальный септик для каждого дома и прочее.
Неудивительно, что цены на землю кусаются. Самые дешевые участки предлагаются по 2,2 млн за 11 соток, самые дорогие — по 8,2 млн за 16 соток.
Как следует из базы данных СПАРК, ООО «Серебряное озеро» является микропредприятием, в нем числится один человек. При этом уставный капитал компании — более 20 млн рублей. Зарегистрирована она в 2015 году, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцами в равных долях являются два физических лица — Ольга Шишкова и Азат Мифтахутдинов.
Категорию земель изменили втихую
Организованная в конце декабря 2019 года Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой проверка подтвердила факт засыпки акватории реки Сумки, а также то, что земельные работы были проведены без получения необходимых согласований в охранной зоне Волжско-Камского заповедника. На виновников, директора общества и собственника участка, были наложены административные штрафы, а также их обязали провести рекультивацию земель, что по сей день не сделано (ответ прокуратуры в распоряжении редакции).
А еще жители села узнали, что земли, которые долгое время имели категорию сельскохозяйственного назначения, в 2015 году переведены в категорию ИЖС. Хотя на генплане Айшинского сельского поселения, размещенном на официальном сайте муниципальных образований Республики Татарстан, эти земли по-прежнему указаны как сельскохозяйственные.
— Мы выяснили, что публичные слушания по изменению статуса земель прошли в 2015 году втихую, с огромными нарушениями: объявления о предстоящих публичных слушаниях висели только в Айше, только на одной доске объявлений, и сами публичные слушания проводились только в Айше, вопреки закону, который требует проведения таковых в каждом селе поселения. На этих публичных слушаниях были внесены изменения в генеральный план по инициативе собственников сельскохозяйственных земель, однако измененный генеральный план был выложен лишь на ФГИС ТП, и спустя два года после его принятия. По этой причине жители Ильинского даже не подозревали об этих изменениях, — рассказала Логинова.
Возмущенные жители решили оспорить новый генплан и подали иск в Верховный суд РТ. Первое заседание прошло еще в июле этого года, но слушания постоянно откладываются.
Плюс ЖК и торговый центр
Три недели назад здесь опять начались строительные работы. По объездной дороге к коттеджному поселку грузовики свозили и утрамбовывали строительный мусор. Под завалы попала и протока, ведущая к болоту. На расспросы жителей глава поселения пояснил, что это дорога к детскому оздоровительному лагерю и деньги на это выделены из республиканского бюджета.
— Ильинцы не возражали, пока не увидели, что дорожные работы начались на территории заповедника, на том самом участке, который с таким трудом отбили у «Серебряного озера» весной этого года. Мы расспросили рабочих и выяснили, что на самом деле дорога по проекту должна идти только до границы заповедника. И там должна была быть оборудована площадка для автобусов, однако приехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и приказал тянуть дорогу дальше, к воротам лагеря, и делать стоянку для автобусов там. По удивительному совпадению именно на этом месте по генплану «Серебряного озера» должна находиться стоянка и КПП коттеджного поселка. Мы уверены, что эта дорога делалась не для людей, не для лагеря, что лагерь лишь предлог, а на самом деле все это делается ради элитного коттеджного поселка, — утверждает Логинова.
Мало того что дорогу подняли местами на 1,5 метра и не сделали с нее съездов, из-за чего стало проблематично подъехать и подойти к домам, так под асфальтовый каток попала еще одна местная достопримечательность — родник, который жители давно просили благоустроить. Опасения ильинцев еще вызывает ливневка, которую сделали от мусорных контейнеров и пустили вниз по горе прямо в Банный ручей, впадающий в озеро.
Жители Ильинского возмущены тем, как цивилизация отвоевывает все новые территории в охранной зоне Волжско-Камского биосферного резервата ЮНЕСКО. Особенно их раздражают планы реанимировать проект «Большой Зеленодольск», реализация которого приведет к тому, что вся территория заповедника будет зажата со всех сторон огромным количеством жилых комплексов, коттеджных поселков, МСЗ и другими предприятиями.
Уже в этом году в генеральный план поселения внесены изменения, которые подразумевают расширение коттеджного поселка «Серебряное озеро» и строительство многоквартирного ЖК «Сливки» и торгового центра. Заповедник и его водная система просто не выдержат такой антропогенной нагрузки, уверены жители Ильинского.
Параметры будущей стройки и ее возможное воздействие на экологию «Реальное время» попыталось выяснить у администрации Зеленодольского района. На момент публикации материала ответ на наш запрос не получен.
«Такая градостроительная политика должна быть остановлена»
Завкафедрой природообустройства и водопользования, профессор КФУ Нафиса Мингазова считает Волжско-Камский заповедник брендом Татарстана. Она пояснила «Реальному времени», что в список природного наследия России внесено всего два объекта, расположенных в Татарстане. Это Волжско-Камский заповедник и Голубые озера. Уникальность ВКЗ в том, что на небольшой площади представлено все разнообразие растительности европейской части России, а также разнообразие ландшафтов — лесных, болотных, речных, озерных, в свою очередь, порождающих большое биологическое разнообразие. Здесь водятся редкие виды, занесенные в Красную книгу. Кроме того, уникально и «созвездие» местных водных объектов разных типов, относящихся к категории малых рек и малых озер. Само озеро Ильинское является карстовым провалом в русле реки Сумки. По такому же типу образованы озера Белое, Раифское, Карасиха, Линево.
Она уверена, что если озеро Ильинское застраивать коттеджами, оно, во-первых, быстро начнет усыхать, загрязняться и постепенно исчезать, а во-вторых, это все будет вредить Волжско-Камскому заповеднику, который с трудом пока удается сохранять.
— Речка Сумка — усыхающая, потому что с территории водосбора все время идет и эрозия, и загрязнения. Водно-болотные угодья, примыкающие к озеру Ильинскому, представляют собой очень высокую ценность, потому что они обеспечивают гидрологический режим этого озера, и именно они попадают сейчас под застройку — пляж, места отдыха. Поэтому я с ужасом на все это смотрю и понимаю, что все это в будущем приведет к усыханию этих малых речек и озер, — уверена Мингазова.
Понятно, что Михаил Афанасьев и его команда работают на привлечение инвестиций в непростой Зеленодольский район. А загородная недвижимость осталась чуть ли не единственной сферой, экономику которой не разрушил «коронакризис». Однако в этой непростой и нужной работе важно уметь находить компромисс между интересами инвестора, мнением местных жителей и обязательствами по охране природы.
«Реальное время» будет следить за развитием событий.
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