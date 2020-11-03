В Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

На севере Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене, сообщает Kronen Zeitung.

По данным телеканала ORF, в Линце по делу о теракте задержали известного исламиста. Мужчину задержали в 10 часов утра (12.00 по мск). Полиция застала подозреваемого врасплох, он не оказал сопротивления.

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Кроме того, в Австрии задержали одну или двух женщин, они проходят свидетелями по делу.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что после террористической атаки полицейские задержали выходцев из ряда балканских стран и с Северного Кавказа.

