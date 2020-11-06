В Казани накрыли ячейку террористической организации и отправили под стражу в режиме «полной тишины»

Фото: Александр Артемьев

Следствие ищет и других членов ячейки

Суд по избранию меры пресечения задержанным по подозрению в вербовке для запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» прошел в необычном даже для «террористических» статей УК РФ закрытом режиме — журналистов не пустили даже на оглашение решения. С уверенностью можно было сказать лишь, что из зала суда все подозреваемые также ушли в наручниках и под конвоем. Однако источники «Реального времени» подтвердили: под стражу до 30 декабря этого года отправились все пятеро.

Задержанных доставляли в суд сотрудники ОМОНа, причем следили не только за наличием масок на лицах мужчин, но и за тем, чтобы голову зарывали капюшоны курток и чтобы их лица не попали в кадр камер — словом, обеспечивали максимальную анонимность. В глаза бросалась лишь надпись на зеленой маске одного из подозреваемых — «Спорт — норма жизни».

Необходимость проводить заседание «без посторонних глаз» следователь обосновал тем, что сейчас еще проводятся «оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц», а на заседании могут прозвучать подробности следственных действий, которые «могут отразиться на ходе следствия». Того же мнения был и прокурор. Интересно, что один из задержанных, а также его адвокат не были настроены столь радикально — они оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Комментировать процесс как представители правоохранительных органов, так и адвокаты отправленных под стражу отказались.

Чем ячейка занималась в Казани

Известно, что одного из пятерых обвиняют в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Казани, остальных — в участии в этой ячейке (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ соответственно). Судя по сообщению суда, обвинение им уже успели предъявить. Организатором является житель Пестречинского района 1988 года рождения — по данным источников издания, некто Абдрахманов.

По версии следствия, с 2015 года Абдрахманов организовал деятельность ячейки в Казани, «организовывал проведение и принимал непосредственное участие в нелегальных агитационных собраниях». В официальных сообщениях ФСБ добавляется, что участники ячейки вербовали местных мусульман и «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Сегодня утром также появилось видео задержания членов ячейки — судя по нему, брали их в загородных домах. При задержании изъяли несколько экземпляров, вероятно, экстремистской литературы — в кадре обложки книг «замазаны».

Второе «террористическое» дело за короткий срок

Напомним, что задержание происходило на фоне другого «террористического» дела, общественный резонанс от которого только начал утихать. Речь идет о нападении 16-летнего подростка на полицейский участок в Кукморе.

Напомним, в конце октября недавно переехавший в Кукмор подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение. В тот же день было возбуждено дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В Кукморе ввели полицейский план «Крепость». А уголовное дело было передано в центральный аппарат СКР.

По этому делу также произошли новые задержания — арестовали не менее шестерых по подозрению в причастности к попытке теракта. Один из них — отчим нападавшего, ранее уже судимый по «террористической» статье за подрыв газопровода.

Александр Артемьев, Ирина Плотникова