Товарищи по «Серебряному озеру»: чиновники Зеленодольского района перестарались в содействии инвестору

Активисты требуют остановить стройку элитного коттеджного поселка в заповеднике Татарстана

Жители села Ильинского в Зеленодольском районе обратились в редакцию «Реального времени» с просьбой рассказать о том, как они уже год безуспешно бьются против застройки охранной зоны Волжско-Камского государственного заповедника. Сначала здесь вырубили деревья и кустарники и засыпали приток реки Сумки, строя дорогу к элитному коттеджному поселку, затем закатали в асфальт родник, а теперь изменили генплан, запроектировав строительство жилых комплексов и торгового центра. Главу района и его подчиненных ругают за чрезмерное содействие инвестору, который решил вместо пары десятков домов на берегу озера построить поселок на 150 участков с торговым центром.

Строительная техника в охранной зоне

Накануне, в праздничный день, строители закатали в асфальт дорогу, ведущую к детскому лагерю им. Джалиля, которая проходит по территории Волжско-Камского государственного заповедника. Хотя днем ранее жители села Ильинского получили официальный ответ на свое обращение от руководства заповедника, в котором утверждалось, что никаких работ по укладке асфальта не ведется, а на этом участке ремонтировали волоконную линию. К такой «двойной системе координат» местные жители уже привыкли: им говорят одно, а делают совершенно другое.

Началось все год назад, в октябре, когда по окончании дачного сезона жители заметили строительную технику на противоположном берегу озера Ильинского. Рабочие сняли верхний слой почвы, закопали приток реки Сумки, в том месте, где она впадает в озеро, вырубили деревья и кустарники и сделали разметку, напоминающую межевые колышки. Народ забил тревогу, не понимая, как можно что-то строить в охранной зоне заповедника. Активисты написали жалобы в различные инстанции.

— Официальная версия главы поселения звучала так: мы ни о каком строительстве не знаем, дорогу разрыли и закопали реку какие-то хулиганы, а деревья срубили вообще в целях санитарной рубки леса. А власти Зеленодольского района упорно твердили, что разрешения на строительство у них никто не запрашивал. Через некоторое время обращения в госорганы дали свои плоды: выяснилось, что строит дорогу и тянет коммуникации ООО «Серебряное озеро» к своему будущему коттеджному поселку, который расположится прямо на водно-болотных угодьях. И они бы даже достроили ее, если бы не прошли по территории Волжско-Камского заповедника, — рассказала «Реальному времени» одна из авторов обращений Анастасия Логинова.

Когда одно из таких писем в конце прошлого года попало к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, он поручил разобраться прокуратуре.

Застройщик поначалу утверждал, что его жилой массив будет небольшим, но сейчас, как видно на генплане, на продажу предлагается уже 148 участков. Фото activatica.org

36 га «Новой Швейцарии»

Застройщик элитного клубного поселка ООО «Серебряное озеро» поначалу утверждал, что его жилой массив будет небольшим — чуть более 20 участков, но сейчас, как видно на генплане, на продажу предлагается уже 148. Из них 24 уже куплены. Предложение можно назвать уникальным — поселок расположен всего в 15 минутах езды от Казани, рядом с заповедником, на берегу озера. «36 гектаров «Новой Швейцарии», «20 гектаров реликтового леса», описываются преимущества места на сайте поселка.

Застройщик обещает «в пакете» детскую и спортивную площадки, магазин, оборудованный пляж с лодками, въездную группу, КПП, видеонаблюдение по периметру поселка, высокоскоростной интернет, индивидуальный септик для каждого дома и прочее.

Неудивительно, что цены на землю кусаются. Самые дешевые участки предлагаются по 2,2 млн за 11 соток, самые дорогие — по 8,2 млн за 16 соток.

Как следует из базы данных СПАРК, ООО «Серебряное озеро» является микропредприятием, в нем числится один человек. При этом уставный капитал компании — более 20 млн рублей. Зарегистрирована она в 2015 году, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцами в равных долях являются два физических лица — Ольга Шишкова и Азат Мифтахутдинов.

Организованная Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой проверка подтвердила факт засыпки акватории реки Сумки. Фото activatica.org

Категорию земель изменили втихую

Организованная в конце декабря 2019 года Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой проверка подтвердила факт засыпки акватории реки Сумки, а также то, что земельные работы были проведены без получения необходимых согласований в охранной зоне Волжско-Камского заповедника. На виновников, директора общества и собственника участка, были наложены административные штрафы, а также их обязали провести рекультивацию земель, что по сей день не сделано (ответ прокуратуры в распоряжении редакции).

А еще жители села узнали, что земли, которые долгое время имели категорию сельскохозяйственного назначения, в 2015 году переведены в категорию ИЖС. Хотя на генплане Айшинского сельского поселения, размещенном на официальном сайте муниципальных образований Республики Татарстан, эти земли по-прежнему указаны как сельскохозяйственные.

— Мы выяснили, что публичные слушания по изменению статуса земель прошли в 2015 году втихую, с огромными нарушениями: объявления о предстоящих публичных слушаниях висели только в Айше, только на одной доске объявлений, и сами публичные слушания проводились только в Айше, вопреки закону, который требует проведения таковых в каждом селе поселения. На этих публичных слушаниях были внесены изменения в генеральный план по инициативе собственников сельскохозяйственных земель, однако измененный генеральный план был выложен лишь на ФГИС ТП, и спустя два года после его принятия. По этой причине жители Ильинского даже не подозревали об этих изменениях, — рассказала Логинова.

Возмущенные жители решили оспорить новый генплан и подали иск в Верховный суд РТ. Первое заседание прошло еще в июле этого года, но слушания постоянно откладываются.

Возмущенные жители решили оспорить новый генплан и подали иск в Верховный суд РТ. Фото Максима Платонова

Плюс ЖК и торговый центр

Три недели назад здесь опять начались строительные работы. По объездной дороге к коттеджному поселку грузовики свозили и утрамбовывали строительный мусор. Под завалы попала и протока, ведущая к болоту. На расспросы жителей глава поселения пояснил, что это дорога к детскому оздоровительному лагерю и деньги на это выделены из республиканского бюджета.

— Ильинцы не возражали, пока не увидели, что дорожные работы начались на территории заповедника, на том самом участке, который с таким трудом отбили у «Серебряного озера» весной этого года. Мы расспросили рабочих и выяснили, что на самом деле дорога по проекту должна идти только до границы заповедника. И там должна была быть оборудована площадка для автобусов, однако приехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и приказал тянуть дорогу дальше, к воротам лагеря, и делать стоянку для автобусов там. По удивительному совпадению именно на этом месте по генплану «Серебряного озера» должна находиться стоянка и КПП коттеджного поселка. Мы уверены, что эта дорога делалась не для людей, не для лагеря, что лагерь лишь предлог, а на самом деле все это делается ради элитного коттеджного поселка, — утверждает Логинова.

Мало того что дорогу подняли местами на 1,5 метра и не сделали с нее съездов, из-за чего стало проблематично подъехать и подойти к домам, так под асфальтовый каток попала еще одна местная достопримечательность — родник, который жители давно просили благоустроить. Опасения ильинцев еще вызывает ливневка, которую сделали от мусорных контейнеров и пустили вниз по горе прямо в Банный ручей, впадающий в озеро.

Жители Ильинского возмущены тем, как цивилизация отвоевывает все новые территории в охранной зоне Волжско-Камского биосферного резервата ЮНЕСКО. Особенно их раздражают планы реанимировать проект «Большой Зеленодольск», реализация которого приведет к тому, что вся территория заповедника будет зажата со всех сторон огромным количеством жилых комплексов, коттеджных поселков, МСЗ и другими предприятиями.

Жители Ильинского возмущены тем, как цивилизация отвоевывает все новые территории в охранной зоне Волжско-Камского биосферного резервата ЮНЕСКО. Фото change.org

Уже в этом году в генеральный план поселения внесены изменения, которые подразумевают расширение коттеджного поселка «Серебряное озеро» и строительство многоквартирного ЖК «Сливки» и торгового центра. Заповедник и его водная система просто не выдержат такой антропогенной нагрузки, уверены жители Ильинского.

Параметры будущей стройки и ее возможное воздействие на экологию «Реальное время» попыталось выяснить у администрации Зеленодольского района. На момент публикации материала ответ на наш запрос не получен.

«Такая градостроительная политика должна быть остановлена»

Завкафедрой природообустройства и водопользования, профессор КФУ Нафиса Мингазова считает Волжско-Камский заповедник брендом Татарстана. Она пояснила «Реальному времени», что в список природного наследия России внесено всего два объекта, расположенных в Татарстане. Это Волжско-Камский заповедник и Голубые озера. Уникальность ВКЗ в том, что на небольшой площади представлено все разнообразие растительности европейской части России, а также разнообразие ландшафтов — лесных, болотных, речных, озерных, в свою очередь, порождающих большое биологическое разнообразие. Здесь водятся редкие виды, занесенные в Красную книгу. Кроме того, уникально и «созвездие» местных водных объектов разных типов, относящихся к категории малых рек и малых озер. Само озеро Ильинское является карстовым провалом в русле реки Сумки. По такому же типу образованы озера Белое, Раифское, Карасиха, Линево.

— По моему мнению, вся градостроительная политика, которая ведется в районе Волжско-Камского биосферного заповедника, должна быть остановлена. Заповедник у нас один, он федеральный, он очень маленький, относится к малым заповедникам мира, находится под эгидой ЮНЕСКО. Это говорит о его очень высокой значимости. Особенность нашего Волжско-Камского заповедника заключается в том, что он находится вблизи города, и воздействие мегаполиса на него очень большое. Поскольку он биосферный, в нем отслеживают атмосферные процессы, а как их можно отслеживать, если кругом идет воздействие города? Реализуется план «Большого Зеленодольска», рядом с заповедником идет сплошная застройка, там же «Салават купере», мусоросжигательный завод, возникает ситуация с разработкой карьеров и строительством ИЖС в Большеключинском поселении, теперь — в Ильинском. То есть вся эта деятельность вокруг биосферного заповедника вызывает у меня большую тревогу, — говорит эколог.

Она уверена, что если озеро Ильинское застраивать коттеджами, оно, во-первых, быстро начнет усыхать, загрязняться и постепенно исчезать, а во-вторых, это все будет вредить Волжско-Камскому заповеднику, который с трудом пока удается сохранять.

— Речка Сумка — усыхающая, потому что с территории водосбора все время идет и эрозия, и загрязнения. Водно-болотные угодья, примыкающие к озеру Ильинскому, представляют собой очень высокую ценность, потому что они обеспечивают гидрологический режим этого озера, и именно они попадают сейчас под застройку — пляж, места отдыха. Поэтому я с ужасом на все это смотрю и понимаю, что все это в будущем приведет к усыханию этих малых речек и озер, — уверена Мингазова.

Понятно, что Михаил Афанасьев и его команда работают на привлечение инвестиций в непростой Зеленодольский район. А загородная недвижимость осталась чуть ли не единственной сферой, экономику которой не разрушил «коронакризис». Однако в этой непростой и нужной работе важно уметь находить компромисс между интересами инвестора, мнением местных жителей и обязательствами по охране природы.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.