В Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене
На севере Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене, сообщает Kronen Zeitung.
По данным телеканала ORF, в Линце по делу о теракте задержали известного исламиста. Мужчину задержали в 10 часов утра (12.00 по мск). Полиция застала подозреваемого врасплох, он не оказал сопротивления.
Кроме того, в Австрии задержали одну или двух женщин, они проходят свидетелями по делу.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что после террористической атаки полицейские задержали выходцев из ряда балканских стран и с Северного Кавказа.
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